ЗСУ дотиснули: окупанти покинули позиції на острові Олексіївка на Херсонщині

Усі спроби ворога завести на острів спостерігачів закінчуються невдачею.

Як змінилася ситуація на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

Що сказав Волошин:

Окупанти вийшли з одного з островів Херсонщини

Спроби РФ відновлення спостереження на острові невдалі

Ворог перекидає сили з Херсонщини у Запорізьку область

Військові країни-агресорки Росії залишили свої позиції на острові Олексіївський у Херсонській області. Про це Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, цьому посприяли активні дії Сил оборони України та низький морально-психологічний стан самих окупантів. Тепер ворог не може відновити спостережні пости на острові.

"Туди противник не може зараз завести своїх спостерігачів", - додав військовий.

Волошин також зазначив, що ворог продовжує перегрупування та перекидання військ з Херсонського на Оріхівський напрямок.

"З Херсонського напрямку зараз ворог проводить перегрупування і знімає підрозділи повітряно-десантних військ, перекидаючи їх на Оріхівський напрямок для підтримки темпу штурмових дій", - додав він.

Росія готується до прориву кордону України - попередження експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, наразі існує суттєва загроза того, що наземні операції російських окупаційних військ можуть розпочатися в ще якихось областях України.

За його словами, росіяни розраховують зайти невеликою кількістю своїх військ хоча б на 10-15 км вглиб території прикордонних областей і розтягнути українські війська.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні сили й надалі намагаються виявити вразливі ділянки української оборони та здійснити прорив кордону у Харківській області. Найбільш напружена ситуація зберігається поблизу Вовчанська та Куп’янська, де бойові дії не припиняються.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська намагаються накопичуватися в місті Купʼянськ, але Сили оборони роблять усе, щоб знищити ворога. Росіяни знаходяться в межах міста, але їх кількість невідома.

Напередодні стало відомо, що в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка Сили оборони мали успіх на схід Костянтинівки. Також українські військові утримують опорні пункти, які обійшла армія РФ, використовуючи тактику інфільтрації на південному сході Костянтинівки.

Інші новини:

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

