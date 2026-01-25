Рус
Росіяни пішли на прорив кордону на трьох напрямках - яка зараз ситуація

Юрій Берендій
25 січня 2026, 15:05
Війська РФ безрезультатно намагаються посилити тиск і створити буферну зону вздовж українського кордону на Слобожанському напрямку, вказали в ЗСУ.
Росіяни пішли на прорив кордону - в ЗСУ назвали ціль окупантів / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 22 окрема механізована бригада

Російські окупаційні сили й надалі намагаються виявити вразливі ділянки української оборони та здійснити прорив кордону у Харківській області. Найбільш напружена ситуація зберігається поблизу Вовчанська та Куп’янська, де бойові дії не припиняються. Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів керівник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Він зазначив, що загальний рівень бойової активності у зоні відповідальності залишається стабільним і в середньому становить від 15 до 20 бойових зіткнень на добу. Найчастіше бої точаться на околицях Вовчанська, а також на Лиманському напрямку.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Інфографіка: Главред

За словами Трегубова, бої тривають і безпосередньо в Куп’янську, водночас російські війська продовжують спроби просування поблизу державного кордону. Він підкреслив, що ситуацію не можна назвати спокійною, хоча інтенсивність дій на цьому напрямку дещо нижча, ніж на окремих інших ділянках фронту.

"Зберігається все ж таки певна небезпека того, що росіяни все ж таки спробують якось пропульпувати і знайти слабке місце на кордоні, раз. І зберігається великий тиск на Лиманському напрямку, два", - вказав він.

За словами Трегубова, російське військове керівництво намагається створити так звану буферну зону в Харківській і Сумській областях на Слобожанському напрямку, однак Сили оборони України не дають ворогу реалізувати ці наміри.

Він зазначив, що з районів Грабовського в Сумській області та Сотницького Козачка на Харківщині противник пробує просунутися вглиб української території, проте ці спроби залишаються безрезультатними і завершуються для росіян втратами. Аналогічна ситуація спостерігається у Вовчанську та на його околицях, а також на ділянці східніше міста, де війська РФ намагаються перетнути кордон, але не досягають успіху.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

На Великобурлуцькому напрямку фіксується певна активність ворога, однак її інтенсивність невисока. Крім того, нещодавно українські десантники зірвали спробу російських підрозділів закріпитися та створити плацдарм для подальшого наступу в районі населеного пункту Хотінь.

Де Росія може прорвати кордон - думка експерта

Як раніше писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак попередив про ризик розгортання бойових дій у всіх регіонах України, що мають кордон із Росією. За його словами, одним із можливих напрямків прориву може стати Чернігівська область.

Під потенційною загрозою опиняються Шостка, Глухів та інші прикордонні населені пункти, де противник може намагатися заходити невеликими групами, просуватися на короткі відстані та закріплюватися на місцевості.

Окрім цього, експерт зазначив, що Росія може вдатись до спроб блокування Одеси.

"Росіяни прекрасно розуміють, що порт дозволяє Україні заробляти гроші. Не буде порту – не буде вивезення продукції і фінансування армії", - сказав Ступак.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Куп’янськ у Харківській області повністю зачищений від російських сил, наразі там залишаються лише поодинокі осередки з оточеними окупантами. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він також зазначив, що російська армія готується до наступальних дій на підконтрольну Україні частину Донецької області одразу з трьох напрямків.

Водночас обстановка у Вовчанську на Харківщині залишається складною, але українські військові утримують ключові позиції та ефективно стримують спроби противника прорвати оборону. Незважаючи на активний тиск, фронт на східних і південних околицях міста залишається стабільним, розповів офіцер 58-ї окремої мотопіхотної бригади з позивним "Історик".

Про джерело: Угруповання об'єднаних сил (УОС)

Угруповання об'єднаних сил (УОС) — структурний підрозділ в складі Збройних сил України, створене 20 жовтня 2025 року. Угруповання відповідає за Харківську область та прилеглі території. Корпуси, зосереджені на даному напрямку, були підпорядковувані УОС, повідомляє Вікіпедія.

Командування УОС майже у повному складі очолив генерал-майор Михайло Драпатий, який перед цим керував ОСУВ "Хортиця" (пізніше переформатоване у ОСУВ "Дніпро"). Начальником управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил став Віктор Трегубов.

Угруповання УОС продовжили оборону, зокрема, на Купʼянському напрямку

