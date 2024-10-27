РФ завдала цинічного удару по енергооб'єкту: обласний центр залишився без світла

В регіоні було знищено три ворожих безпілотника.

https://glavred.net/ukraine/rf-nanesla-cinichnyy-udar-po-energoobektu-oblastnoy-centr-ostalsya-bez-sveta-10608842.html Посилання скопійоване

РФ атакували "Шахедами" Сумщину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

У неділю, 27 жовтня, росіяни ударними безпілотниками атакували Сумщину. Про це повідомила Сумська ОВА.

Внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергооб'єкт.

"Ворог завдав авіаційний удар по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні. відео дня

У Сумській ОВА підкреслюють, що на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Також повідомляється, що в регіоні було знищено три ворожих безпілотника.

Shahed / Инфографика: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 27 жовтня окупанти знову атакували Київ безпілотниками. Повітряна тривога тривала понад 3,5 години. Начальник КМВА Сергій Попко повідомляв, що всі дрони були знешкоджені на околицях міста.

Також у ніч на суботу, 26 жовтня, ворог вкотре атакував столицю "Шахедами", внаслідок удару окупантів загинула 15-річна дівчинка, шестеро людей постраждали. Тіло загиблої знайшли у квартирі на 20-му поверсі житлової багатоповерхівки після того, як туди влучив ворожий дрон.

Крім цього, РФ вдарила балістикою по житлових будинках у Дніпрі. Внаслідок ракетної атаки по житловій забудові на місці удару спалахнула пожежа. Загинули троє людей, постраждало щонайменше 13 людей, серед них троє дітей.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред