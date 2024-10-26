Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Комбриг 93-ї ОМБр розкрив, що буде перемогою України у війні

Юлія Закрепа
26 жовтня 2024, 15:20оновлено 26 жовтня, 16:06
394
Павло Паліса розповів про ситуацію на фронті та заявив, що необхідно для перемоги України.
Комбриг 93-ї ОМБр розкрив, що буде перемогою України у війні
Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 4 окрема танкова бригада

Головні тези:

  • В Україні може з'явитись потужна система безпеки
  • Втрата половини України - не буде рахуватись перемогою

Командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса з позивним "Хантер" розповів, що він вважатиме перемогою України у війні.

"Мир і перемога - це дуже різні речі. Якщо ми втратимо пів України - це не перемога. Такий мир - лише час перед наступною війною", - висловився Паліса в інтерв'ю для NV.

відео дня

Він зауважив, що втратив багато друзів та багато часу далеко від родини, тому не хоче все життя думати, що втратив цей час просто так.

"Перемога в моєму розумінні - це не тільки знищена російська армія, а й зусилля, які ми повинні докласти після цього. Так чи інакше, після останнього пострілу в цій війні потрібно буде зробити багато, аби мати справжню перемогу. Я говорю про сильну Україну з потужною системою безпеки, з армією високої готовності та суспільством, що зростає", - пояснив комбриг 93-ї ОМБр.

Що відомо про 93-ю бригаду

Окрема механізована бригада "Холодний Яр" (93 ОМБр, в/ч А1302) - з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Місце дислокації - Дніпропетровська область, входить до складу Оперативного командування "Схід". За час війни на сході України бригада зазнала найбільших втрат серед військових частин ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року бригада обороняла Україну на різних напрямках: Сумщина, Харків, Ізюм, Балаклія, Бахмут і Соледар.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські війсьокові повернули позиції біля двох стратегічно важливих міст. Аналітики американського інституту вивчення війни повідомили, що попри тиск армії Росії, ЗСУ вдалося відновити позиції одразу на двох напрямках фронту - Торецькому та Бахмутському.

У Курській області десантники ЗСУ знищили солдатів "елітної" бригади РФ. Операція ЗСУ пройшла на території Курської області. Завдяки злагодженим діям українських захисників противник зазнав значних втрат. На відео, яке оприлюднили українські захисники, видно сім ліквідованих окупантів.

У ЗМІ розкрили, що ЗСУ за підтримки танків створили на Курщині "дорогу смерті" для військ РФ. Українські військові одразу відкрили "полювання" на окупантів та почали розставляти засідки. Таким чином, за декілька днів перші три бронетранспортери та 30 військовослужбовців.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ новини України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
КНДР перекидає елітні війська на Курщину: до 28 жовтня зберуть 5 тисяч солдатів - NYT

КНДР перекидає елітні війська на Курщину: до 28 жовтня зберуть 5 тисяч солдатів - NYT

16:43Україна
В Україні з'являться чотири заводи Rheinmetall: стали відомі деталі

В Україні з'являться чотири заводи Rheinmetall: стали відомі деталі

16:05Україна
Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів: синоптикиня назвала дати

Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів: синоптикиня назвала дати

15:25Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Виросте розміром з кулак: що сипати під часник на зиму для щедрого урожаю

Виросте розміром з кулак: що сипати під часник на зиму для щедрого урожаю

Україну накриває магнітна буря: коли закінчиться цей шторм

Україну накриває магнітна буря: коли закінчиться цей шторм

Нова магнітна буря вривається в країну: обрушиться майже 6-бальний шторм

Нова магнітна буря вривається в країну: обрушиться майже 6-бальний шторм

Продовжують "летіти голови": керівників шести прокуратур вигнали з посади

Продовжують "летіти голови": керівників шести прокуратур вигнали з посади

Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів: синоптикиня назвала дати

Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів: синоптикиня назвала дати

Останні новини

17:56

Для раннього і багатого врожаю: що додати до цибулі на зиму перед посадкою

17:45

В Україні можуть запровадити обов'язкову накопичувальну пенсію: що відомо

17:41

Частина українців отримає надбавку до пенсії у листопаді: кому і скільки додадуть

16:43

КНДР перекидає елітні війська на Курщину: до 28 жовтня зберуть 5 тисяч солдатів - NYT

16:23

"Вугледарський сценарій може повторитись": яке місто під загрозою окупації

Повістки з Укрпошти, штрафи від ТЦК та розшук військовозобовʼязаних: інтервʼю з адвокатомПовістки з Укрпошти, штрафи від ТЦК та розшук військовозобовʼязаних: інтервʼю з адвокатом
16:15

Росія йде в аутсайдери: саміт БРІКС обнулив усі наміри Путіна - Подоляк

16:05

В Україні з'являться чотири заводи Rheinmetall: стали відомі деталі

15:37

Лише людина з надздібностями зможе знайти цифру 6: складна головоломка на уважність

15:25

Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів: синоптикиня назвала дати

Реклама
15:20

Комбриг 93-ї ОМБр розкрив, що буде перемогою України у війні

15:02

Він призовного віку: Роднянський розповів, що робить його синВідео

14:50

Як правильно їсти хліб з маслом у ресторані: нюанси етикетуВідео

14:48

Що робити, якщо на ноутбуці швидко сідає батарея: просте рішення

14:45

"Українських військових в полон брати не будуть": війська РФ отримали новий наказ

14:25

Український актор шокував шрамами на руках після спроби самогубстваВідео

14:04

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківщині: військові пояснили важливість операції

14:00

Реформа МСЕК. Як зміниться система і що буде з виплатами

13:58

Жінка показала геніальний лайфхак, як на тісній парковці не подряпати сусідні авто дверимаВідео

13:47

Як розмножувати алое вера: спосіб, який працює на 100%Відео

13:12

Є прильоти і загиблі: РФ запустила по Україні майже 100 ракет і дронів - скільки збили

Реклама
13:02

В Росії анонсують закінчення "СВО": окупанти не мають чим воювати

12:41

В Україні почали діяти нові правила видачі повісток: що змінилось - адвокат

12:24

Як правильно їсти ножем і виделкою та як показати, що трапезу завершеноВідео

12:15

Помилку на картинці знайде лише геній: на загадку дається всього 5 секунд

11:50

РФ застосувала нову тактику для ударів дронів по Києву: в КМВА розкрили деталі

11:23

Бронювання військовозобов’язаних в Україні частково відновили - Кабмін

11:19

4 загиблих, є руйнування: Зеленський зробив заяву після нічної атаки РФ по кількох областяхФото

11:12

ЗСУ за підтримки танків створили на Курщині "дорогу смерті" для військ РФ - Forbes

10:48

Схудла на 45 кілограмів без дієт: українська актриса розкрила свій секрет

10:12

Рекордні ціни для України: вартість популярного овоча стрімко зростає

09:40

Як виростити троянду з живця в картоплі: флорист викрила обманВідео

09:34

Ворог вже в місті: над Селидовим нависла серйозна загроза - Варченко

09:22

Загинула дівчинка, є постраждалі: РФ вночі понад 7 годин атакувала Київ – з’явилися деталі

08:58

Російські окупанти просунулися на Донеччині: у DeepState назвали напрямки

08:53

ЗСУ повернули позиції біля двох стратегічно важливих міст: ситуація змінилась - ISW

08:10

До виборів у США можна уникнути найгіршого: коли закінчиться війнаПогляд

08:09

Путін бреше про великі втрати ЗСУ на Курщині: в ISW пояснили мету глави Кремля

06:10

Нова магнітна буря вривається в країну: обрушиться майже 6-бальний шторм

06:10

Військовий злочинець Путін видав нову заявуПогляд

05:58

Гороскоп на завтра 27 жовтня: Тельцям - успіх у всьому, Скорпіонам - не пощастить

Реклама
05:00

Яке сьогодні свято 26 жовтня 2024: чому не можна у цей день прибирати

04:36

Вдома буде тепло і комфортно: який тип обігрівача не висушує повітря

04:05

Не гірше електричного: як зробити саморобний обігрівач із свічок - інструкціяВідео

03:30

Страви більше не прилипнуть: як правильно розігріти сталеву сковорідкуВідео

01:00

Посівний календар на листопад 2024: названо найкращі дні для хорошого врожаю

25 жовтня, п'ятниця
23:39

У Дніпрі - пожежа, є важкопоранені: РФ вдарила балістикою по житлових будинкахФото

23:03

Тисяча гривень кожній людині: з 1 грудня запрацює нова програма - Зеленський

22:27

Українську співачку вдарили під час концерту

22:20

Продовжують "летіти голови": керівників шести прокуратур вигнали з посади

21:52

Крим "де-юре" не російський: Лукашенко зробив несподівану заяву

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти