Майже 100 гривень за кілограм: ціни на популярний овоч різко зросли

Зростання цін на овоч зупиниться лише з початком поставок в Україну перших об’ємних партій огірків із зовнішніх ринків.

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Ціни на огірки "б'ють" по кишені / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ціни на огірки в Україні продовжують рости. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За словами операторів ринку, ціни на огірки зростають через їхній дефіцит у країні. Місцеві комбінати мають дуже мало цієї продукції, що підвищує її вартість. Водночас попит на тепличні овочі з боку покупців залишається стриманим, але при цьому стабільним.

Згідно з даними аналітиків, ближче до вихідних огірки будуть коштувати в діапазоні 80-100 грн/кг ($1,94-2,42/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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При цьому експерти не виключають, що тепличні комбінати будуть і надалі робити спроби підвищувати ціни на свою продукцію за умови збереження поточних темпів збуту. На їхню думку, зростання цін у цьому сегменті зупиниться лише з початком поставок в Україну перших об’ємних партій огірків із зовнішніх ринків.

Слід зазначити, що нинішні ціни на тепличні огірки в Україні є найвищими, як мінімум, за останні 7 років моніторингу. Позитивні цінові тенденції у цьому сегменті утримуються на ринку вже третій тиждень поспіль.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у листопаді в Україні прогнозується суттєве підвищення цін на окремі продукти. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький пояснив, що підняття цін слід очікувати на фрукти, овочі та хлібобулочні вироби.

Також ціни на яблука в Україні продовжують рости. Чергове подорожчання пояснюється скороченням пропозиції фруктів зимових сортів, хоча попит залишається високим.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомляв, що ціни цієї осені зростуть на молочні продукти та овочі. Крім того, варто чекати підвищення цін на яйця та курятину.

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