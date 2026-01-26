Рус
"Питання часу": військовий розповів про намір росіян проникнути у важливе місто

Марія Николишин
26 січня 2026, 12:47
323
Погодні умови зробили зручний шлях в місто для російських загарбників.
'Питання часу': військовий розповів про намір росіян проникнути у важливе місто
Ситуація в Купʼянську / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне:

  • Росіяни роблять спроби накопичитись в місті Купʼянськ
  • Для цього ворог використовує підземний газопровід
  • ЗСУ роблять усе, щоб перекрити шляхи підходу окупантів

Окупанти намагаються накопичуватися в місті Купʼянськ, але Сили оборони роблять усе, щоб знищити ворога. Про це розповів головний сержант Батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади НГУ "Хартія" із позивним "Аяччо" в ефірі Київ24.

За його словами, росіяни знаходяться в межах міста, але їх кількість невідома.

відео дня

"Перекрили шляхи підходу і продовжуємо виконувати поставлені задачі. На сьогодні в межах міста залишається ворог. Точну кількість важко сказати, тому що ворог себе не виявляє. Його головною тактичною задачею лишаються спроби накопичитися в межах міста. Наша задача, насамперед, не допустити цього, перекрити шляхи підходу, не дозволити ворогу просуватися на територію міста та до його околиць", - сказав він.

Військовий додав, що знищення росіян, які знаходиться в самому місті - це питання часу. Також важливою задачею для українських захисників є не допустити нові сили ворога до Купʼянська.

Зазначається, що окупанти намагаються використовувати підземний газопровід як основний шлях проникнення до околиць міста.

"Ми цю трубу контролюємо, обізнані технічні станції цього газопроводу. Розуміємо всі тактичні особливості. І намагаємося зробити так, щоб жоден ворог не дійшов до міста", - підкреслив сержант.

Крім того, він розповів, що наразі через погодні умови замерзла річка Оскіл, і це створило зручний шлях для російських загарбників.

"Ми цей шлях підходу контролюємо, виконуємо певну роботу, щоб не допускати ворога і з цього боку", - підсумував військовий.

Зачистка Куп'янська

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко раніше повідомляв, що Куп'янськ у Харківській області повністю звільнений.

За його словами, у місті є всього кілька невеликих осередків з оточеними російськими окупантами.

Він підкреслив, що росіяни не досягли тих результатів, на які розраховували. Захисники тримають окупантів в блокаді, не даючи їм можливості вийти з оточення.

'Питання часу': військовий розповів про намір росіян проникнути у важливе місто
Купʼянськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, керівник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов казав, що російські окупаційні сили й надалі намагаються виявити вразливі ділянки української оборони та здійснити прорив кордону у Харківській області. Найбільш напружена ситуація зберігається поблизу Вовчанська та Куп’янська, де бойові дії не припиняються.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко говорив, що російські війська готуються наступати на вільну територію Донецької області з трьох напрямків.

Моніторинговий проєкт DeepState заявляв, що Сили оборони України зачистили від російських окупантів село Сухєцьке Мирноградської громади Покровського району Донецької області.

Читайте також:

Про джерело: НГУ "Хартія"

13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) — військове формування Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові створили ДФТГ "Хартія", що входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і на Харківщині. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ. В 2024 році бригада воювала в районах Очеретиного, Серебрянського лісництва, і на півночі Харківщини, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Купянск новини України війна Росії та України Куп'янський напрямок Фронт
