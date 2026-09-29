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У Кремлі передали таємний сигнал Україні щодо перемир'я - ЗМІ розкрили деталі

Юрій Берендій
29 вересня 2026, 19:14
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Трамп сумнівається у згоді Путіна на енергетичне перемир’я. Київ отримав сигнали від Москви, але наполягає лише на взаємному припиненні ударів.

У Кремлі передали таємний сигнал Україні щодо перемир'я - ЗМІ розкрили деталі
Енергетичне перемир’я - Київ отримав таємний сигнал від Москви / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Москва поки не підтвердила готовність до перемир’я
  • США домагаються взаємної паузи в ударах
  • Київ не погодиться на односторонню відмову від ударів

Президент США Дональд Трамп сумнівається, що диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін погодиться на енергетичне перемир’я до настання зими. Водночас Україна вже отримала від Росії певні сигнали про готовність розглянути таку домовленість. Про це повідомило видання Kyiv Independent із посиланням на джерела, обізнані з ходом переговорів.

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Вашингтон намагається домогтися обмеженої угоди між Києвом і Москвою, яка передбачатиме припинення атак на енергетичні об’єкти з обох боків. Питання стало одним із ключових під час останніх контактів щодо можливого врегулювання війни.

Після поїздки до Росії спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер повернулися з враженням, що домовленість можлива. Однак, за даними джерела видання, сам американський президент оцінює перспективи обережніше.

"Дональд не настільки впевнений, як його команда", - зазначило джерело.

У Білому домі водночас заявляють про збереження оптимізму щодо ширшого мирного процесу. Представник адміністрації наголосив, що США продовжують контактувати з обома сторонами для припинення війни.

Окремим питанням залишаються сигнали з Москви. За інформацією співрозмовника "Kyiv Independent", українська сторона отримала від Росії певні сигнали про можливість обговорення енергетичної паузи, однак деталі цих контактів не розголошуються.

Посередником у цьому процесі виступає Кирило Дмитрієв - представник Кремля, який минулого тижня відвідав США та зустрівся з Віткоффом і Кушнером. За словами американського чиновника, під час переговорів сторони обговорювали пропозиції щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах.

Тепер Вашингтон і Київ очікують, що Дмитрієв донесе російському керівництву результати цих контактів та позицію щодо можливих тристоронніх переговорів. Окремо може обговорюватися відновлення роботи Чорноморського зернового коридору.

Київ при цьому не погоджується на одностороннє припинення ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Українські посадовці наголошують, що будь-яка домовленість можлива лише за умови одночасного припинення Росією атак на українські енергетичні об’єкти. Така позиція відповідає публічній заяві Володимира Зеленського, який раніше підтверджував готовність України до енергетичної паузи лише на взаємних умовах.

Для Києва така домовленість означала б зменшення ризиків для енергосистеми напередодні зими, але водночас обмежила б можливість атакувати російську нафтову та паливну інфраструктуру. Голова комітету Верховної Ради з питань закордонних справ Олександр Мережко вважає, що питання має очевидні переваги й недоліки.

"Є свої плюси й мінуси. Очевидна перевага для нас - збереження нашої енергетичної системи та порятунок людських життів. Але, з іншого боку, наші удари в глибину території дуже болючі для Росії та її військової машини. Тож є певні мінуси… Проте я схиляюся до такого перемир’я", - заявив Мережко.

Раніше Кремль публічно називав ідею взаємної паузи в ударах по енергетичних об’єктах позитивною, але пов’язував її з іншими питаннями, зокрема безпекою комерційного судноплавства та санкціями. Водночас фактичної взаємної домовленості сторони не підтвердили.

За даними "Kyiv Independent", Вашингтон прагне провести обмежену угоду без необхідності спочатку домовлятися про всі параметри завершення війни. Українські та американські посадовці вже передали Москві своє бачення подальших кроків, і тепер очікують відповіді російської сторони.

Чому енергетичного перемир'я не буде - коментар експерта

Енергетичне перемир’я між Україною та Росією може зірватися через вимоги Москви щодо припинення ударів по всій території РФ, включно з окупованими українськими територіями. Російська сторона також намагається пов’язати можливі домовленості з питанням роботи портів. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній у коментарі Главреду.

Москва, за оцінкою експерта, розглядає потенційну угоду значно ширше, ніж взаємне обмеження атак на енергетичну інфраструктуру. До переговорного пакета російська сторона хоче додати й інші питання.

"Енергетичного перемир’я не буде. Насамперед тому, що росіяни впевнені, що вони дотиснуть Україну. Крім того, Москва вимагає у пакеті, зокрема, і розблокувати порти", - зазначив Загородній.

Ключовою перешкодою можуть стати території, які Росія після окупації оголосила частиною своєї держави. У такому разі будь-які домовленості про обмеження ударів матимуть не лише військовий, а й політико-правовий вимір.

"Головне питання, яке виникає в контексті енергетичного перемир’я, – який юридичний статус Криму та інших тимчасово окупованих територій? Адже Москва вимагатиме, щоб не було ударів по всій території Росії, відповідно, і по Криму, і по інших окупованих територіях. Україна, природно, на це не погодиться. І я думаю, що на цьому питання буде закрито", - наголосив Загородній.

Окремо експерт звернув увагу на можливі наслідки для самої Росії, якщо взимку сторони не домовляться про обмеження атак. Серед проблем, які можуть посилитися, він назвав ситуацію з нафтопереробкою, дизельним пальним та електропостачанням.

У Кремлі передали таємний сигнал Україні щодо перемир'я - ЗМІ розкрили деталі
Карта розташування російських НПЗ / Інфонграфіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кремль окреслив власні умови для так званого "енергетичного перемир'я". У коментарі російським ЗМІ речник диктатора Дмитро Пєсков заявив про готовність до контактів із США, однак назвав ключовими вимогами Москви гарантії безпеки мореплавства, зняття санкційних обмежень та безперешкодний доступ російських нафтопродуктів на світові ринки.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив готовність Києва до потенційної угоди щодо припинення атак на енергетику та чорноморську акваторію. Очільник МЗС розраховує на важелі впливу та тиск з боку Сполучених Штатів, які здатні підштовхнути російську сторону до реальних домовленостей.

Україна пропрацьовує три можливі моделі перемир'я: енергетичне, зернове та морське. За словами президента Володимира Зеленського, обговорення цих форматів може відбутися у тристоронньому чи багатосторонньому форматах, зокрема на майданчику майбутнього саміту G20 у Маямі, а перші відчутні результати очікуються вже у грудні.

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Про джерело: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent - англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну в 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post і медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

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