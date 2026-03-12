Хто стане переможцем "Оскара-2026": прогнози букмекерів

Ви дізнаєтеся:
До церемонії вручення премії "Оскар" 2026 року залишаються лічені дні. Зовсім скоро зі сцени головної події у світі кіно прозвучать імена переможців, які отримають заповітні статуетки за свої досягнення в кіномистецтві.
У мережі вже з'явилися перші прогнози букмекерів, які роблять ставки на те, хто може стати лауреатом престижної нагороди. Зокрема, міжнародний сайт з порівняння коефіцієнтів Oddschecker вже опублікував власні прогнози.
Кому прогнозують перемогу на премії "Оскар-2026"
Кращий фільм
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Марті Суприм. Геній комбінацій";
- "Одна битва за іншою";
- "Бугонія";
- "F1";
- "Секретний агент";
- "Сентиментальна цінність";
- "Грішники";
- "Поїзд у снах".
Найкраща режисерська робота
- Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою");
- Райан Куглер ("Грішники");
- Джош Сефді ("Марті Супрім. Геній комбінацій");
- Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність");
- Хлоя Чжао ("Гамнет").
Найкращий актор
- Леонардо Ді Капріо ("Одна битва за іншою");
- Тімоті Шаламе ("Марті Суприм. Геніальний комбінатор");
- Майкл Б. Джордан ("Грішники");
- Ітан Хоук ("Блакитний місяць");
- Вагнер Мора ("Таємний агент").
Найкраща актриса
- Джессі Баклі ("Гамнет");
- Роуз Бірн ("Я не залізна");
- Емма Стоун ("Бугонія");
- Кейт Хадсон ("Пісня кохання");
- Ренате Рейнсве ("Сентиментальна цінність").
Найкращий актор другого плану
- Шон Пенн ("Одна битва за іншою");
- Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою");
- Стеллан Скашгорд ("Сентиментальна цінність");
- Делрой Ліндо ("Грішники");
- Джейкоб Елорді ("Франкенштейн").
Найкраща актриса другого плану
- Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою");
- Вунмі Мосаку ("Грішники");
- Ель Феннінг ("Сентиментальна цінність");
- Інга Ібсдоттер Ліллеос ("Сентиментальна цінність");
- Емі Медіган ("Зброя").
Найкращий повнометражний документальний фільм
- "Алабамське рішення";
- "Зустрінь мене у світлі надії";
- "Розсікаючи скелі";
- "Містер Ніхто проти Путіна";
- "Ідеальна сусідка".
Нагадаємо, що український фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" міг би поборотися в номінації "Кращий повнометражний документальний фільм". Однак члени Американської кіноакадемії вирішили не включати стрічку в короткий список номінантів на "Оскар" 2026 року.
Легендарний серіал "Секретні матеріали" ("Цілком таємно") отримає повноцінний перезапуск. Стрімінгова платформа Hulu офіційно замовила пілот нового проєкту. Над ним працює режисер і продюсер Райан Куглер, відомий за фільмом "Грішники".
На Берлінському міжнародному кінофестивалі журналісти запитали у британського актора Каллума Тернера ("Фантастичні тварини", "Володарі повітря"), чи стане він новим агентом 007. І хоча Каллум відреагував з посмішкою, відповіді, на яку чекали шанувальники, не пролунало.
Що таке нагорода "Оскар"?
"Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США і щорічний приз з багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Майєром за кіностудією Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 році. Сам приз - позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".
