Росія атакує Україну дронами: у Києві лунають вибухи, працює ППО

Головне:
- Росіяни запустили по Україні ударні дрони-камікадзе типу "Шахед"
- На Київщині працюють сили ППО
Пізно ввечері 26 жовтня російські війська вчергове атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У Києві та області прогриміли вибухи: працює ППО. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та Київська міська військова адміністрація (КМВА).
Повітряну тривогу у Київській області оголосили приблизно о 22:29. Вже за півгодини, близько 23:00, сирени почули і в самій столиці.
Повітряні сили попередили про загрозу дронів-камікадзе, які використовуються ворогом для атак на українські міста.
"Ворожі БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини у південно-західному напрямку", - повідомили військові.
Згодом Київська ОВА підтвердила, що у повітряному просторі було зафіксовано безпілотники противника.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав о 23:14 начальник КМВА Сергій Попко.
Повітряні сили України попередили, що станом на 23:47:
- російські БпЛА рухаються з Київщини у напрямку Житомирщини західним курсом;
- на Чернігівщині у напрямку Київщини;
- БпЛА на Чернігівщині через північно-західну частину Полтавщину у напрямку Черкащини, курс південно-західний;
- дрони на заході Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний.
"В Сумах зникло світло внаслідок атаки шахедів", - повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у суботу, 26 жовтня, в Одесі пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Мер міста Геннадій Труханов закликав людей перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, 25 жовтня російські війська вдарили балістикою по Дніпру, внаслідок чого постраждали житлові будинки та один з медзакладів. Водночас у Солом'янському районі Києва дрон атакував житловий будинок, там загинула 15-річна дівчинка.
Як повідомляв Главред, ввечері 26 жовтня у Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію. Внаслідок ворожого удару загинуло п'ять людей, ще 21 людина постраждала. З-під завалів будинку дивом врятували жінку.
Читайте також:
- Київ атакували дрони РФ: що відомо про наслідки та скільки БПЛА збито
- Нічні вибухи в Києві: РФ атакувала дронами, через падіння уламків горіли дерева
- РФ готує масовані атаки по Україні: Жмайло розкрив плани РФ до 2026 року
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред