Окупанти мають нові просування поблизу ключового міста: що відбувається на фронті

Окупаційні війська просунулися на Покровському напрямку фронту.

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Ворог просунувся поблизу Білицького / Колаж: главред, фото: DeepState, 23 ОМБр

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Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Окупаційні війська просунулися на Покровському напрямку

Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ просунулася на Донеччині.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили в неділю, 27 вересня.

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Де зафіксовано просування окупантів

За інформацією аналітиків, на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу міста Білицьке Добропільської міської громади Покровського району.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Білицького", - йдеться в повідомленні.

Просування ворога поблизу Білицького / Фото: DeepState

Що кажуть у Генштабі

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Покровському напрямку ворог здійснив 26 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Ганнівка, Новий Донбас, Білицьке, Добропілля, Світле, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка, Красноподілля та Новопавлівка.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення.

Прокровськ / Інфографіка: Главред

РФ готує наступ одразу на чотирьох напрямках

Главред писав, що за словами Романа Світана, перший напрямок, де противник накопичив сили, - Оріхівсько-Гуляйпільська ділянка. Там росіяни розгорнули потужний тиловий вузол і вже завдавали ударів по мостах, готуючи перекидання резервів.

Другий плацдарм зосереджений у районі Мирнограда, звідки противник розраховує розвивати рух через Добропілля. Третій потужний плацдарм противник сформував у районі Костянтинівки, Часового Яру та Бахмута, спираючись на насичену тилову інфраструктуру Горлівсько-Єнакіївської агломерації.

Четвертий напрямок активності РФ - Харківщина, де діє Третій армійський корпус і де ключовою ціллю противника є вихід на Великий Бурлук.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав раніше Главред, українські війська досягли нових результатів на Лиманському напрямку в рамках операції "Вівальді". Крім того, підрозділи Десантно-штурмових військ успішно виконують завдання в рамках ще однієї операції активної оборони.

Нагадаємо, Росія поширює заяви про нібито захоплення населених пунктів у Харківській області, однак ці дії не свідчать про масштабний наступ. Москва таким чином намагається чинити інформаційний тиск і змусити Україну змінити розподіл резервів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові досягають успіхів у напрямку Лимана в Донецькій області. Операція ще триває.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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