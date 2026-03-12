Хто стане переможцем "Оскара-2026": прогнози букмекерів

У мережі вже з'явилися перші прогнози букмекерів, які роблять ставки на те, хто може стати лауреатом престижної нагороди.

Хто стане переможцем "Оскара-2026" / колаж: Главред, фото: oscars.org

Кому прогнозують перемогу на премії "Оскар-2026" у категорії "Найкращий фільм"

Кому прогнозують перемогу на премії "Оскар-2026" в категорії "Краща режисерська робота"

До церемонії вручення премії "Оскар" 2026 року залишаються лічені дні. Зовсім скоро зі сцени головної події у світі кіно прозвучать імена переможців, які отримають заповітні статуетки за свої досягнення в кіномистецтві.

У мережі вже з'явилися перші прогнози букмекерів, які роблять ставки на те, хто може стати лауреатом престижної нагороди. Зокрема, міжнародний сайт з порівняння коефіцієнтів Oddschecker вже опублікував власні прогнози.

Кому прогнозують перемогу на премії "Оскар-2026"

Кращий фільм

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марті Суприм. Геній комбінацій";

"Одна битва за іншою";

"Бугонія";

"F1";

"Секретний агент";

"Сентиментальна цінність";

"Грішники";

"Поїзд у снах".

Найкраща режисерська робота

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою");

Райан Куглер ("Грішники");

Джош Сефді ("Марті Супрім. Геній комбінацій");

Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність");

Хлоя Чжао ("Гамнет").

Найкращий актор

Леонардо Ді Капріо ("Одна битва за іншою");

Тімоті Шаламе ("Марті Суприм. Геніальний комбінатор");

Майкл Б. Джордан ("Грішники");

Ітан Хоук ("Блакитний місяць");

Вагнер Мора ("Таємний агент").

Найкраща актриса

Джессі Баклі ("Гамнет");

Роуз Бірн ("Я не залізна");

Емма Стоун ("Бугонія");

Кейт Хадсон ("Пісня кохання");

Ренате Рейнсве ("Сентиментальна цінність").

Найкращий актор другого плану

Шон Пенн ("Одна битва за іншою");

Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою");

Стеллан Скашгорд ("Сентиментальна цінність");

Делрой Ліндо ("Грішники");

Джейкоб Елорді ("Франкенштейн").

Найкраща актриса другого плану

Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою");

Вунмі Мосаку ("Грішники");

Ель Феннінг ("Сентиментальна цінність");

Інга Ібсдоттер Ліллеос ("Сентиментальна цінність");

Емі Медіган ("Зброя").

Найкращий повнометражний документальний фільм

"Алабамське рішення";

"Зустрінь мене у світлі надії";

"Розсікаючи скелі";

"Містер Ніхто проти Путіна";

"Ідеальна сусідка".

Нагадаємо, що український фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" міг би поборотися в номінації "Кращий повнометражний документальний фільм". Однак члени Американської кіноакадемії вирішили не включати стрічку в короткий список номінантів на "Оскар" 2026 року.

Легендарний серіал "Секретні матеріали" ("Цілком таємно") отримає повноцінний перезапуск. Стрімінгова платформа Hulu офіційно замовила пілот нового проєкту. Над ним працює режисер і продюсер Райан Куглер, відомий за фільмом "Грішники".

На Берлінському міжнародному кінофестивалі журналісти запитали у британського актора Каллума Тернера ("Фантастичні тварини", "Володарі повітря"), чи стане він новим агентом 007. І хоча Каллум відреагував з посмішкою, відповіді, на яку чекали шанувальники, не пролунало.

Що таке нагорода "Оскар"? "Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США і щорічний приз з багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Майєром за кіностудією Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 році. Сам приз - позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".

