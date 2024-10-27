Ворог всю ніч тероризував Україну майже сотнею дронів: скільки вдалось знешкодити - ПС

Коротко про головне:
- Окупанти запустили 80 ударних дронів типу "Shahed" по Україні
- Повітряні Сили ЗС України поділилися результатами збиття
У ніч на 27 жовтня 2024 року противник здійснив атаку, використавши 80 ударних дронів типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу, запущені з районів Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії. Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.
Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
Атаку відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
"Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині", - йдеться в повідомленні.
Загалом локаційно втрачено 32 російські безпілотники, один з яких відлетів у напрямку Білорусі. Інформація ще уточнюється та оновлюється.
Атака на Україну 27 жовтня - що відомо
Як повідомляв Главред, РФ завдала цинічного удару по енергооб'єкту. Ворог завдав авіаційний удар по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району Сумщини, застосувавши БпЛА типу "Шахед".
У Києві вночі також лунали вибухи. Як розповів начальник КМВА Сергій Попко,сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника.
Пізно ввечері 26 жовтня російські війська вчергове атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряну тривогу у Київській області оголосили приблизно о 22:29. Вже за півгодини, близько 23:00, сирени почули і в самій столиці.
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