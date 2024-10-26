Комбриг 93-ї ОМБр розкрив, що буде перемогою України у війні

Павло Паліса розповів про ситуацію на фронті та заявив, що необхідно для перемоги України.

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Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 4 окрема танкова бригада

Головні тези:

В Україні може з'явитись потужна система безпеки

Втрата половини України - не буде рахуватись перемогою

Командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса з позивним "Хантер" розповів, що він вважатиме перемогою України у війні.

"Мир і перемога - це дуже різні речі. Якщо ми втратимо пів України - це не перемога. Такий мир - лише час перед наступною війною", - висловився Паліса в інтерв'ю для NV. відео дня

Він зауважив, що втратив багато друзів та багато часу далеко від родини, тому не хоче все життя думати, що втратив цей час просто так.

"Перемога в моєму розумінні - це не тільки знищена російська армія, а й зусилля, які ми повинні докласти після цього. Так чи інакше, після останнього пострілу в цій війні потрібно буде зробити багато, аби мати справжню перемогу. Я говорю про сильну Україну з потужною системою безпеки, з армією високої готовності та суспільством, що зростає", - пояснив комбриг 93-ї ОМБр.

Що відомо про 93-ю бригаду Окрема механізована бригада "Холодний Яр" (93 ОМБр, в/ч А1302) - з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Місце дислокації - Дніпропетровська область, входить до складу Оперативного командування "Схід". За час війни на сході України бригада зазнала найбільших втрат серед військових частин ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року бригада обороняла Україну на різних напрямках: Сумщина, Харків, Ізюм, Балаклія, Бахмут і Соледар.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські війсьокові повернули позиції біля двох стратегічно важливих міст. Аналітики американського інституту вивчення війни повідомили, що попри тиск армії Росії, ЗСУ вдалося відновити позиції одразу на двох напрямках фронту - Торецькому та Бахмутському.

У Курській області десантники ЗСУ знищили солдатів "елітної" бригади РФ. Операція ЗСУ пройшла на території Курської області. Завдяки злагодженим діям українських захисників противник зазнав значних втрат. На відео, яке оприлюднили українські захисники, видно сім ліквідованих окупантів.

У ЗМІ розкрили, що ЗСУ за підтримки танків створили на Курщині "дорогу смерті" для військ РФ. Українські військові одразу відкрили "полювання" на окупантів та почали розставляти засідки. Таким чином, за декілька днів перші три бронетранспортери та 30 військовослужбовців.

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