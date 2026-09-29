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В Україні готують нову тактику роботи ППО - що зміниться

Юрій Берендій
29 вересня 2026, 20:10
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ППО Києва адаптують до нових атак РФ.

В Україні готують нову тактику роботи ППО - що зміниться
ППО Києва посилять - що зміниться у захисті від дронів РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Ключові тези:

  • Україна змінює підходи до захисту Києва
  • ППО адаптують до нових типів повітряних загроз
  • Ефективні рішення проти дронів планують масштабувати

Україна перебудовує підходи до захисту Києва через зміну характеру російських повітряних атак. Йдеться про координацію авіації, підрозділів ППО та мобільних вогневих груп, а також масштабування технологій для знищення нових типів дронів. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України за підсумками візиту міністра оборони України Євгенія Хмари на командні пункти військових частин Повітряних сил на Київщині.

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"Завдання для захисників неба чітке: знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться столиці. Разом визначили, які підходи потрібно змінити та як посилити ешелонований захист Києва. Авіація, ППО, мобільні вогневі групи – усі компоненти мають перебудувати роботу під нові реалії", - наголосив він.

Євген Хмара
Євген Хмара / Інфографіка: Главред

Під час зустрічі також обговорили оцінки бойових пілотів та операторів систем ППО, наявні ресурси й потреби підрозділів. Окрему увагу приділили реактивним ударним безпілотникам типу Shahed, які вже вдається знищувати.

Міноборони заявляє про намір поширювати рішення, які вже показали результат у протидії таким цілям. Для цього відомство працює з військовими, українськими виробниками та міжнародними партнерами. Раніше Міноборони також повідомляло про пошук ефективних рішень проти реактивних Shahed та масштабування засобів-перехоплювачів.

"Такі цілі вже збивають. Тепер маємо масштабувати ефективні технологічні рішення та забезпечити ними підрозділи. Працюємо над цим разом із військовими, українськими виробниками та партнерами", - сказав міністр.

Водночас у Міноборони пов'язують посилення захисту українських міст із нарощуванням далекобійних спроможностей. Хмара зазначив, що удари по російських військових можливостях мають одночасно зменшувати здатність РФ вести війну та створювати умови для кращого захисту українських міст.

"Наші далекобійні відповіді послідовно зменшують російські спроможності вести війну. Одночасно будемо посилювати захист своїх міст і збільшувати тиск на військову машину ворога", - заявив Хмара.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Яка ціль російських ударів - ISW

Країна-агресорка Росія готує нову масштабну кампанію далекобійних ударів по українській енергетиці взимку, розраховуючи таким чином домогтися політичних поступок від Києва на тлі відсутності значного прогресу російських військ на фронті. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, російська стратегія спиралася на припущення, що поступове просування армії РФ зрештою виснажить українські оборонні можливості. Цей підхід Москва розглядала як основу для досягнення своїх цілей у війні.

Однак динаміка бойових дій у 2026 році, за даними ISW, не відповідає очікуванням Кремля. Аналітики зазначають, що з березня російські війська мають близькі до нульових чисті територіальні здобутки, тоді як українські сили проводили контратаки на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.

Окремо ISW звертає увагу на ситуацію поблизу Лимана. Українська операція Vivaldi призвела до просування Сил оборони на північ від міста та, за оцінкою інституту, зірвала російські плани щодо оточення укріпленої лінії оборони в Донецькій області.

На цьому тлі російському військово-політичному керівництву доводиться коригувати оцінки ситуації. ISW пов'язує проблеми російської армії також із тим, що командування отримувало перебільшені доповіді про перебіг бойових дій, що могло спотворювати уявлення Кремля про реальний стан справ.

У результаті Москва, за оцінкою аналітиків, може дедалі більше покладатися на удари по критичній інфраструктурі України. ISW уже зазначав, що Київ готує енергосистему до очікуваної інтенсивної зимової кампанії РФ проти енергетичної мережі.

В Україні готують нову тактику роботи ППО - що зміниться
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, унаслідок російського удару по будівлі НАН в Києві 28 вересня отримав травми заступник голови НАНУ, екссекретар РНБО Володимир Горбулін, а його помічниця. Загалом відомо про одну загиблу особу та шістьох постраждалих, серед яких троє дітей.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку та наголосив на необхідності жорсткої міжнародної реакції та посилення підтримки.

До цього мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння ворожого безпілотника на нежитлову будівлю в центрі столиці, що спричинило пожежу. На місце події одразу прибули екстрені служби та рятувальники для ліквідації наслідків атаки.

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Про відомомство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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