КНДР перекидає елітні війська на Курщину: до 28 жовтня зберуть 5 тисяч солдатів - NYT

Головні тези:

До понеділка, 28 жовтня, в Курську область Росії мають прибути близько 5 тисяч північнокорейських військових. Ці солдати є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії. Про це пише The New York Times, посилаючись на обізнаних українських та американських чиновників.

За інформацією видання, перші підрозділи з КНДР прибули до Росії 23 жовтня і з того часу північнокорейських військових продовжують перекидати. Як зазначили у виданні, "тисячі військових прибувають щодня".

Військовослужбовців КНДР доправляють з Владивостока великими транспортними літаками Іл-76 на захід Росії. Звідти їх транспортують у зону бойових дій.

За словами співрозмовника видання, солдати з Північної Кореї, які прибувають до Росії, належать до елітних підрозділів. Наразі військові з КНДР ще не брали участі у бойових діях і досі невідомо, як саме РФ планує використовувати ці сили у своїй військовій кампанії. Поки північнокорейських військових зосереджують лише в Курській області.

Українські та американські офіційні особи припускають, що військовий контингент із КНДР може звільнити частину російських військових ресурсів, що дасть Москві можливість перекинути більше сил на схід України. Це дозволить окупантам зосередитися на захопленні українських територій до початку зими.

Збройні сили КНДР не мають бойового досвіду з часів Корейської війни 1950-х років, що викликає сумніви щодо ефективності навіть елітних підрозділів у реальних умовах сучасної війни. Як зазначають в NYT, хоч північнокорейські солдати можуть не показати високої бойової ефективності, їхня участь допоможе знизити втрати серед російських військових.

"Хтось має померти на полі бою, і з погляду росіян, звісно, краще, якщо цей хтось не буде росіянином", - сказав військовий експерт із фінської Black Bird Group Еміль Кастехельмі.

