Нічні морози нарешті відступлять: на Тернопільщину насуваються погодні зміни

Синоптики попередили, що на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця.

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Тернополі у п’ятницю

Коли відступлять нічні морози

Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 13 березня, буде ясною та теплою, опади не прогнозується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Так, завтра вітер буде південно – східний, 7 – 12 м/с

Температура повітря вночі по області коливатиметься від -2 до +3 градусів, вдень прогнозується +12…+17 градусів.

У місті Тернопіль вночі температура буде в межах від -1 до +1 градуса, але вдень підніметься до +14…+16 градусів.

Синоптики додають, що вночі та вранці на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця.

Крім того, на вихідних нічні морози нарешті відступлять, але денні температури опустяться до +10…+15 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Як повідомляв Главред, 13 березня на Рівненщині очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Опадів синоптики не прогнозують.

У Дніпрі найближчими днями очікується тепла для березня погода без істотних опадів. Денна температура триматиметься в межах +14…+15 °C, а ночі залишаться прохолодними.

Крім того, начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань казав, що до кінця тижня середньодобова температура зросте до 5-7º тепла, що характерно для кінця березня-початку квітня.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

