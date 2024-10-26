КНДР перекидає елітні війська на Курщину: до 28 жовтня зберуть 5 тисяч солдатів - NYT

Північнокорейські солдати ще не вступили в бій, поки незрозуміло, яку роль вони відіграватимуть на фронті.

https://glavred.net/ukraine/kndr-perebrasyvaet-elitnye-voyska-na-kurshchinu-do-28-oktyabrya-soberut-5-tysyach-soldat-nyt-10608752.html Посилання скопійоване

У Курську область до понеділка перекинуть 5 тисяч "елітних" солдатів КНДР / Колаж: Главред, фото: Главред, www.kcna.kp

Головні тези:

РФ збере 5 тисяч елітних солдатів КНДР до 28 жовтня

Війська з КНДР наразі не брали участі у бойових діях

Північнокорейських солдатів концентрують у Курській області РФ

До понеділка, 28 жовтня, в Курську область Росії мають прибути близько 5 тисяч північнокорейських військових. Ці солдати є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії. Про це пише The New York Times, посилаючись на обізнаних українських та американських чиновників.

За інформацією видання, перші підрозділи з КНДР прибули до Росії 23 жовтня і з того часу північнокорейських військових продовжують перекидати. Як зазначили у виданні, "тисячі військових прибувають щодня".

відео дня

Військовослужбовців КНДР доправляють з Владивостока великими транспортними літаками Іл-76 на захід Росії. Звідти їх транспортують у зону бойових дій.

За словами співрозмовника видання, солдати з Північної Кореї, які прибувають до Росії, належать до елітних підрозділів. Наразі військові з КНДР ще не брали участі у бойових діях і досі невідомо, як саме РФ планує використовувати ці сили у своїй військовій кампанії. Поки північнокорейських військових зосереджують лише в Курській області.

Українські та американські офіційні особи припускають, що військовий контингент із КНДР може звільнити частину російських військових ресурсів, що дасть Москві можливість перекинути більше сил на схід України. Це дозволить окупантам зосередитися на захопленні українських територій до початку зими.

Збройні сили КНДР не мають бойового досвіду з часів Корейської війни 1950-х років, що викликає сумніви щодо ефективності навіть елітних підрозділів у реальних умовах сучасної війни. Як зазначають в NYT, хоч північнокорейські солдати можуть не показати високої бойової ефективності, їхня участь допоможе знизити втрати серед російських військових.

"Хтось має померти на полі бою, і з погляду росіян, звісно, краще, якщо цей хтось не буде росіянином", - сказав військовий експерт із фінської Black Bird Group Еміль Кастехельмі.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Що відомо про The New York Times? The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, перша група з 1500 елітних військових Північної Кореї вже проходить навчання в Росії. Загалом планується розгорнути близько 10 000 північнокорейських військових.

У найближчий час Північна Корея має відправити другу групу солдатів до Росії, яких згодом перекинуть на фронт в Україні. Кремль, за інформацією джерел, планує забезпечити війська КНДР озброєнням, формою та фальшивими посвідченнями особи, щоб вони виглядали як мешканці східних регіонів Росії.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про наміри Росії використати перших військових з Північної Кореї в бойових діях 27-28 жовтня. У відповідь на ці загрози Зеленський закликав світових лідерів до рішучих дій щодо агресивних намірів Росії.

Як повідомляв Главред, заступник міністра закордонних справ КНДР Кім Чон Гю заявив, що відправка північнокорейських військових до Росії для участі у війні проти України може бути законною за міжнародним правом, проте офіційно не підтвердив цього. Він підкреслив, що МЗС КНДР не коментує питання, які є компетенцією Міноборони, і "не вважає за потрібне підтверджувати це окремо".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред