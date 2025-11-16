Ворог має успіхи: військовий попередив про загрозу для важливого міста

Сили оборони України намагаються зірвати плани ворога шляхом перерізання логістики РФ.

Українські військові намагаються протидіяти тиску противника / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що сказав Мусієнко:

В районі Гуляйполя окупанти намагаються активно просуватися

Ворог хоче створити щось схоже на Добропільський виступ в Запорізькій області

Сили оборони намагаються перерізати логістичні шляхи противника

Окупаційна армія країни-агресорки Росії на Гуляйпільському напрямку створила напружену ситуацію. Але українські військові знають про плани ворога і намагаються їх зірвати.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, зараз українські сили працюють над тим, щоб зірвати логістику окупантів на Запорізькому напрямку.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ворог просувався на межі трьох областей

Мусієнко зазначив, що складною ситуація на даній ділянці фронту була ще кілька місяців тому. Окупанти здобули певні успіхи на Новопавлівському напрямку і просувалися на стику Донеччини, Дніпропетровщини і Запоріжжя.

В процесі ворог активізувався на Покровському напрямку, там Сили оборони залучили багато ресурсів, щоб відбивати наступ РФ. Але командування РФ вирішило паралельно активізувати бої на Запорізькому напрямку.

Зараз у ворожого угруповання там є успіхи і окупанти хочуть створити щось схоже на Добропільський виступ.

"Вони намагаються стрімко просуватися, а вже потім підтягувати сили та логістику. Зараз Сили оборони, наскільки це можливо, намагаються перерізати логістику ворога", - пояснив військовий.

Як загрозу на Запорізькому напрямку оцінює військовий оглядач

Главред писав, що воєнний оглядач Василь Пехньо вважає, що перекидання підрозділу РФ Рубікон створило проблеми для ