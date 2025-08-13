Рус
Читати російською
Виведення військ РФ з Херсонської та Запорізької областей - в Москві зробили заяву

Юрій Берендій
13 серпня 2025, 14:45
Росія офіційно заявила, що не виводитиме війська з окупованих Херсонської та Запорізької областей, цинічно прикриваючись положеннями власної Конституції.
В МЗС Росії зробили зухвалу заяву про виведення військ / Колаж Главред, фото: mil.ru, kremlin.ru

Росія знову висунула територіальні претензії до України, заявивши, що не планує виводити окупаційні війська з Херсонської та Запорізької областей навіть у разі можливого обміну територіями. Таку позицію озвучив заступник директора департаменту інформації та преси МЗС РФ Олексій Фадєєв, коментуючи повідомлення ЗМІ та заяви президента США Дональда Трампа про те, що під час російсько-американського саміту нібито обговорюватиметься подібний варіант.

Що кажуть в Росії про обмін територіями

"Територіальний устрій РФ закріплений у Конституції нашої країни. Цим все сказано. Тому що стосується цілей російської делегації в переговорах на Алясці, то вони диктуються виключно національними інтересами", - заявив він на брифінгу, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Тобто в Росії цинічно зробили висновок про те, що не будуть обговорювати питання Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей через злочинне включення їх до російської Конституції.

Водночас ці ж території перебувають в Конституції України як області української держави ще з 1996 року, тобто з моменту її прийняття. Крім того, ці області є міжнародно визнаними територіями України ще з 1991 року.

Фадєєв також додав, що у Москві очікують на швидкий початок роботи спільних російсько-українських груп з політичних, військових та гуманітарних питань.

За словами Фадєєва, 23 липня на зустрічі в Стамбулі українській стороні вже пропонували створити три такі групи, які могли б працювати у форматі відеоконференцій, але офіційної відповіді з Києва поки не надійшло.

Він підтвердив, що ці теми залишаються на порядку денному переговорів.

"Розраховуємо, що групи будуть сформовані і якомога швидше приступлять до практичної роботи", - заявив Фадєєв.

Обмін територіями між Україною та Росією - що відомо

Раніше Главред писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірний мирний план може включати повернення Україні частини захоплених територій та взаємний обмін землями з Росією.

Він зазначив, що передбачаються кроки для відновлення контролю України над частиною окупованих РФ регіонів, однак остаточні рішення будуть залежати від результатів переговорів і політичної волі як Києва, так і Москви.

Обмін територіями між Україною та Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наголосив, що ніхто не має права здавати країну, а так званий обмін територій є складним питанням, яке невід’ємно пов’язане з гарантіями безпеки для України.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що Україна не може відмовитися від своїх земель, і "обмін територіями" з державою-агресоркою Росією неможливий навіть через проведення референдуму.

Водночас, за даними Bloomberg, російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін може розглянути можливість переговорів після обговорення потенційного обміну територіями. Проте поки що невідомо, про які саме регіони йдеться та хто і на яких умовах пропонує такий варіант, зазначив політолог і викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук.

Про джерело: МЗС Росії

Міністерство закордонних справ Російської Федерації (МЗС Росії) — федеральний орган виконавчої влади Російської Федерації, що здійснює державне управління в області стосунків Російської Федерації з іноземними державами і міжнародними організаціями. Підвідомчий Президентові з питань, закріплених за ним Конституцією, або відповідно до законодавчих актів Російської Федерації. Очолюється міністром закордонних справ; з 2004 — Сергій Вікторович Лавров, пише Вікіпедія.

