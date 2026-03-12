Рус
Наречена Клопотенка підпише шлюбний контракт - які умови кулінара

Анна Підгорна
12 березня 2026, 15:05
Євген Клопотенко готує кохану до всіх можливих варіантів.
Євген Клопотенко з нареченою
Євген Клопотенко дружина - шеф-кухар розповів про шлюбний контракт / колаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

  • Навіщо Євгену Клопотенко шлюбний контракт
  • Що про це думає Катерина Воскресенська

Український шеф-кухар Євген Клопотенко восени 2025 року підтвердив, що вже майже рік перебуває в романтичних стосунках, а в січні 2026 року зіграв заручини зі своєю коханою Катериною Воскресенською. Кулінар, який раніше називав себе "несімейним матеріалом" і закоренілим холостяком, тепер з великою цікавістю готується до нового етапу в житті.

Євген і Катерина планують стати батьками, а також захистити майбутнє один одного з юридичної точки зору. Клопотенко не боїться, що у нього, в разі розлучення, можуть щось відібрати, а шлюбний контракт укладає для безпеки Воскресенської та їхніх майбутніх дітей. Про це пара розповіла в інтерв'ю для Марічки Падалко.

Слова нареченого підтвердила Катерина: деталі з ним вона ще не обговорювала, але має чітке розуміння необхідності такого контракту. "Якщо описати загальний сенс цього, то він в тому, щоб я і наша майбутня дитина або діти мали гарантії, що ми можемо далі комфортно жити самі, якщо, не дай Боже, щось станеться", - каже вона.

Євген Клопотенко з нареченою
Євген Клопотенко дружина - шеф-кухар розповів про шлюбний контракт / Скріншот YouTube

Про персону: Євген Клопотенко

Клопотенко Євген Вікторович – український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер та телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.

Після 12 березня все зміниться: трьом знакам зодіаку нарешті пощастить

08:42

Дженніфер Лопес розповіла, наскільки вона щаслива після розлучення

08:35

Дрони атакували НПЗ в Росії: там масштабна пожежа, горять резервуари з паливомВідео

