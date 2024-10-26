Виє сирена, чутно вибухи: в Росії скаржаться на атаку дронів по військовому аеродрому

Росіяни скаржаться на гучні звуки вибухів в російському Липецьку, ймовірно, ціллю для невідомих дронів став місцевий військовий аеродром.

https://glavred.net/ukraine/voet-sirena-slyshny-vzryvy-v-rossii-zhaluyutsya-na-ataku-dronov-po-voennomu-aerodromu-10608767.html Посилання скопійоване

Аеродром в Липецьку під атакою БПЛА - вогняні кадри / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

В російському Липецьку пролунали потужні вибухи

Ціллю атаки невідомих дронів, ймовірно, став військовий аеродром

Сьогодні, 26 жовтня, невідомі дрони атакували військовий аеродром у російському Липецьку. Місцеві скаржаться на гучні вибухи та дим у небі. Про це повідомляють російські ЗМІ та губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов.

Крім того, в Мережі з'явились кадри та відео вибухів та густого диму після удару дрона.

відео дня

"Аеродром в Липецьку під атакою БПЛА", - написав у своєму Telegram керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Дивіться відео атаки дронів на військовий аеродром в Липецьку:

Фото: скріншот

Близько 15:00 мешканці Липецька повідомили в інтернеті про звуки вибухів. Зафіксовано зупинку міжмуніципального транспорту, про що повідомило управління доріг і транспорту регіону, ймовірно, через атаку безпілотників. Незабаром також з'явилися повідомлення про роботу систем ППО.

"У Липецьку та Липецькому МО працюють ППО. Є збиті БпЛА. На місця падіння виїхали представники спецслужб. Системи виявлення та придушення перебувають у стані готовності", – написав губернатор Ігор Артамонов.

За попередніми даними, дрони атакували військовий аеродром, проте інформації про те, чи було дійсно уражено аеродром - поки що немає.

"Фахівці продовжують знешкодження уламків збитих безпілотників. Тимчасово призупиняється рух на ділянці траси Орел - Тамбов від села Косирівка до села Часта Діброва. Це вимушений захід для забезпечення безпеки. Рух відновиться, щойно вибухотехніки приберуть уламки", - написав згодом російський чиновник.

Що відомо про ударний БпЛА "Лютий" / Інфографіка: Главред

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 жовтня з’явилися повідомлення про те, що російська влада активно готується до ймовірних ударів України дронами вглиб РФ. За інформацією росЗМІ, державні установи вкладають значні кошти в цю підготовку. Згідно з даними на сайті держзакупівель, Росія більше не обмежується прогнозами щодо атак лише на прикордонні області, а готується до дронових ударів навіть по об’єктах на Далекому Сході, Уралі та в Сибіру.

22 жовтня дрони завдали ударів по кількох регіонах РФ, включаючи Тамбовську, Тульську, Брянську та Воронезьку області. У Єфремові Тульської області після вибухів спалахнула пожежа біля місцевого заводу синтетичного каучуку та ТЕЦ, в Суземському районі атакована ще одна ТЕЦ, також постраждали два спиртзаводи.

Українські спецслужби підтвердили атаку на завод вибухових речовин у Дзержинську Нижньогородської області в ніч на 20 жовтня. Цей завод, підсанкційний у ЄС та США, є одним із найбільших російських виробників вибухових матеріалів і боєприпасів, розташований за 900 км від українського кордону, зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред