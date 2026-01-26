ЗСУ дотиснули: окупанти покинули позиції на острові Олексіївка на Херсонщині

Що сказав Волошин:
- Окупанти вийшли з одного з островів Херсонщини
- Спроби РФ відновлення спостереження на острові невдалі
- Ворог перекидає сили з Херсонщини у Запорізьку область
Військові країни-агресорки Росії залишили свої позиції на острові Олексіївський у Херсонській області. Про це Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
За його словами, цьому посприяли активні дії Сил оборони України та низький морально-психологічний стан самих окупантів. Тепер ворог не може відновити спостережні пости на острові.
"Туди противник не може зараз завести своїх спостерігачів", - додав військовий.
Волошин також зазначив, що ворог продовжує перегрупування та перекидання військ з Херсонського на Оріхівський напрямок.
"З Херсонського напрямку зараз ворог проводить перегрупування і знімає підрозділи повітряно-десантних військ, перекидаючи їх на Оріхівський напрямок для підтримки темпу штурмових дій", - додав він.
Росія готується до прориву кордону України - попередження експерта
Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, наразі існує суттєва загроза того, що наземні операції російських окупаційних військ можуть розпочатися в ще якихось областях України.
За його словами, росіяни розраховують зайти невеликою кількістю своїх військ хоча б на 10-15 км вглиб території прикордонних областей і розтягнути українські війська.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні сили й надалі намагаються виявити вразливі ділянки української оборони та здійснити прорив кордону у Харківській області. Найбільш напружена ситуація зберігається поблизу Вовчанська та Куп’янська, де бойові дії не припиняються.
Раніше повідомлялося, що окупаційні війська намагаються накопичуватися в місті Купʼянськ, але Сили оборони роблять усе, щоб знищити ворога. Росіяни знаходяться в межах міста, але їх кількість невідома.
Напередодні стало відомо, що в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка Сили оборони мали успіх на схід Костянтинівки. Також українські військові утримують опорні пункти, які обійшла армія РФ, використовуючи тактику інфільтрації на південному сході Костянтинівки.
Про персону: Владислав Волошин
Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа
