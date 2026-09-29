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Долар полетів угору, а євро різко обвалився: новий курс валют на 30 вересня

Інна Ковенько
29 вересня 2026, 16:13
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НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 30 вересня.
Курс валют на 30 вересня
Курс валют на 30 вересня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Скільки коштуватиме долар 30 вересня
  • На скільки подешевшав курс євро
  • Яким буде курс злотого 30 вересня

На середу, 30 вересня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. В останній день вересня долар дещо посилить свої позиції відносно гривні, а євро піде на спад. Курс злотого відносно гривні майже не змінився. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 30 вересня

На середу офіційний курс долара США дещо виріс. НБУ посилив курс американської валюти на 5 копійок - до 44,86 гривні за долар.

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Курс євро на 30 вересня

Курс євро пішов на спад. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,92 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 5 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 30 вересня

Злотий майже не змінивсяв. НБУ посилив курс польського злотого до гривні на 30 вересня порівняно з 29 вересня на 1 копійку - до 11,66 гривні

Що буде з курсом валют у жовтні - прогноз

Готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн. Саме такий базовий сценарій із імовірністю 65% закладає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Психологічна позначка 45 грн за долар, за оцінкою експерта, вже втратила статус бар'єра - учасники ринку сприйняли її як проміжну.

Окремо аналітик звертає увагу на логіку регулятора щодо європейської валюти, курс якої безпосередньо впливає на конвертацію міжнародної допомоги.

"НБУ вже показав, що 45 грн/дол. це не стеля, а лише черговий рівень, до якого ринок готовий і воліє дійти, а імпортери вже заклали й курс й інфляцію в ціни реалізації. Продовжую вважати, що НБУ буде тримати євро від глибшої корекції заради конвертації допомоги в гривню по нормальному курсу", - зазначив Шевчишин.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як писав Главред, на вівторок, 29 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та злотий подешевшали.

Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що у жовтні офіційний курс долара коливатиметься в межах 44,85-45,20 грн/дол. За його словами, висхідна динаміка долара була прогнозованою через брак валютної виручки.

Крім того, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий заявляв, що попри загострення воєнних ризиків, подорожчання нафти та прискорення інфляції, долар протягом 29 вересня - 5 жовтня, найімовірніше, утримається в межах 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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