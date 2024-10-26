Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

КНДР перекидає елітні війська на Курщину: до 28 жовтня зберуть 5 тисяч солдатів - NYT

Руслана Заклінська
26 жовтня 2024, 16:43
276
Північнокорейські солдати ще не вступили в бій, поки незрозуміло, яку роль вони відіграватимуть на фронті.
КНДР перекидає елітні війська на Курщину: до 28 жовтня зберуть 5 тисяч солдатів - NYT
У Курську область до понеділка перекинуть 5 тисяч "елітних" солдатів КНДР / Колаж: Главред, фото: Главред, www.kcna.kp

Головні тези:

  • РФ збере 5 тисяч елітних солдатів КНДР до 28 жовтня
  • Війська з КНДР наразі не брали участі у бойових діях
  • Північнокорейських солдатів концентрують у Курській області РФ

До понеділка, 28 жовтня, в Курську область Росії мають прибути близько 5 тисяч північнокорейських військових. Ці солдати є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії. Про це пише The New York Times, посилаючись на обізнаних українських та американських чиновників.

За інформацією видання, перші підрозділи з КНДР прибули до Росії 23 жовтня і з того часу північнокорейських військових продовжують перекидати. Як зазначили у виданні, "тисячі військових прибувають щодня".

відео дня

Військовослужбовців КНДР доправляють з Владивостока великими транспортними літаками Іл-76 на захід Росії. Звідти їх транспортують у зону бойових дій.

За словами співрозмовника видання, солдати з Північної Кореї, які прибувають до Росії, належать до елітних підрозділів. Наразі військові з КНДР ще не брали участі у бойових діях і досі невідомо, як саме РФ планує використовувати ці сили у своїй військовій кампанії. Поки північнокорейських військових зосереджують лише в Курській області.

Українські та американські офіційні особи припускають, що військовий контингент із КНДР може звільнити частину російських військових ресурсів, що дасть Москві можливість перекинути більше сил на схід України. Це дозволить окупантам зосередитися на захопленні українських територій до початку зими.

Збройні сили КНДР не мають бойового досвіду з часів Корейської війни 1950-х років, що викликає сумніви щодо ефективності навіть елітних підрозділів у реальних умовах сучасної війни. Як зазначають в NYT, хоч північнокорейські солдати можуть не показати високої бойової ефективності, їхня участь допоможе знизити втрати серед російських військових.

"Хтось має померти на полі бою, і з погляду росіян, звісно, краще, якщо цей хтось не буде росіянином", - сказав військовий експерт із фінської Black Bird Group Еміль Кастехельмі.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, перша група з 1500 елітних військових Північної Кореї вже проходить навчання в Росії. Загалом планується розгорнути близько 10 000 північнокорейських військових.

У найближчий час Північна Корея має відправити другу групу солдатів до Росії, яких згодом перекинуть на фронт в Україні. Кремль, за інформацією джерел, планує забезпечити війська КНДР озброєнням, формою та фальшивими посвідченнями особи, щоб вони виглядали як мешканці східних регіонів Росії.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про наміри Росії використати перших військових з Північної Кореї в бойових діях 27-28 жовтня. У відповідь на ці загрози Зеленський закликав світових лідерів до рішучих дій щодо агресивних намірів Росії.

Як повідомляв Главред, заступник міністра закордонних справ КНДР Кім Чон Гю заявив, що відправка північнокорейських військових до Росії для участі у війні проти України може бути законною за міжнародним правом, проте офіційно не підтвердив цього. Він підкреслив, що МЗС КНДР не коментує питання, які є компетенцією Міноборони, і "не вважає за потрібне підтверджувати це окремо".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини КНДР КНДР війна Росії та України Курська область війська КНДР в Україні
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
КНДР перекидає елітні війська на Курщину: до 28 жовтня зберуть 5 тисяч солдатів - NYT

КНДР перекидає елітні війська на Курщину: до 28 жовтня зберуть 5 тисяч солдатів - NYT

16:43Україна
В Україні з'являться чотири заводи Rheinmetall: стали відомі деталі

В Україні з'являться чотири заводи Rheinmetall: стали відомі деталі

16:05Україна
Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів: синоптикиня назвала дати

Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів: синоптикиня назвала дати

15:25Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Виросте розміром з кулак: що сипати під часник на зиму для щедрого урожаю

Виросте розміром з кулак: що сипати під часник на зиму для щедрого урожаю

Україну накриває магнітна буря: коли закінчиться цей шторм

Україну накриває магнітна буря: коли закінчиться цей шторм

Нова магнітна буря вривається в країну: обрушиться майже 6-бальний шторм

Нова магнітна буря вривається в країну: обрушиться майже 6-бальний шторм

Продовжують "летіти голови": керівників шести прокуратур вигнали з посади

Продовжують "летіти голови": керівників шести прокуратур вигнали з посади

Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів: синоптикиня назвала дати

Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів: синоптикиня назвала дати

Останні новини

17:56

Для раннього і багатого врожаю: що додати до цибулі на зиму перед посадкою

17:45

В Україні можуть запровадити обов'язкову накопичувальну пенсію: що відомо

17:41

Частина українців отримає надбавку до пенсії у листопаді: кому і скільки додадуть

16:43

КНДР перекидає елітні війська на Курщину: до 28 жовтня зберуть 5 тисяч солдатів - NYT

16:23

"Вугледарський сценарій може повторитись": яке місто під загрозою окупації

Повістки з Укрпошти, штрафи від ТЦК та розшук військовозобовʼязаних: інтервʼю з адвокатомПовістки з Укрпошти, штрафи від ТЦК та розшук військовозобовʼязаних: інтервʼю з адвокатом
16:15

Росія йде в аутсайдери: саміт БРІКС обнулив усі наміри Путіна - Подоляк

16:05

В Україні з'являться чотири заводи Rheinmetall: стали відомі деталі

15:37

Лише людина з надздібностями зможе знайти цифру 6: складна головоломка на уважність

15:25

Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів: синоптикиня назвала дати

Реклама
15:20

Комбриг 93-ї ОМБр розкрив, що буде перемогою України у війні

15:02

Він призовного віку: Роднянський розповів, що робить його синВідео

14:50

Як правильно їсти хліб з маслом у ресторані: нюанси етикетуВідео

14:48

Що робити, якщо на ноутбуці швидко сідає батарея: просте рішення

14:45

"Українських військових в полон брати не будуть": війська РФ отримали новий наказ

14:25

Український актор шокував шрамами на руках після спроби самогубстваВідео

14:04

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківщині: військові пояснили важливість операції

14:00

Реформа МСЕК. Як зміниться система і що буде з виплатами

13:58

Жінка показала геніальний лайфхак, як на тісній парковці не подряпати сусідні авто дверимаВідео

13:47

Як розмножувати алое вера: спосіб, який працює на 100%Відео

13:12

Є прильоти і загиблі: РФ запустила по Україні майже 100 ракет і дронів - скільки збили

Реклама
13:02

В Росії анонсують закінчення "СВО": окупанти не мають чим воювати

12:41

В Україні почали діяти нові правила видачі повісток: що змінилось - адвокат

12:24

Як правильно їсти ножем і виделкою та як показати, що трапезу завершеноВідео

12:15

Помилку на картинці знайде лише геній: на загадку дається всього 5 секунд

11:50

РФ застосувала нову тактику для ударів дронів по Києву: в КМВА розкрили деталі

11:23

Бронювання військовозобов’язаних в Україні частково відновили - Кабмін

11:19

4 загиблих, є руйнування: Зеленський зробив заяву після нічної атаки РФ по кількох областяхФото

11:12

ЗСУ за підтримки танків створили на Курщині "дорогу смерті" для військ РФ - Forbes

10:48

Схудла на 45 кілограмів без дієт: українська актриса розкрила свій секрет

10:12

Рекордні ціни для України: вартість популярного овоча стрімко зростає

09:40

Як виростити троянду з живця в картоплі: флорист викрила обманВідео

09:34

Ворог вже в місті: над Селидовим нависла серйозна загроза - Варченко

09:22

Загинула дівчинка, є постраждалі: РФ вночі понад 7 годин атакувала Київ – з’явилися деталі

08:58

Російські окупанти просунулися на Донеччині: у DeepState назвали напрямки

08:53

ЗСУ повернули позиції біля двох стратегічно важливих міст: ситуація змінилась - ISW

08:10

До виборів у США можна уникнути найгіршого: коли закінчиться війнаПогляд

08:09

Путін бреше про великі втрати ЗСУ на Курщині: в ISW пояснили мету глави Кремля

06:10

Нова магнітна буря вривається в країну: обрушиться майже 6-бальний шторм

06:10

Військовий злочинець Путін видав нову заявуПогляд

05:58

Гороскоп на завтра 27 жовтня: Тельцям - успіх у всьому, Скорпіонам - не пощастить

Реклама
05:00

Яке сьогодні свято 26 жовтня 2024: чому не можна у цей день прибирати

04:36

Вдома буде тепло і комфортно: який тип обігрівача не висушує повітря

04:05

Не гірше електричного: як зробити саморобний обігрівач із свічок - інструкціяВідео

03:30

Страви більше не прилипнуть: як правильно розігріти сталеву сковорідкуВідео

01:00

Посівний календар на листопад 2024: названо найкращі дні для хорошого врожаю

25 жовтня, п'ятниця
23:39

У Дніпрі - пожежа, є важкопоранені: РФ вдарила балістикою по житлових будинкахФото

23:03

Тисяча гривень кожній людині: з 1 грудня запрацює нова програма - Зеленський

22:27

Українську співачку вдарили під час концерту

22:20

Продовжують "летіти голови": керівників шести прокуратур вигнали з посади

21:52

Крим "де-юре" не російський: Лукашенко зробив несподівану заяву

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти