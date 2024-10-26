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Усе заповідаю другу: у США зібрався помирати російський співак, зірка 90-х

Олена Кюпелі
26 жовтня 2024, 22:52
2975
Російський співак і зірка 90-х підписав заповіт.
Професор Лебединський прощається з життям
Професор Лебединський прощається з життям / Колаж Главред, фото Pixabay, Telegram

Ви дізнаєтеся:

  • Де зараз професор Лебединський
  • Кому він вирішив заповісти спадщину
  • Що, крім спадщини, заповів співак

Популярна зірка російської естради 90-х, який виступав під псевдонімом професор Лебединський, що останніми роками живе в США, повідомив про те, що збирається прощатися з життям.

Про це виконавець повідомив на своїй сторінці в Telegram і цитують його російські пропагандистські ЗМІ.

відео дня

56-річний артист, який переїхав до США 2022 року, вирішив заповісти все своє майно, авторські права на музику, тексти пісень, вірші, публіцистику, а також відео- і фотоматеріали своєму близькому другові Василю Мельникову.

Лебединський, який останнім часом майже не виходить із дому, подякував Мельникову за його дружбу, допомогу та підтримку. Він попросив вважати це повідомлення офіційним заповітом, оскільки не в силах самостійно звернутися до адвоката.

Хто такий професор Лебединський

Професор Лебединський - радянський і російський співак, клавішник, автор пісень, фотохудожник. Здобув широку популярність у середині 1990-х років у терористичній Росії та багатьох пострадянських країнах завдяки пісням, які виконує незвично хрипким тембром голосу, серед них - "Я вб'ю тебе, човняре", "Доче", "Там вдалечині, біля метро", "Я танцюю п'яний на столі!" і "Комарики" (з гуртом "Жуки").

Тим часом, зірка фільму "Я вб'ю тебе, човняре" повідомив, що передає не лише свій спадок, а й борги. Утім, він запевнив, що продавши частину його спадщини, можна буде розрахуватися з боргами.

"Якщо я не зможу віддати борги до своєї смерті, якщо щось зі мною трапиться раніше, я заповідаю все моє майно, всі мої авторські права, включно з музикою, текстами пісень, віршами, публіцистикою, музичним та іншим відео, фотоматеріалами: плівкові та цифрові фотографії, готові фотороботи в цифровому вигляді, надруковані фотороботи, фотоархіви, відеоархіви, моєму другові Василю Мельникову, який не давав мені вмерти останні 4 роки і підтримував матеріально, - пише музикант.

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Зазначимо, у липні 2024 року Клінт Іствуд став вдівцем - померла Крістіна Сандера, з якою він жив у фактичному шлюбі протягом останніх 10 років.

Також стала відома причина загадкової смерті зірки серіалу "Альф" - актора Бенджі Грегорі. Тіло "Брайана Таннера", наймолодшого члена кінородини, було виявлено на парковці ще в червні.

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