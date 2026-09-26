Армія РФ опинилася в пастці: ЗСУ прорвали лінію фронту, подробиці від Світана

Українські військові довго готувалися до контрнаступальних дій.

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Операція Третього армійського корпусу набирає обертів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/ab3.army, скріншот з відео

Що сказав Світан:

Третій корпус зірвав плани РФ щодо оточення агломерації на Донеччині

РФ може після провалу переорієнтувати удар у бік Краматорська

Третій армійський корпус зірвав плани країни-агресора Росії оточити Слов'янсько-Краматорську агломерацію та не дав окупантам розгорнути наступ на Барвінкове з півночі, у районі Лимана.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, успіх контрудару українських сил пов'язаний з вибором ділянки фронту та точним розрахунком моменту атаки.

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""Трійці" дісталася найважча ділянка фронту на цьому етапі - північно-східна частина Слов'янської оборонної групи. Саме тут, у районі Лимана, росіяни планували наступ із виходом на Барвінкове, щоб перерізати логістику Слов'янського угруповання з поставками з боку Ізюма", - пояснив він.

Лиман / Інфографіка: Главред

За словами експерта, операцію у форматі контрудару готували орієнтовно пів року - росіян намагалися заманити у вузький коридор між українськими фланговими підрозділами, а вдарили саме тоді, коли противник вже святкував перемогу.Попри локальний масштаб контрудару, наслідки для стратегічних задумів Кремля виявились значно масштабнішими.

"Не давши розвернутися на північ від Слов'янська цій "клешні" з виходом на Барвінкове, фактично нівелювали стратегічну перспективу захоплення у півоточення Слов'янсько-Краматорської агломерації", - наголосив Світан.

Позбавившись можливості обійти агломерацію з півночі, командування РФ, на думку Світана, залишається з єдиним, вкрай невигідним сценарієм.

"Зараз у них залишається один варіант - іти в лоба, безпосередньо намагатись штурмувати цю агломерацію. А це для них дуже тяжко, бо там досить серйозний укріпрайон, який просто так не взяти", - зауважив експерт.

Втрачає сенс і розгортання наступу з південного заходу від Краматорська - через Покровськ, Мирноград і Добропілля до Барвінкового: без північної "клешні" південна просто не потрібна. Натомість напрямок головного удару, ймовірно, найближчим часом зміститься.

"Росіяни, швидше за все, зараз терміново переорієнтуватимуть напрямок руху цієї південно-західної "клешні" безпосередньо в бік Краматорська - від Добропілля по гряді висот. Там перепад висот становить приблизно 200 метрів", - припускає Світан.

Для цього маневру Росії знадобляться додаткові сили та техніка, а особового складу в цьому районі вона вже втратила чимало - хоча альтернативи, за оцінкою експерта, у Кремля практично немає.

В чому секрет успішної операції Сил оборони

Попри тактичний масштаб операції, Третій корпус розширювати зону контролю в глибині позицій противника.

"Два "сезони" вони вже зіграли Вівальді, буде третій і четвертий. Головне, щоб для росіян вони закінчилися Моцартом - "Реквієм"", - додав експерт.

Пояснення того, чому корпус впорався із завданням, зводиться до кількох чинників.

"По-перше, гарне планування - операцію розгортали в умовах жорсткої інформаційної тиші. По-друге, професійні командири оперативно-тактичного рівня. І найголовніше - повноцінний корпус зі стовідсотковим наповненням. Такого наповнення в нас мають лише кілька корпусів", - зазначив Світан.

Дивіться відео про те, як Сили оборони почали успішну операцію на Донеччині:

За тим самим принципом, каже експерт, успішно діє й Перший корпус Нацгвардії, що працює на північ від Куп'янська - і теж завдяки повній укомплектованості.

Щоб подібні результати змогли повторити й інші з'єднання, на думку Світана, потрібне системне рішення щодо кадрового наповнення армії.

"Нам зараз потрібно близько 150 тисяч підготовлених, мотивованих бійців. Тоді всі 16 наших корпусів зможуть утримувати росіян по всій лінії фронту й перемелювати наступальні війська. Росіяни розгортатимуть наступ, найімовірніше, вже з використанням техніки - щойно з'являться тумани", - попередив Світан.

РФ готує наступ одразу на чотирьох напрямках

Главред писав, що за словами Романа Світана, перший напрямок, де противник накопичив сили, - Оріхівсько-Гуляйпільська ділянка. Там росіяни розгорнули потужний тиловий вузол і вже завдавали ударів по мостах, готуючи перекидання резервів.

Другий плацдарм зосереджений у районі Мирнограда, звідки противник розраховує розвивати рух через Добропілля. Третій потужний плацдарм противник сформував у районі Костянтинівки, Часового Яру та Бахмута, спираючись на насичену тилову інфраструктуру Горлівсько-Єнакіївської агломерації.

Четвертий напрямок активності РФ - Харківщина, де діє Третій армійський корпус і де ключовою ціллю противника є вихід на Великий Бурлук.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська намагалися вийти до логістичних шляхів у районі Торецького на Донеччині, щоб розвинути наступ у напрямках Дружківки та Добропілля, однак Сили оборони провели операцію з блокування та зачистки району.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові мають позитивні результати у напрямку Лимана Донецької області. Операція ще триває.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони України за останні кілька діб просунулися одразу в трьох областях - Харківській, Донецькій та Запорізькій. Також українські військові зірвали низку наступальних операцій армії РФ.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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