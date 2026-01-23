Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Ворог проривається на Донеччині, але ЗСУ дають відсіч: ISW повідомив про успіх

Анна Косик
23 січня 2026, 08:29
24
Успіх Сил оборони зафіксовано в двох областях.
всу, Донецкая область фронт
Як змінилася ситуація на Донецькому і Запорізькому напрямках / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншот з карти ISW

Що повідомили аналітики:

  • На Донеччині українські військові мають успіхи в районі Костянтинівки
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони просунулися в Зеленому
  • Окупанти продовжують просування на Донеччині

Окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує наступати в Україні. Але Силам оборони навіть під тиском ворога вдається відбивати окремі ділянки фронту.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Геолокаційні записи від 22 січня свідчать про те, що українські військові просунулися в районі Костянтинівки та біля Гуляйполя.

відео дня

Що відомо про просування ЗСУ

В тактичному районі Костянтинівка-Дружківка Сили оборони мали успіх на схід Костянтинівки. Також українські військові утримують опорні пункти, які обійшла армія РФ, використовуючи тактику інфільтрації на південному сході Костянтинівки.

Ворог проривається на Донеччині, але ЗСУ дають відсіч: ISW повідомив про успіх
Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Тому аналітики вважають, що, можливо, Україна не втратила контроль над районом, в якому раніше окупанти мали просування.

Водночас у Запорізькій області українські сили мали успіх в центрі населеного пункту Зелене, що на північ від міста Гуляйполе.

Де зміг прорватися ворог

Просування окупантів аналітики також фіксують. Нещодавно противник просунувся на Слов'янському, Покровському, Новопавлівському напрямках, а також в тактичному районі Добропілля.

Чи вдасться ЗСУ втримати Покровськ - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, теоретично Покровськ ще не захоплений військами Росії, проте частина міста, яка залишається під контролем України, вже не велика.

За його словами, Україна контролює лише окремі околиці Покровська.Тож формально ми ще тримаємо Покровськ, але технічно він уже не наш. Втім, Покровськ продовжує виконувати свої функції: наші військові тягнули оборону міста на своїх плечах 16 місяців поспіль, тим самим виграючи час для нас і європейців.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що противник зі своєї лінії фронту розглядає три базових напрямки наступу на Донецьку область - з південного сходу, півдня та південного заходу.

Раніше повідомлялося, що ситуація у Вовчанську на Харківщині залишається напруженою, однак українські сили продовжують контролювати ключові райони міста та успішно стримують спроби російських військ прорвати оборону.

Напередодні стало відомо, що командування ЗС Росії змушене знімати елітні підрозділи з фронту та перекидати їх у Крим, щоб посилити захист від атак українських дронів.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Константиновка Запорізька область Добропілля Покровськ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог проривається на Донеччині, але ЗСУ дають відсіч: ISW повідомив про успіх

Ворог проривається на Донеччині, але ЗСУ дають відсіч: ISW повідомив про успіх

08:29Фронт
Від вибухів "тремтіли стіни": у Пензі дрони атакували нафтобазу і ТЕЦ

Від вибухів "тремтіли стіни": у Пензі дрони атакували нафтобазу і ТЕЦ

08:14Війна
"Російський сценарій": Кремль розкрив деталі нових переговорів щодо України

"Російський сценарій": Кремль розкрив деталі нових переговорів щодо України

07:14Світ
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

Гривня стрімко зміцнюється, євро падає: новий курс валют на 23 січня

Гривня стрімко зміцнюється, євро падає: новий курс валют на 23 січня

Китайський гороскоп на завтра, 23 січня: Бикам час слухати, Тиграм - везіння

Китайський гороскоп на завтра, 23 січня: Бикам час слухати, Тиграм - везіння

Три знаки зодіаку дуже скоро озолотяться: кому готуватися до багатства

Три знаки зодіаку дуже скоро озолотяться: кому готуватися до багатства

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

Останні новини

08:29

Ворог проривається на Донеччині, але ЗСУ дають відсіч: ISW повідомив про успіх

08:15

Російські мрії про апокаліпсис могли б бути набагато витонченішимиПогляд

08:14

Від вибухів "тремтіли стіни": у Пензі дрони атакували нафтобазу і ТЕЦ

07:14

"Російський сценарій": Кремль розкрив деталі нових переговорів щодо України

06:10

Війна за Гренландію відміняється: як повернути Трампа обличчям до УкраїниПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

