Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Частина українців отримає надбавку до пенсії у листопаді: кому і скільки додадуть

Руслана Заклінська
26 жовтня 2024, 17:41
1030
У листопаді 2024 року частина українських пенсіонерів може отримати надбавку до пенсії, які залежать від їхнього віку та інших умов.
Частина українців отримає надбавку до пенсії у листопаді: кому і скільки додадуть
Хто отримає надбавки до пенсій у листопаді / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Головне:

  • У листопаді українські персіонери можуть отримати надбавки до виплат
  • Пенсіонери віком від 70 до 75 років отримають 300 гривень, від 75 до 80 років – 456 гривень, а від 80 років – 570 гривень
  • Надбавки також можуть отримати пенсіонери, які виховують неповнолітніх дітей та одинокі пенсіонери, які потребують догляду

Українські пенсіонери мають можливість отримати спеціальні надбавки до своєї пенсії у листопаді 2024 року. Деякі з цих доплат призначаються автоматично, тоді як для інших потрібно подати відповідну заяву.

Пенсіонери, які досягнуть нової вікової категорії, отримають підвищені надбавки вже з листопада, пише Пенсійний фонд України. Надбавки до пенсії за віком розподілені наступним чином:

відео дня
  • Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримають додатково 300 гривень.
  • Пенсіонери віком від 75 до 79 років отримають 456 гривень.
  • Пенсіонери від 80 років отримають 570 гривень.

Таким чином, пенсіонери, які у листопаді досягнуть 75 або 80 років, автоматично отримають збільшену надбавку.

Умови для отримання доплати за віком

Надбавка за віком призначається лише певним категоріям пенсіонерів, які відповідають наступним критеріям:

  1. Вони повинні отримувати пенсію за віком.
  2. Вік пенсіонера має бути 70 років або старше.
  3. Загальна сума пенсійних виплат не повинна перевищувати 10 340,35 гривні.

Важливо зазначити, що Пенсійний фонд України автоматично призначає надбавку, якщо пенсіонер відповідає вказаним умовам. Тобто літнім людям не потрібно додатково звертатися за призначенням надбавок — усі процеси будуть здійснені автоматично.

Надбавка для пенсіонерів з дітьми

Пенсіонери, які не працюють і виховують дітей до 18 років, мають право на спеціальну надбавку, йдеться в матеріалі видання "На пенсії". Це стосується тих, хто отримує пенсію за віком, за інвалідністю або за вислугу років. На кожну дитину передбачено виплату у розмірі 150 гривень.

Надбавка для одиноких пенсіонерів, які потребують догляду

Самотні пенсіонери, які потребують допомоги з догляду і отримують пенсію за віком, можуть отримати спеціальні надбавки. Розмір цієї надбавки становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян (на 2024 рік — 944 гривні).

Для оформлення цієї надбавки необхідно подати заяву до Пенсійного фонду з такими документами:

  • паспорт;
  • реєстраційний номер платника податків;
  • висновок лікарської комісії, що підтверджує потребу в регулярному догляді;
  • виписка з Пенсійного фонду про відсутність доплати з догляду до пенсії.

Що відомо про Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Виплата пенсій в Україні - новини за темою

Нагадаємо, у 2025 році в Україні заплановано два етапи підвищення пенсій. У березні відбудеться щорічна індексація, а влітку можливе підвищення для окремих категорій пенсіонерів, повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Також у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, що передбачає новий механізм виплати пенсій. Депутат Тарас Тарасенко заявив, що платіжна система NovaPay від компанії "Нова пошта" може стати новим оператором для проведення пенсійних виплат.

Як повідомляв Главред, українські пенсіонери можуть отримувати менші виплати через штрафні санкції, якщо вчасно не повідомлять Пенсійний фонд про зміни у своєму статусі, такі як працевлаштування або звільнення.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії пенсія пенсіонери виплати пенсії пенсійний вік гроші
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни втратили два гелікоптера в один день: влада замовчує "причини"

Росіяни втратили два гелікоптера в один день: влада замовчує "причини"

19:57Світ
У ЗСУ повідомили про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту: РФ атакує з авіації

У ЗСУ повідомили про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту: РФ атакує з авіації

18:59Україна
У Дніпрі дивом врятували жінку з-під завалів будинку: кількість жертв від удару РФ зросла

У Дніпрі дивом врятували жінку з-під завалів будинку: кількість жертв від удару РФ зросла

18:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів: синоптикиня назвала дати

Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів: синоптикиня назвала дати

Україну накриває магнітна буря: коли закінчиться цей шторм

Україну накриває магнітна буря: коли закінчиться цей шторм

Нова магнітна буря вривається в країну: обрушиться майже 6-бальний шторм

Нова магнітна буря вривається в країну: обрушиться майже 6-бальний шторм

Продовжують "летіти голови": керівників шести прокуратур вигнали з посади

Продовжують "летіти голови": керівників шести прокуратур вигнали з посади

Гороскоп на завтра 27 жовтня: Тельцям - успіх у всьому, Скорпіонам - не пощастить

