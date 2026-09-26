Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Росія готує масштабний наступ на 4 напрямках і кине техніку: коли він почнеться

Юрій Берендій
26 вересня 2026, 15:50
google news Підпишіться
на нас в Google
Росія готує наступ на чотирьох напрямках, а пік атак може припасти на жовтень-листопад. Російські війська чекають на погіршення погоди для наступу.

Росія готує масштабний наступ на 4 напрямках і кине техніку: коли він почнеться
Наступ Росії почнеться після негоди - Світан назвав умову атаки / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Пік наступу РФ Світан очікує у жовтні-листопаді
  • Росія може атакувати одразу на чотирьох напрямках
  • РФ тиснутиме на фронт і тил України взимку

Країна-агерсорка Росія готується перейти до масштабнішого етапу наступальних дій, а основне застосування техніки може припасти на жовтень-листопад. Військовий експерт Роман Світан вважає, що російські війська чекатимуть на погодні умови, які ускладнять роботу українських дронів та авіарозвідки. Про це повідомив військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Наразі російські війська проводять підготовчі заходи та перекидають частину резервів. За словами Світанa, основні сили й техніка ще не задіяні в повному обсязі, а зміна погоди може стати сигналом для переходу до активніших дій.

"Вона ще не почала повною мірою вести ці бойові дії. Поки "залізо" не вирушило, поки не настали осінні тумани, низька хмарність, обледеніння, опади, під прикриттям яких можна виводити техніку, можна говорити про те, що наступ як такий ще не розпочався. Техніки достатньо у другому ешелоні. Вона вже підтягує деякі оперативні тили, і техніка однозначно піде. Думаю, пік припаде десь на жовтень-листопад", - заявив Світан.

Окремо експерт розмежовує осінній період і власне зимову кампанію. На його думку, активні бойові дії восени ще відбуватимуться за умов, які дозволяють використовувати техніку без повного переходу на зимове забезпечення.

"З точки зору військової градації кампанія поділяється скоріше на літню та зимову - при позитивних і негативних температурах. Поки на вулиці плюсова температура, ще триває літня військова кампанія. Зимова розпочнеться, коли ґрунт промерзне на 30 сантиметрів, коли знадобляться інші мастила для двигунів і техніки, зимові присадки для палива тощо. Це вже ближче до січня-лютого", - пояснив військовий експерт.

Поточні дії РФ Світан розглядає як підготовку до майбутньої активізації. Йдеться, зокрема, про використання резервних підрозділів, тоді як частина стратегічних ресурсів ще очікується.

"Зараз тривають підготовчі операції, зокрема інфільтраційні дії, переважно силами оперативно-тактичних резервів - тих угруповань, які були сформовані ще влітку. Стратегічні резерви, особливо техніка, у повному обсязі ще не прибули", - зазначив Світан.

Ключовим фактором для початку активної фази, за оцінкою експерта, стане не конкретна дата, а тривалий період несприятливої погоди. Саме тоді російські війська можуть спробувати одночасно посилити тиск на кількох ділянках фронту.

"Тому попереду на нас чекає серйозний тиск. Я вже назвав чотири напрямки, де вони можуть розпочати рух у жовтні-листопаді. Усе залежатиме від погоди. Як тільки почнуться стійкі тумани й метеорологи прогнозуватимуть хоча б тиждень стійкої негоди, щоб можна було прикрити техніку від наших дронів та авіарозвідки, вони розпочнуть наступальні операції", - попередив Світан.

За його словами, на початковому етапі російське командування може намагатися розподілити сили між усіма чотирма напрямками. Надалі масштаб активності залежатиме від збережених резервів.

"Спробують діяти на всіх чотирьох напрямках, а потім ближче до лютого-березня почнуть "затихати". Інтенсивність знизиться, залишаться один-два напрямки - залежно від того, скільки резервів у них залишиться", - сказав Світан.

Водночас військовий експерт очікує, що взимку Росія не обмежиться бойовими діями безпосередньо на передовій. За його оцінкою, Москва намагатиметься посилити тиск на український тил та інфраструктуру, розраховуючи на виснаження України до весни.

"Взимку вони, звичайно, намагатимуться тиснути й на наші тили - на інфраструктурні об’єкти, цивільне населення. Завдання - підштовхнути військово-політичне керівництво України до капітуляції ближче до весни, одночасно спробувавши захопити якусь частину Донбасу. Позитивна динаміка у них десь все одно буде, тому що витримувати такий тиск дуже складно і нам доведеться десь відступати. Головне завдання - не допустити оперативного прориву росіян", - підсумував військовий експерт.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що масове застосування дронів зробило швидкі наступальні операції практично неможливими. Він підкреснив, що дрони зірвали б наступ у разі спроби РФ просунутися на Київ. За його словами, навіть наявність великої кількості бронетехніки не гарантувала б успіху через масовані атаки безпілотників на техніку та логістику.

Начальник сектору реагування патрульної поліції Вовчанська Олексій Харківський повідомив про необхідність готуватися до можливого повторного наступу Росії та укріплювати бойові позиції на ключових ділянках. Він наголосив, що Україна має готуватися до повторного наступу навіть у разі паузи у війні. За його словами, збереження присутності українських військових у "kill"-зонах, зокрема у Вовчанську, є необхідним для стримування майбутніх атак.

Військовий оглядач Іван Тимочко оцінив, що анонсований весняно-літній наступ Росії фактично провалився і характер боїв змінився у бік посилення технологічної складової. Він зазначив, що провал наступу РФ призвів до переорієнтації активності на певні агломерації та нарощування безпілотних ударів. Тимочко перелічив ймовірні осередки інтенсивних боїв як Костянтинівську, Покровсько‑Мирноградську та Лиманську агломерації і констатував зростання ролі дронів і авіації.

Читайте також:

Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Роман Світан Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
4 принципи для миру: Китай на Генасамблеї ООН зробив заяву щодо війни в Україні

4 принципи для миру: Китай на Генасамблеї ООН зробив заяву щодо війни в Україні

18:16Світ
У Сумах гриміли вибухи, РФ скинула КАБи на житлові будинки: є жертви та поранені

У Сумах гриміли вибухи, РФ скинула КАБи на житлові будинки: є жертви та поранені

16:28Україна
Україна готова до негайного припинення вогню: Буданов розкрив позицію РФ

Україна готова до негайного припинення вогню: Буданов розкрив позицію РФ

16:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
З вікон більше не дутиме взимку: як за копійки утеплити їх від холоду

З вікон більше не дутиме взимку: як за копійки утеплити їх від холоду

Як утеплити підлогу без ремонту: експерти назвали прості варіанти

Як утеплити підлогу без ремонту: експерти назвали прості варіанти

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 36 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 36 с

Армія РФ опинилася в пастці: ЗСУ прорвали лінію фронту, подробиці від Світана

Армія РФ опинилася в пастці: ЗСУ прорвали лінію фронту, подробиці від Світана

Коли треба вмикати опалення вдома: експерт вразив відповіддю

Коли треба вмикати опалення вдома: експерт вразив відповіддю

Останні новини

18:16

4 принципи для миру: Китай на Генасамблеї ООН зробив заяву щодо війни в Україні

18:05

Звичайні рюкзаки відходять у минуле: який європейський гаджет прийшов на замінуВідео

17:58

Що може зупинити удари РФ по Україні: названо "болючу точку" для Кремля

17:44

Місія — рятувати життя: 450 виїздів на передову Валерія Дубіля та БФ молодіжної ініціативи "Надія"Фото

17:44

"У мене багаж травм": Тарас Тополя розповів про особисте життя після розлучення

Росія почне атаки на НАТО українськими дронами і буде "щупати", доки не отримає по обличчю — СвітанРосія почне атаки на НАТО українськими дронами і буде «щупати», доки не отримає по обличчю — Світан
17:28

Про порошок можна забути: як швидко випрати масляні плями на одязіВідео

17:18

Тест на IQ: потрібно знайти бджолу на квітковому полі за 11 секунд

17:17

Буряк не гнитиме і не проростатиме до весни: городник розкрив власний секретВідео

16:58

Чому діти Кличка не воюють на фронті: мер Києва назвав причину

Реклама
16:49

Кінець чорної смуги: які три знаки зодіаку забудуть про фінансові проблеми

16:28

У Сумах гриміли вибухи, РФ скинула КАБи на житлові будинки: є жертви та пораненіФото

16:05

Україна готова до негайного припинення вогню: Буданов розкрив позицію РФ

16:04

Морква довше залишатиметься свіжою: вчений назвав правильний спосіб зберігання

16:01

Старі зубні щітки не варто викидати: варіанти повторного використання

15:50

Росія готує масштабний наступ на 4 напрямках і кине техніку: коли він почнеться

15:18

Судмедексперти назвали причину смерті Сергія Сосєдова – деталі

15:12

Полуницю вже час готувати до зими: що дати кущам у вересні та жовтніВідео

14:51

Від чого залежить тривалість декретної відпустки у 2026 році: пояснення ПФУ

14:36

Казати "дверний косяк" неправильно - як назвається ця частина дверей

14:31

Як позбутися нагару на електроплиті: інженер компанії LG назвав безпечний спосіб

Реклама
14:31

Сили оборони масовано вдарили "Нептунами" і реактивними дронами по РФ - куди влучили

14:20

Планувала дитину з чоловіком-військовим: у Києві удар РФ вбив Марію Ївженко

13:52

Платіжка за світло відчутно зменшиться - які прилади треба вимикати на ніч

13:44

Які вазони не можна залишати на балконі, коли нічна температура падає до +10°С

13:43

Морози - не перешкода: як виростити батат на підвіконні з магазинної бульбиВідео

13:40

Путін погодився розглянути введення воєнного стану у РФ: що відомо

13:03

Patriot, енергетичне перемир’я і не тільки: що привіз Зеленський із Генасамблеї ООН

12:55

Шикарний десерт з підв'ялих яблук: рецепт пирога, який готується менше години

12:45

Як відбілити тюль від пожовтіння: засоби з кухні повертають сніжну білизну

12:41

Затхлий запах зникне, якщо поклати в шафу одину річ з кухні - що саме

12:18

Коли треба вмикати опалення вдома: експерт вразив відповіддю

12:03

Нова ідеологія України: Андрусів розповів, чи є в України шансПогляд

11:59

Коли садити тюльпани восени: садівниця назвала ідеальну температуруВідео

11:55

Буде тепло без обігрівачів: простий трюк вікторіанців, який блокує холод

11:33

Україну накрило довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим розчарує погода

10:55

Гороскоп на завтра, 27 вересня: Левам - прибуток, Скорпіонам - суперечка

10:26

Армія РФ опинилася в пастці: ЗСУ прорвали лінію фронту, подробиці від Світана

10:24

Окупанти завдали удару по "Ашану" у ТРЦ Lavina Mall у Києві: що відомо

09:53

Росія готує нову тактику ударів взимку: експерт назвав найбільш вразливу сферуФото

09:48

Магнітна буря вдарить з новою силою: Землю охопив 5-бальний шторм

Реклама
09:09

Коли відбудеться перехід на зимовий час та як це зіграє на руку українцям

08:55

Ільський НПЗ у РФ під ударом: після атаки дронів спалахнула пожежа

08:35

"Цілеспрямована ескалація": в ISW дізналися, без чого РФ хоче залишити українців

08:02

РФ атакувала дронами Київ, Харків та Запоріжжя: горять будинки та авто, є жертвиФото

05:31

Аж ніяк не "цветная капуста": як правильно назвати популярний овоч українською

05:00

Стрімкі зміни в особистому житті: які знаки зодіаку попрощаються із самотністю

04:32

Тест на уважність: потрібно знайти ключі серед автомобілів за 10 секунд

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 36 с

03:48

Як утеплити підлогу без ремонту: експерти назвали прості варіанти

02:47

Чому хризантеми вимерзають навіть під товстим шаром соломи: помилка садівниківВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти