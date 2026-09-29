Жовтень буде спекотним: Зеленський оприлюднив плани щодо дальнобійних ударів по РФ

Володимир Зеленський зробив важливі заяви за підсумками наради з Міністерством оборони, військовими та відповідальними за планування.

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Володимир Зеленський затвердив нові операції проти РФ / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, скріншот із відео

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Затверджено план далекобійних операцій на жовтень

Визначено напрямки поставок озброєння для F-16 та виробництва перехоплювачів

Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з Міністерством оборони, військовими та відповідальними за планування виробництва української зброї повідомив про затвердження плану далекобійних операцій на жовтень.

Глава держави також заявив про визначення напрямків поставок озброєння для F-16 та виробництва перехоплювачів реактивних "Шахедів".

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"По-перше: затвердили наші далекобійні операції на жовтень. По-друге: визначили напрямки необхідних поставок для наших F-16 до кінця року. Є конкретні країни, з якими ми домовляємося про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом відбудеться посилення", - написав Зеленський.

Крім того, обговорювалася розробка системи протидії реактивним "Шахедам".

/ Главред

"Визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю. Є чіткі терміни, фінансування та обсяги, які мають бути забезпечені для виробництва саме цієї зброї. Працюємо й над додатковими захисними технологічними рішеннями, великою кількістю ефективних перехоплювачів", – розповів президент.

Удари по об’єктах РФ: з’явилися нові подробиці нічної атаки

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ провели серію атак на військові та стратегічні об’єкти російських військ, розташовані на тимчасово окупованих територіях. Як заявили українські військові, під час нічної операції безпілотники вразили 36 цілей, що перебували в глибині російської оборони.

За наявною інформацією, серед атакованих об’єктів були пункти управління, радіолокаційні комплекси, логістичні центри та інфраструктура, пов’язана зі зберіганням і постачанням палива, а також із забезпеченням енергоресурсами.

Як зазначається, метою операції стало порушення роботи російської військової інфраструктури та ослаблення об’єктів, задіяних у забезпеченні та підтримці бойових дій.

Удари вглиб РФ - новини за темою

"Главред" раніше повідомляв, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовській області, яке займається виробництвом російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів - Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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