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Джонні Депп здивував дивною витівкою: актор пожував траву і запив ромом

Віталій Кірсанов
29 вересня 2026, 18:38оновлено 29 вересня, 19:24
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63-річний артист несподівано відкусив шматок штучної трави, після чого запив її ромом.
Джонні Депп відкусив шматок штучної трави, а потім запив її ромом
Джонні Депп відкусив шматок штучної трави, після чого запив її ромом / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Актор відкусив шматок декоративної трави і деякий час жував її
  • Депп не пояснив, що саме спонукало його до такого вчинку

Голлівудський актор Джонні Депп здивував гостей і фотографів на вечірці в Лас-Вегасі, влаштованій на честь його бренду рому. Під час позування перед камерами 63-річний артист несподівано відкусив шматок штучної трави, після чого запив її ромом. Про це пише Page Six.

Для заходу організували фотозону, прикрашену декоративними штучними рослинами. Депп спочатку спокійно позував перед фотографами, проте в якийсь момент підійшов до декорацій, нахилився і буквально занурив обличчя в штучну зелень.

відео дня

Актор відкусив шматок декоративної трави й деякий час жував її, продовжуючи позувати перед об’єктивами так, ніби нічого незвичайного не відбувається. Потім Депп виплюнув траву й зробив ковток рому з келиха, який тримав у руці.

Після незвичайного перформансу артист повернувся до спілкування з гостями заходу. Сам Депп не пояснив, що саме спонукало його до такого вчинку.

Тим часом у мережі користувачі почали висувати версії щодо вчинку актора. Дехто побачив у ньому можливий натяк на його колишню дружину Ембер Херд, з якою Депп скандально розлучився.

Херд зіграла Меру у фільмі "Аквамен". В одній зі сцен її героїня намагалася з’їсти червону троянду. Шанувальники Деппа припустили, що епізод зі штучною травою міг бути своєрідним іронічним натяком на цю сцену. При цьому сам актор таку версію не підтверджував.

Джонні Депп
Джонні Депп / Інфографіка: Главред

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Про особу: Джонні Депп

Джон Крістофер (Джонні) Депп II - американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність Джонні принесли ролі у фільмах Тіма Бертона, у таких відомих картинах, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна Лощина", "Чарлі і шоколадна фабрика", "Ед Вуд", "Свіні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт" та "Аліса в Країні чудес", мультфільм "Труп нареченої", а також образ капітана Джека Горобця у серії фільмів "Пірати Карибського моря", повідомляє Вікіпедія.

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