Чому небезпечно лікувати нежить домашніми методами: відповідь фахівця

Чому не можна лікувати нежить домашніми засобами / Фото ua.depositphotos.com

Самолікування нежиті в домашніх умовах народними засобами може спровокувати серйозні ускладнення і, як наслідок, звернення до стаціонару або до хірурга.

Навіть з незначним нежиттю слід звернутися до фахівця, розповів в інтерв'ю Фактам отоларинголог відділення Отоларингології Київської міської клінічної лікарні № 9, аспірант кафедри отоларингології Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика Максим Овсієнко.

До лікарні з ускладненнями часто потрапляють ті пацієнти, які намагалися позбутися від нежиті самостійно народними засобами. Багато з них від домашнього лікування отримують опік слизових.

Йдеться про самостійно приготовані краплі з часнику, буряку, моркви, цибулі або інших компонентів, які люди шукають не в аптеці, а в супермаркетах і на городі.

"Краплі, що подразнюють слизову, провокують її набряк і опік, що знову ж заважає виведенню слизу. Слизова збільшується і перекриває порожнину носа. У цьому випадку, якщо вчасно не звернутися до лікаря, то такій людині загрожує запущений гайморит або запалення інших пазух – фронтальної, гратчастої" – розповів експерт.

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Він же зазначив, що в запаленій носоглотці створюються сприятливі умови для розмножень бактерій і відбувається гнійне запалення.

"Буває, набряк настільки стійкий, що слизова не реагує на введення медикаментів. Щоб налагодити повітрообмін в навколоносових пазухах, доводиться вдаватися до хірургічного лікування", - зазначив лікар.

Овсієнко закликав українців відповідальніше ставитися до нежитю, не лікувати його самостійно, а порадитися з лікарем, у разі хвороби. Він підкреслив, що слизова людини і так відчуває постійний негативний вплив повітря на вулиці (смог, автомобільні вихлопи), у приміщеннях – виробничі забруднення, а тому "не варто додатково" добивати" її їдким цибульним соком".

Раніше Євген Комаровський застеріг українців від вкрай частого вживання комплексних вітамінів в таблетках дорослими і дітьми. Також він відповів на питання, яке хвилює багатьох батьків – чи можна вести дитину в дитячий сад, якщо у нього нежить.