Вирішив покінчити: путініст Лепс зізнався у подробицях свого життя

Путініст і алкоголік Лепс вирішив на схилі віку різко змінити курс.

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Григорій Лепс зробив заяву / колаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Коротко:

З чим вирішив покінчити Лепс

Про що він несподівано заговорив

Російський співак-путініст Григорій Лепс, який з початку війни підтримує російську агресію та регулярно відвідує окуповані території, визнаний у РФ важким та агресивним алкоголіком, зробив несподіване зізнання.

Путініст, якого цитують російські пропагандисти, повідомив, що він "нагулявся".

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Григорій Лепс / фото: instagram.com, Григорій Лепс

"Для того, щоб почати робити те, що я збираюся робити далі, ось ці всі гулянки - лише перешкода. Тому з цим треба покінчити. Це складно, але доведеться. Це величезна перешкода і для роботи, і, як не крути, для громадської думки: я все-таки, як-не-як, народний артист, потрібно відповідати званню. Поведінка публічних людей завжди на виду, моя теж на виду, і не завжди приємна для ока", - скаржиться Лепс.

Алкоголізм Лепса

У минулому співак-путініст відкрито визнавав наявність серйозної алкогольної залежності. Зловживання спиртним призвело до тяжких наслідків для здоров’я, зокрема перенесеного панкреонекрозу та серйозних проблем зі шлунком.

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Про особу: Григорій Лепс Григорій Лепс - радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015), повідомляє Вікіпедія.

16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до санкційного списку Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року включений до санкційного списку України.

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