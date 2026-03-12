Нічні морози нарешті відступлять: на Тернопільщину насуваються погодні зміни

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Тернополі у п’ятницю
- Коли відступлять нічні морози
Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 13 березня, буде ясною та теплою, опади не прогнозується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, завтра вітер буде південно – східний, 7 – 12 м/с
Температура повітря вночі по області коливатиметься від -2 до +3 градусів, вдень прогнозується +12…+17 градусів.
У місті Тернопіль вночі температура буде в межах від -1 до +1 градуса, але вдень підніметься до +14…+16 градусів.
Синоптики додають, що вночі та вранці на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця.
Крім того, на вихідних нічні морози нарешті відступлять, але денні температури опустяться до +10…+15 градусів.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, 13 березня на Рівненщині очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Опадів синоптики не прогнозують.
У Дніпрі найближчими днями очікується тепла для березня погода без істотних опадів. Денна температура триматиметься в межах +14…+15 °C, а ночі залишаться прохолодними.
Крім того, начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань казав, що до кінця тижня середньодобова температура зросте до 5-7º тепла, що характерно для кінця березня-початку квітня.
Читайте також:
- По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: в Україні анонсували нові виплати
- Кому молитися про зцілення 13 березня: яке церковне свято
- В Україні раптово зростуть ціни на популярні продукти - прогноз
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред