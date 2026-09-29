ФРН та Франція різко змінюють курс: розкрито найгірший сценарій для України

Не варто очікувати, що за підсумками виборів сформується права більшість як у ФРН, так і у Франції, вважає Максим Розумний.

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Союзники можуть скоротити допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/DeptofDefense

Важливе із заяв Розумного:

Позиція нового керівництва Німеччини та Франції буде не надто сприятливою для України

Повного припинення підтримки України не відбудеться

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний прокоментував ймовірність скорочення західної підтримки України у разі приходу правих до влади у Німеччині та Франції.

Як він пояснив у інтерв’ю Главреду, нинішній президент США Дональд Трамп і його адміністрація - це повний аналог тієї політичної позиції, яку сьогодні демонструють праві політики Німеччини та Франції.

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"Він прийшов до влади вдруге у 2024 році приблизно з тими самими намірами, риторикою та заявами щодо України, припинення допомоги тощо. І ми бачимо, як ця ситуація може розвиватися. Дональд Трамп, наприклад, змінив свою позицію. Зараз він уже змушений робити певні реверанси в бік України - як, наприклад, ухвалений закон Ліндсі Грема про санкції проти РФ. Тому еволюція правих політиків в обох цих країнах у більш сприятливому для нас напрямку можлива", - вважає експерт.

На його думку, на сьогодні можна моделювати ймовірний розвиток політичної ситуації як у Німеччині, так і у Франції.

"У Франції Марін Ле Пен потенційно може прийти до влади як президент, і тоді це матиме вирішальний вплив на політику в сфері безпеки та міжнародну політику. У Федеративній Республіці відповідна партія може взяти під контроль федеральний уряд. У випадку з Німеччиною все залежатиме від пропорцій - яку частку голосів виборців вдасться отримати "Альтернативі для Німеччини". У Франції - від того, який уряд зможе сформувати політична сила Марін Ле Пен у разі перемоги на президентських виборах: коаліційний чи з монобільшістю", - зазначив співрозмовник.

Разом з тим він також переконаний, що не варто очікувати формування за підсумками виборів правої монобільшості як у ФРН, так і у Франції.

"Швидше за все, і в тому, і в іншому випадку це не буде монобільшість. Це будуть коаліційні уряди, позиція яких, найімовірніше, буде не надто сприятливою для України. Але різких, кардинальних кроків, зокрема повного припинення підтримки України, думаю, все ж не відбудеться", - додав Розумний.

Нова допомога Британії Україні: Лондон готує незвичайний підхід

Велика Британія має намір допомагати Україні не тільки збивати російські ракети в повітрі, а й запобігати їхньому запуску ще до того, як вони будуть застосовані. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем.

За його словами, Лондон планує посилювати українську ППО, перекривати постачання компонентів, необхідних для виробництва російського озброєння, а також сприяти знищенню ракет та інших засобів ураження ще до їхнього використання проти українських міст.

Допомога Україні - новини за темою

"Главред" писав, що Італія готує новий масштабний пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти додаткові засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше Енді Бернем став одним із британських політиків, які послідовно підтримували Україну не лише на рівні політичних заяв, а й через конкретні гуманітарні та муніципальні ініціативи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що затримка допомоги Заходу загрожує Україні масштабним скороченням витрат. Стан державних фінансів України Корецький охарактеризував як "близький до критичного".

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Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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