Гороскоп на завтра 27 жовтня: Тельцям - успіх у всьому, Скорпіонам - не пощастить

Останні новини

19:58

Сергій Жадан здійснив мрії двох дівчат — доньок загиблих захисників України

19:57

Росіяни втратили два гелікоптера в один день: влада замовчує "причини"

19:30

В Одесі прогриміла серія вибухів: що відомо

19:10

Який позитив для України від викриття МСЕК?Погляд

18:59

У ЗСУ повідомили про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту: РФ атакує з авіації

Повістки з Укрпошти, штрафи від ТЦК та розшук військовозобовʼязаних: інтервʼю з адвокатомПовістки з Укрпошти, штрафи від ТЦК та розшук військовозобовʼязаних: інтервʼю з адвокатом
18:57

У Дніпрі дивом врятували жінку з-під завалів будинку: кількість жертв від удару РФ зрослаФото

18:56

Виє сирена, чутно вибухи: в Росії скаржаться на атаку дронів по військовому аеродрому

18:14

Меган Маркл і принц Гаррі вибісили нових сусідів у Португалії

17:56

Для раннього і багатого врожаю: що додати до цибулі на зиму перед посадкою

Реклама
17:45

В Україні можуть запровадити обов'язкову накопичувальну пенсію: що відомо

17:41

Частина українців отримає надбавку до пенсії у листопаді: кому і скільки додадуть

16:43

КНДР перекидає елітні війська на Курщину: до 28 жовтня зберуть 5 тисяч солдатів - NYT

16:23

"Вугледарський сценарій може повторитись": яке місто під загрозою окупації

16:15

Росія йде в аутсайдери: саміт БРІКС обнулив усі наміри Путіна - Подоляк

16:05

В Україні з'являться чотири заводи Rheinmetall: стали відомі деталі

15:37

Лише людина з надздібностями зможе знайти цифру 6: складна головоломка на уважність

15:25

Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів: синоптикиня назвала дати

15:20

Комбриг 93-ї ОМБр розкрив, що буде перемогою України у війні

15:02

Він призовного віку: Роднянський розповів, що робить його синВідео

14:50

Як правильно їсти хліб з маслом у ресторані: нюанси етикетуВідео

Реклама
14:48

Що робити, якщо на ноутбуці швидко сідає батарея: просте рішення

14:45

"Українських військових в полон брати не будуть": війська РФ отримали новий наказ

14:25

Український актор шокував шрамами на руках після спроби самогубстваВідео

14:04

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківщині: військові пояснили важливість операції

14:00

Реформа МСЕК. Як зміниться система і що буде з виплатами

13:58

Жінка показала геніальний лайфхак, як на тісній парковці не подряпати сусідні авто дверимаВідео

13:47

Як розмножувати алое вера: спосіб, який працює на 100%Відео

13:12

Є прильоти і загиблі: РФ запустила по Україні майже 100 ракет і дронів - скільки збили

13:02

В Росії анонсують закінчення "СВО": окупанти не мають чим воювати

12:41

В Україні почали діяти нові правила видачі повісток: що змінилось - адвокат

12:24

Як правильно їсти ножем і виделкою та як показати, що трапезу завершеноВідео

12:15

Помилку на картинці знайде лише геній: на загадку дається всього 5 секунд

11:50

РФ застосувала нову тактику для ударів дронів по Києву: в КМВА розкрили деталі

11:23

Бронювання військовозобов’язаних в Україні частково відновили - Кабмін

11:19

4 загиблих, є руйнування: Зеленський зробив заяву після нічної атаки РФ по кількох областяхФото

11:12

ЗСУ за підтримки танків створили на Курщині "дорогу смерті" для військ РФ - Forbes

10:48

Схудла на 45 кілограмів без дієт: українська актриса розкрила свій секрет

10:12

Рекордні ціни для України: вартість популярного овоча стрімко зростає

09:40

Як виростити троянду з живця в картоплі: флорист викрила обманВідео

09:34

Ворог вже в місті: над Селидовим нависла серйозна загроза - Варченко

Реклама
09:22

Загинула дівчинка, є постраждалі: РФ вночі понад 7 годин атакувала Київ – з’явилися деталі

08:58

Російські окупанти просунулися на Донеччині: у DeepState назвали напрямки

08:53

ЗСУ повернули позиції біля двох стратегічно важливих міст: ситуація змінилась - ISW

08:10

До виборів у США можна уникнути найгіршого: коли закінчиться війнаПогляд

08:09

Путін бреше про великі втрати ЗСУ на Курщині: в ISW пояснили мету глави Кремля

06:10

Нова магнітна буря вривається в країну: обрушиться майже 6-бальний шторм

06:10

Військовий злочинець Путін видав нову заявуПогляд

05:58

Гороскоп на завтра 27 жовтня: Тельцям - успіх у всьому, Скорпіонам - не пощастить

05:00

Яке сьогодні свято 26 жовтня 2024: чому не можна у цей день прибирати

04:36

Вдома буде тепло і комфортно: який тип обігрівача не висушує повітря

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти