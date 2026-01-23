Ворог проривається на Донеччині, але ЗСУ дають відсіч: ISW повідомив про успіх

Успіх Сил оборони зафіксовано в двох областях.

https://glavred.net/front/vrag-proryvaetsya-v-doneckoy-oblasti-no-vsu-dayut-otpor-isw-soobshchil-ob-uspehe-10734722.html Посилання скопійоване

Як змінилася ситуація на Донецькому і Запорізькому напрямках / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншот з карти ISW

Що повідомили аналітики:

На Донеччині українські військові мають успіхи в районі Костянтинівки

На Запорізькому напрямку Сили оборони просунулися в Зеленому

Окупанти продовжують просування на Донеччині

Окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує наступати в Україні. Але Силам оборони навіть під тиском ворога вдається відбивати окремі ділянки фронту.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Геолокаційні записи від 22 січня свідчать про те, що українські військові просунулися в районі Костянтинівки та біля Гуляйполя.

відео дня

Що відомо про просування ЗСУ

В тактичному районі Костянтинівка-Дружківка Сили оборони мали успіх на схід Костянтинівки. Також українські військові утримують опорні пункти, які обійшла армія РФ, використовуючи тактику інфільтрації на південному сході Костянтинівки.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Тому аналітики вважають, що, можливо, Україна не втратила контроль над районом, в якому раніше окупанти мали просування.

Водночас у Запорізькій області українські сили мали успіх в центрі населеного пункту Зелене, що на північ від міста Гуляйполе.

Де зміг прорватися ворог

Просування окупантів аналітики також фіксують. Нещодавно противник просунувся на Слов'янському, Покровському, Новопавлівському напрямках, а також в тактичному районі Добропілля.

Чи вдасться ЗСУ втримати Покровськ - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, теоретично Покровськ ще не захоплений військами Росії, проте частина міста, яка залишається під контролем України, вже не велика.

За його словами, Україна контролює лише окремі околиці Покровська.Тож формально ми ще тримаємо Покровськ, але технічно він уже не наш. Втім, Покровськ продовжує виконувати свої функції: наші військові тягнули оборону міста на своїх плечах 16 місяців поспіль, тим самим виграючи час для нас і європейців.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що противник зі своєї лінії фронту розглядає три базових напрямки наступу на Донецьку область - з південного сходу, півдня та південного заходу.

Раніше повідомлялося, що ситуація у Вовчанську на Харківщині залишається напруженою, однак українські сили продовжують контролювати ключові райони міста та успішно стримують спроби російських військ прорвати оборону.

Напередодні стало відомо, що командування ЗС Росії змушене знімати елітні підрозділи з фронту та перекидати їх у Крим, щоб посилити захист від атак українських дронів.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред