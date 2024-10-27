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ЗСУ залишили три населені пункти на Донбасі: журналіст назвав гірку причину

Даяна Швець
27 жовтня 2024, 11:52
292
На жаль, загроза оточення "маячить на горизонті".
ЗСУ залишили три населені пункти на Донбасі: журналіст назвав гірку причину
На Курахівському напрямку ситуація складна для ЗСУ / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 4 окрема танкова бригада

Коротко про ситуацію на фронті:

  • Журналіст попереджає про оточення ЗСУ
  • Генштаб проаналізував ситуацію на Курахівському напрямку

Через загрозу оточення українські захисники відійшли з трьох населених пунктів на Курахівському напрямку в Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram український військовий журналіст Богдан Мирошников.

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"Гірник-Курахівка:

  • З Гірника наші воїни відійшли, бо там вже було оперативне оточення.
  • Також відійшли з Ізмайлівки, Олександрополя та залишків Зоряного.
  • Ворог активно тисне на Курахівку, там почалися міські бої.

Зі всього того мішку ще є один шлях відходу, але він не є надійним. Я не думаю, що за Курахівку довго чіплятимося, бо загроза оточення маячить на горизонті", - написав він.

Де знаходиться Курахове

Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня.

Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Водночас, за даними Генштабу, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 43 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Антонівки та Катеринівки. Окрім цього, ворог атакував у бік Новоселидівки, Гострого, Дальнього, Костянтинівки, Єлизаветівки.

Ситуація на фронті - що відомо

Главред також розповідав, що РФ захопила населений пункт і просунулись на Донбасі. За даними Deep State, агресор просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки Донецької області.

Водночас ЗСУ розбили штурм окупантів та взяли ворогів у полон на Курщині. Росіяни вирішили штурмувати позиції десантників, однак безрезультатно.

Також у ЗСУ повідомили про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту. На фронті ситуація погіршується, адже окупанти вдаються до масованих атак із повітря та землі.

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