Дрони ЗСУ в тилу РФ: подробиці доставки допомоги мешканцям окупованих Олешок

Було доставлено близько 4000 кілограмів продуктів одразу до ста визначених місць у місті.

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Гуманітарну допомогу доставлено мешканцям Олешок / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Доставлено 4000 кілограмів продуктів у сто локацій Олешок

Росія заблокувала роботи з евакуації цивільного населення з міста

Мешканцям окупованого РФ міста Олешки Херсонської області було доставлено продукти харчування, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він наголосив, що починаючи з березня, спільно з підрозділом 11-ї бригади НГУ та захисниками 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" систематично доставляють продовольство мешканцям Олешок через Дніпро за допомогою дронів.

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"Нещодавно вдалося провести одну з найбільших таких операцій. У взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою "Гром", 34-ю бригадою морської піхоти "Борисфен", підрозділом "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном доставили близько 4000 кілограмів продуктів одразу на сто визначених локацій міста", – розповів Прокудін.

Він повідомив, що окупанти тримають у заручниках в окупованих Олешках близько двох тисяч осіб, серед яких майже півсотні дітей. "Вони змушені виживати без їжі, електрики та води. А найстрашніше – росіяни фактично позбавили їх можливості покинути це пекло", – констатував Прокудін, додавши, що свідоме блокування допомоги та створення голоду серед цивільного населення є військовими злочинами без терміну давності.

Дивіться відео – доставка продуктів до Олешок:

/ Скріншот

Що передувало

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсмен) Дмитро Лубінець заявив, що російська сторона фактично заблокувала продовження роботи з гуманітарної евакуації цивільного населення з міста Олешки, яке наразі залишається в сірій зоні з постійним ризиком обстрілів, без продуктів харчування, питної води та медикаментів.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВСЦіРО) закликає міжнародну релігійну спільноту та міжнародні організації запобігти гуманітарній катастрофі в Олешках і сприяти евакуації мешканців.

/ Інфографіка: Главред

Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга під час виступу в Раді Безпеки ООН у середу заявив, що російські окупанти свідомо роблять життя в контрольованому ними місті Олешки неможливим і прирікають його мешканців на голодну смерть. Він наголосив, що жодна країна та жодна міжнародна організація не можуть дістатися до цих людей, і щодня у них закінчуються їжа, вода та всі інші ресурси, необхідні для життя. Міністр звернувся до присутніх із закликом вимагати від РФ відкриття гуманітарних коридорів для виведення мешканців із міста. При цьому Сібіга зазначив, що ситуація в Олешках – "лише одна з багатьох жахіть", які російські окупанти чинять щодо цивільного населення.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області розширили обов’язкову евакуацію. На окремих територіях заборонять в’їзд сім’ям з дітьми через високий рівень небезпеки.

Як писав Главред, раніше росіяни завдали удару прямо по маршрутці з пасажирами. Трагедія сталася в Корабельному районі Херсона. Чотири людини загинули, ще п’ятеро – поранені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала Херсон дронами. Рятувальники витягували постраждалих із квартир під загрозою нових ударів.

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Про персону: Олександр Прокудін Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

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