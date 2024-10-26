Частина українців отримає надбавку до пенсії у листопаді: кому і скільки додадуть

У листопаді 2024 року частина українських пенсіонерів може отримати надбавку до пенсії, які залежать від їхнього віку та інших умов.

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Хто отримає надбавки до пенсій у листопаді / Колаж: Главред, фото: УНИАН

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У листопаді українські персіонери можуть отримати надбавки до виплат

Пенсіонери віком від 70 до 75 років отримають 300 гривень, від 75 до 80 років – 456 гривень, а від 80 років – 570 гривень

Надбавки також можуть отримати пенсіонери, які виховують неповнолітніх дітей та одинокі пенсіонери, які потребують догляду

Українські пенсіонери мають можливість отримати спеціальні надбавки до своєї пенсії у листопаді 2024 року. Деякі з цих доплат призначаються автоматично, тоді як для інших потрібно подати відповідну заяву.

Пенсіонери, які досягнуть нової вікової категорії, отримають підвищені надбавки вже з листопада, пише Пенсійний фонд України. Надбавки до пенсії за віком розподілені наступним чином:

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Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримають додатково 300 гривень .

отримають додатково . Пенсіонери віком від 75 до 79 років отримають 456 гривень .

отримають . Пенсіонери від 80 років отримають 570 гривень.

Таким чином, пенсіонери, які у листопаді досягнуть 75 або 80 років, автоматично отримають збільшену надбавку.

Умови для отримання доплати за віком

Надбавка за віком призначається лише певним категоріям пенсіонерів, які відповідають наступним критеріям:

Вони повинні отримувати пенсію за віком. Вік пенсіонера має бути 70 років або старше. Загальна сума пенсійних виплат не повинна перевищувати 10 340,35 гривні.

Важливо зазначити, що Пенсійний фонд України автоматично призначає надбавку, якщо пенсіонер відповідає вказаним умовам. Тобто літнім людям не потрібно додатково звертатися за призначенням надбавок — усі процеси будуть здійснені автоматично.

Надбавка для пенсіонерів з дітьми

Пенсіонери, які не працюють і виховують дітей до 18 років, мають право на спеціальну надбавку, йдеться в матеріалі видання "На пенсії". Це стосується тих, хто отримує пенсію за віком, за інвалідністю або за вислугу років. На кожну дитину передбачено виплату у розмірі 150 гривень.

Надбавка для одиноких пенсіонерів, які потребують догляду

Самотні пенсіонери, які потребують допомоги з догляду і отримують пенсію за віком, можуть отримати спеціальні надбавки. Розмір цієї надбавки становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян (на 2024 рік — 944 гривні).

Для оформлення цієї надбавки необхідно подати заяву до Пенсійного фонду з такими документами:

паспорт;

реєстраційний номер платника податків;

висновок лікарської комісії, що підтверджує потребу в регулярному догляді;

виписка з Пенсійного фонду про відсутність доплати з догляду до пенсії.

Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Виплата пенсій в Україні - новини за темою

Нагадаємо, у 2025 році в Україні заплановано два етапи підвищення пенсій. У березні відбудеться щорічна індексація, а влітку можливе підвищення для окремих категорій пенсіонерів, повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Також у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, що передбачає новий механізм виплати пенсій. Депутат Тарас Тарасенко заявив, що платіжна система NovaPay від компанії "Нова пошта" може стати новим оператором для проведення пенсійних виплат.

Як повідомляв Главред, українські пенсіонери можуть отримувати менші виплати через штрафні санкції, якщо вчасно не повідомлять Пенсійний фонд про зміни у своєму статусі, такі як працевлаштування або звільнення.

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