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Глава ЦРУ привіз до Москви таємне послання: про що Реткліфф попередив Путіна

Інна Ковенько
29 вересня 2026, 19:12
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Вашингтон попередив Москву, що подальше затягування війни працює проти Росії.
Глава ЦРУ привіз до Москви таємне послання: про що Реткліфф попередив Путіна
Глава ЦРУ таємно приїжджав до Москви / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Головне:

  • РФ може зіткнутися з економічним крахом за сценарієм СРСР
  • Трамп не має наміру відмовлятися від підтримки Києва
  • Вашингтон закликає Москву повернутися за стіл переговорів

Глава ЦРУ Джон Реткліфф наприкінці серпня таємно приїжджав до Москви, щоб попередити російське керівництво про наслідки затягування війни проти України.

За даними Frankfurter Allgemeine Zeitung, Реткліфф, посилаючись на дані американської розвідки, Реткліфф передав Москві висновок американської розвідки про те, що Росія не зможе виграти війну в Україні. Водночас ця оцінка стосується передусім не ситуації на фронті. Американські спецслужби вважають, що у військовому плані війна рухається до патової ситуації, тоді як основним ризиком для Москви стає стан економіки.

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Високопоставлений дипломат, знайомий з інформацією, яку США передали західним партнерам, розповів FAZ, що головним посланням Реткліффа було попередження про наслідки величезних військових витрат Росії. За його словами, російську економіку може чекати такий самий крах, який пережив Радянський Союз унаслідок холодної війни.

Цю оцінку, як зазначає джерело видання, адміністрація Дональда Трампа враховує у своїй політиці щодо України. У Москві не повинні розраховувати, що Вашингтон просто припинить підтримку Києва. За словами співрозмовника FAZ, саме тому Трамп наполягає на переговорах.

Що може спонукати РФ завершити війну

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що завершення війни залежить від того, чи втратить Росія здатність продовжувати бойові дії, а ключовою умовою цього може стати масштабна економічна та внутрішня криза в РФ.

На його думку, поки диктатор Володимир Путін залишається при владі, Москва продовжуватиме воювати.

"Україна зараз працює над колапсом російської економіки, що призведе до дестабілізації Росії та, найімовірніше, до усунення Путіна з посади глави держави, що спричинить ще більші потрясіння в РФ. А в цьому випадку війна закінчиться. Адже Росія зануриться у внутрішній хаос і втратить можливість продовжувати бойові дії", - зазначив він.

Війна РФ проти України - новини по темі

Главред писав, що диктатор РФ Путін, імовірно, переглянув свою стратегію перемоги у війні проти України. Замість ставки на безперервне просування армії Кремль розраховує зламати Київ масованими комбінованими ударами балістичними ракетами та реактивними безпілотниками й досягти капітуляції взимку 2026–2027 років.

Нагадаємо, Росія підготувала два детальні документи щодо зимової кампанії проти енергетики України, у яких визначені конкретні об’єкти, кількість і типи озброєння для їхнього ураження.

Раніше повідомлялося, що РФ наростила цілодобові ракетні та дронові атаки по Україні одразу після таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Як пие The Washington Post, у Кремлі сигнал Вашингтона про деескалацію прочитали як вияв слабкості Заходу.

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Про джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Frankfurter Allgemeine Zeitung - щоденна газета (друкована та онлайн-версії) з аудиторією близько 800 000 читачів щодня.

Заснована 1 листопада 1949 року. Штаб-квартира розташована в місті Франкфурт-на-Майні в Німеччині.

FAZ вважається одним із провідних засобів масової інформації в німецькомовному світі, пише Вікіпедія. Входить до "великої четвірки" німецьких газет поряд із Süddeutsche Zeitung, Die Welt і Handelsblatt.

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