06:02

Буде кохання і хороший дохід: який знак зодіаку зітхне вільніше в кінці зими

05:45

"Йому 60, це відчувається": дружина Павлика відверто заговорила про шлюб з артистом

05:17

Тирамісу по-новому: дуже простий рецепт тістечок з чотирьох інгредієнтів

04:41

Солодкий феномен 80-х: чому "барбариски" змітали з полиць і як їх використовували

Реклама
04:30

Успіх вже на горизонті: три знаки зодіаку стануть головними щасливчиками тижня

04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з тортом за 31 с

03:39

Чи можна котам давати молоко – ветеринар здивувала вердиктомВідео

02:53

Як не мерзнути навіть у найсильніші морози: перевірені поради від канадців

01:51

"Він приїхав і сказав лише одне": Трамп розкрив деталі зустрічі з Зеленським

00:53

Полісся запускає кадрові зміни: чому клуб відправив ключового гравця в оренду

22 січня, четвер
23:57

Як довго треба їхати, щоб акумулятор зарядився в мороз: експерти відповіли

22:58

Ветеринари пояснили, чому коти так люблять сідати на речі господаря

22:50

Світло лише на кілька годин: нові графіки для Дніпра та області на 23 січняФото

22:36

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

22:01

Терехов демонструє системний підхід і якісний менеджмент, - блогер порівняв ситуацію в Харкові й Києві

Реклама
21:35

США та Україна готують план: що запропонують РФ в Абу-Дабі щодо припинення вогню

21:27

РФ, ймовірно, вперше вдарила по Україні своїми "ракетами-зомбі": чим вони особливі

21:23

Волонтер Сергій Стерненко отримав посаду в Міноборони - чим він буде займатись

21:01

Відключення світла в Запоріжжі і області 23 січня - коли не буде електроенергії

20:46

16 годин без світла: введені жорсткі графіки вимкнення світла у Сумах на 23 січня

20:40

Справжні "термоси": які старі будинки найдовше утримують тепло без опалення

20:22

Буде новий обстріл: монітори попереджають про небезпеку

19:59

Ворог готує наступ одразу з трьох напрямків: яка область загрозою

19:41

Путін піде на компроміс, переговори України з РФ почнуться завтра - про що говоритимуть

19:35

Туристка зайшла всередину піраміди в Єгипті і пошкодувала – що з нею сталосяВідео

19:31

"Привілеїв" більше не буде: ще одна країна готує зміни для українських біженців

19:23

Заходять з різних сторін: Кривий Ріг під ударом дронів, пролунали гучні вибухи

19:23

РФ почала бити по Україні експериментальною ракетою "Іскандер-М1": у чому небезпека

19:10

Почався чемпіонат світу з красивих обіцянок і промовПогляд

19:09

Подружжя Буданових пише один одному записки з побажаннями на день, - ЗМІ

19:07

У Кривоноса засекретили гонорари та заохочення детективам НАБУ, - ЗМІ

18:47

Зеленський розкрив, скільки дронів та балістики РФ виробляє кожного дня

18:33

Морози готуються відступити: якою буде погода в Дніпрі цими вихідними

18:33

Вийшов трейлер фільму культового режисера з Кейт Бланшетт і Адамом ДрайверомВідео

18:27

Як утворюються сніжинки та чому однакових не буває: відповідь вас здивує

Реклама
18:13

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

17:57

Коли скасують графіки відключень світла в Україні - з'явився тривожний прогноз

17:37

Гривня стрімко зміцнюється, євро падає: новий курс валют на 23 січня

17:31

Голлівудський актор вперше розповів про кінець дружби з Сарою Джесікою Паркер

17:29

Спецоперація в крижаній воді: як рятувальники ДСНС лагодили трубу ТЕЦ після обстрілуВідео

17:26

Україна, Росія і США: Зеленський назвав дату тристоронніх мирних переговорів

17:05

Україну залишили без "Оскара": який російський фільм замінив "2000 метрів до Андріївки"Відео

17:05

Половину зарплати на житло: як в Полтаві змінилися ціни на оренду квартир

16:58

Франція захопила російський танкер у Середземному морі: деталі успішної операції

16:45

Зеленський жорстко "накинувся" на Європу із звинуваченнями в Давосі - що сказавВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти