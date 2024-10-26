У ЗСУ повідомили про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту: РФ атакує з авіації

На фронті ситуація погіршується, адже окупанти вдаються до масованих атак із повітря та землі.

https://glavred.net/ukraine/v-vsu-soobshchili-o-situacii-na-samyh-goryachih-napravleniyah-fronta-rf-atakuet-iz-aviacii-10608773.html Посилання скопійоване

Ситуація на фронті погіршується / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 22 окрема механізована бригада

Коротко про головне:

Окупанти масовано скидають КАБи на позиції ЗСУ

На Покровському напрямку найзапекліша ситуація

На Лиманському напрямку окупанти з авіації атакують

Російські військові активізували використання авіації, зокрема керованих авіаційних бомб, та атакують на різних напрямках сходу та півдня України, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках.

У Генштабі повідомили, що окупанти продовжують використовувати артилерію та авіацію в Чернігівській та Сумській областях. Під обстрілами опинилися райони населених пунктів, таких як Хрінівка, Олександрівка, Яблунівка, Басівка, Тимофіївка та Покровка. Крім того, ворожа авіація здійснила авіаудар у районі Храпівщини, скинувши дві керовані авіабомби.

відео дня

Згідно з останніми даними, ворог здійснив 18 авіаударів по території Курської області, використавши 29 керованих авіаційних бомб (КАБ).

Що відомо про авіабомби РФ / Інфографіка: Главред

На Харківському напрямку сьогодні сталося сім бойових зіткнень, під час яких наші війська відбили чотири атаки росіян у районах Вовчанська та Стариці. Ще три боєзіткнення поблизу Стариці тривають.

У Куп’янському напрямку українські воїни успішно відбили п’ять штурмових дій загарбників поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Кругляківки, Берестового та Першотравневого. Поблизу Кругляківки та Кіндрашівки точаться ще три боєзіткнення. Ворог активно використовує авіацію, завдаючи ударів КАБами по Піщаному, Глушківці, Загризовому, а також некерованими ракетами по Берестовому.

На Лиманському напрямку окупанти, за підтримки авіації, атакують в районах Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Серебрянки та Григорівки. З початку доби тут вже зафіксовано 12 боєзіткнень, з яких чотири тривають.

На Сіверському напрямку загарбники двічі атакували район Білогорівки, і одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку противник здійснив шість атак на позиції українських військ поблизу Щербинівки, з яких три вже відбито.

Найгостріша ситуація на Покровському напрямку, де тривають запеклі бої в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Миколаївки та Селидового. Ворог вже здійснив 20 спроб штурму українських позицій, з яких 12 атак нашими захисниками відбито. Окупант також скинув авіабомбу в районі Мирнограду.

На Курахівському напрямку триває одинадцять боєзіткнень у районах Ізмайлівки, Степанівки, Новодмитрівки, Новоселидівки, Гострого, Дальнього, Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки. Сім ворожих штурмів уже відбито.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили атаку ворога в районі Новоданилівки. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили чотири атаки ворога. Окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Львове, використавши некеровані авіаційні ракети.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Ситуція на фронті - останні новини

Нагадаємо, що як раніше повідомляв Главред, у Курській області ЗСУ просунулися в районі основного "плацдарму". Українські війська нещодавно просунулися на південний схід від Коренево в районі основного "плацдарму". Відомо, що російські війська нібито просунулися в районі між Шептуківкою та Хитровкою.

Російські окупанти розстріляли бійців НГУ під Селидовим. 6 жовтня російські військові захопили позицію, яку утримувала бригада "Кара-Даг" української Національної гвардії. Вони взяли бійців, допитали їх і вбили. Українці можуть вдатися до шаленої контратаки, щоб помститися російським загарбникам.

ЗСУ за підтримки танків створили на Курщині "дорогу смерті" для військ РФ. Згодом українські військові атакували російських морпіхів в Новоіванівці, де за допомогою танків М-1 і бойових машин М-2 вдалося ліквідувати ще низку окупантів. Українські військові одразу відкрили "полювання" на окупантів.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред