Росія атакує Україну дронами: у Києві лунають вибухи, працює ППО

У повітряному просторі столиці зафіксували ворожі безпілотники, повідомили в КМВА.

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У Києві працюють сили ППО / Колаж: Главред, фото: 121 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ, скріншот, ua.depositphotos.com

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Росіяни запустили по Україні ударні дрони-камікадзе типу "Шахед"

На Київщині працюють сили ППО

Пізно ввечері 26 жовтня російські війська вчергове атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У Києві та області прогриміли вибухи: працює ППО. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Повітряну тривогу у Київській області оголосили приблизно о 22:29. Вже за півгодини, близько 23:00, сирени почули і в самій столиці.

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Повітряні сили попередили про загрозу дронів-камікадзе, які використовуються ворогом для атак на українські міста.

"Ворожі БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини у південно-західному напрямку", - повідомили військові.

Згодом Київська ОВА підтвердила, що у повітряному просторі було зафіксовано безпілотники противника.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав о 23:14 начальник КМВА Сергій Попко.

Повітряні сили України попередили, що станом на 23:47:

російські БпЛА рухаються з Київщини у напрямку Житомирщини західним курсом;

на Чернігівщині у напрямку Київщини;

БпЛА на Чернігівщині через північно-західну частину Полтавщину у напрямку Черкащини, курс південно-західний;

дрони на заході Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний.

"В Сумах зникло світло внаслідок атаки шахедів", - повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Що відомо про БпЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у суботу, 26 жовтня, в Одесі пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Мер міста Геннадій Труханов закликав людей перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, 25 жовтня російські війська вдарили балістикою по Дніпру, внаслідок чого постраждали житлові будинки та один з медзакладів. Водночас у Солом'янському районі Києва дрон атакував житловий будинок, там загинула 15-річна дівчинка.

Як повідомляв Главред, ввечері 26 жовтня у Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію. Внаслідок ворожого удару загинуло п'ять людей, ще 21 людина постраждала. З-під завалів будинку дивом врятували жінку.

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