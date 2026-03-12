Наречена Клопотенка підпише шлюбний контракт - які умови кулінара

Євген Клопотенко готує кохану до всіх можливих варіантів.

https://glavred.net/starnews/nevesta-klopotenko-podpishet-brachnyy-kontrakt-kakie-usloviya-kulinara-10748330.html Посилання скопійоване

Євген Клопотенко дружина - шеф-кухар розповів про шлюбний контракт / колаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

Читайте більше:

Навіщо Євгену Клопотенко шлюбний контракт

Що про це думає Катерина Воскресенська

Український шеф-кухар Євген Клопотенко восени 2025 року підтвердив, що вже майже рік перебуває в романтичних стосунках, а в січні 2026 року зіграв заручини зі своєю коханою Катериною Воскресенською. Кулінар, який раніше називав себе "несімейним матеріалом" і закоренілим холостяком, тепер з великою цікавістю готується до нового етапу в житті.

Євген і Катерина планують стати батьками, а також захистити майбутнє один одного з юридичної точки зору. Клопотенко не боїться, що у нього, в разі розлучення, можуть щось відібрати, а шлюбний контракт укладає для безпеки Воскресенської та їхніх майбутніх дітей. Про це пара розповіла в інтерв'ю для Марічки Падалко.

відео дня

Слова нареченого підтвердила Катерина: деталі з ним вона ще не обговорювала, але має чітке розуміння необхідності такого контракту. "Якщо описати загальний сенс цього, то він в тому, щоб я і наша майбутня дитина або діти мали гарантії, що ми можемо далі комфортно жити самі, якщо, не дай Боже, щось станеться", - каже вона.

Євген Клопотенко дружина - шеф-кухар розповів про шлюбний контракт / Скріншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що кум Насті Каменських, український шоумен Геннадій Вітер, розгромив її позицію на тлі останніх скандалів за участю співачки.

Також українська співачка Віра Брежнєва натякнула на заручини. Восени 2023 року вона підтвердила чутки про розлучення з музичним продюсером Костянтином Меладзе, і з тих пір не коментувала особисте.

Читайте також:

Про персону: Євген Клопотенко Клопотенко Євген Вікторович – український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер та телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред