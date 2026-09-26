Росія готує масштабний наступ на 4 напрямках і кине техніку: коли він почнеться

Росія готує наступ на чотирьох напрямках, а пік атак може припасти на жовтень-листопад. Російські війська чекають на погіршення погоди для наступу.

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Наступ Росії почнеться після негоди - Світан назвав умову атаки / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Ключові тези:

Пік наступу РФ Світан очікує у жовтні-листопаді

Росія може атакувати одразу на чотирьох напрямках

РФ тиснутиме на фронт і тил України взимку

Країна-агерсорка Росія готується перейти до масштабнішого етапу наступальних дій, а основне застосування техніки може припасти на жовтень-листопад. Військовий експерт Роман Світан вважає, що російські війська чекатимуть на погодні умови, які ускладнять роботу українських дронів та авіарозвідки. Про це повідомив військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

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Наразі російські війська проводять підготовчі заходи та перекидають частину резервів. За словами Світанa, основні сили й техніка ще не задіяні в повному обсязі, а зміна погоди може стати сигналом для переходу до активніших дій.

"Вона ще не почала повною мірою вести ці бойові дії. Поки "залізо" не вирушило, поки не настали осінні тумани, низька хмарність, обледеніння, опади, під прикриттям яких можна виводити техніку, можна говорити про те, що наступ як такий ще не розпочався. Техніки достатньо у другому ешелоні. Вона вже підтягує деякі оперативні тили, і техніка однозначно піде. Думаю, пік припаде десь на жовтень-листопад", - заявив Світан.

Окремо експерт розмежовує осінній період і власне зимову кампанію. На його думку, активні бойові дії восени ще відбуватимуться за умов, які дозволяють використовувати техніку без повного переходу на зимове забезпечення.

"З точки зору військової градації кампанія поділяється скоріше на літню та зимову - при позитивних і негативних температурах. Поки на вулиці плюсова температура, ще триває літня військова кампанія. Зимова розпочнеться, коли ґрунт промерзне на 30 сантиметрів, коли знадобляться інші мастила для двигунів і техніки, зимові присадки для палива тощо. Це вже ближче до січня-лютого", - пояснив військовий експерт.

Поточні дії РФ Світан розглядає як підготовку до майбутньої активізації. Йдеться, зокрема, про використання резервних підрозділів, тоді як частина стратегічних ресурсів ще очікується.

"Зараз тривають підготовчі операції, зокрема інфільтраційні дії, переважно силами оперативно-тактичних резервів - тих угруповань, які були сформовані ще влітку. Стратегічні резерви, особливо техніка, у повному обсязі ще не прибули", - зазначив Світан.

Ключовим фактором для початку активної фази, за оцінкою експерта, стане не конкретна дата, а тривалий період несприятливої погоди. Саме тоді російські війська можуть спробувати одночасно посилити тиск на кількох ділянках фронту.

"Тому попереду на нас чекає серйозний тиск. Я вже назвав чотири напрямки, де вони можуть розпочати рух у жовтні-листопаді. Усе залежатиме від погоди. Як тільки почнуться стійкі тумани й метеорологи прогнозуватимуть хоча б тиждень стійкої негоди, щоб можна було прикрити техніку від наших дронів та авіарозвідки, вони розпочнуть наступальні операції", - попередив Світан.

За його словами, на початковому етапі російське командування може намагатися розподілити сили між усіма чотирма напрямками. Надалі масштаб активності залежатиме від збережених резервів.

"Спробують діяти на всіх чотирьох напрямках, а потім ближче до лютого-березня почнуть "затихати". Інтенсивність знизиться, залишаться один-два напрямки - залежно від того, скільки резервів у них залишиться", - сказав Світан.

Водночас військовий експерт очікує, що взимку Росія не обмежиться бойовими діями безпосередньо на передовій. За його оцінкою, Москва намагатиметься посилити тиск на український тил та інфраструктуру, розраховуючи на виснаження України до весни.

"Взимку вони, звичайно, намагатимуться тиснути й на наші тили - на інфраструктурні об’єкти, цивільне населення. Завдання - підштовхнути військово-політичне керівництво України до капітуляції ближче до весни, одночасно спробувавши захопити якусь частину Донбасу. Позитивна динаміка у них десь все одно буде, тому що витримувати такий тиск дуже складно і нам доведеться десь відступати. Головне завдання - не допустити оперативного прориву росіян", - підсумував військовий експерт.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що масове застосування дронів зробило швидкі наступальні операції практично неможливими. Він підкреснив, що дрони зірвали б наступ у разі спроби РФ просунутися на Київ. За його словами, навіть наявність великої кількості бронетехніки не гарантувала б успіху через масовані атаки безпілотників на техніку та логістику.

Начальник сектору реагування патрульної поліції Вовчанська Олексій Харківський повідомив про необхідність готуватися до можливого повторного наступу Росії та укріплювати бойові позиції на ключових ділянках. Він наголосив, що Україна має готуватися до повторного наступу навіть у разі паузи у війні. За його словами, збереження присутності українських військових у "kill"-зонах, зокрема у Вовчанську, є необхідним для стримування майбутніх атак.

Військовий оглядач Іван Тимочко оцінив, що анонсований весняно-літній наступ Росії фактично провалився і характер боїв змінився у бік посилення технологічної складової. Він зазначив, що провал наступу РФ призвів до переорієнтації активності на певні агломерації та нарощування безпілотних ударів. Тимочко перелічив ймовірні осередки інтенсивних боїв як Костянтинівську, Покровсько‑Мирноградську та Лиманську агломерації і констатував зростання ролі дронів і авіації.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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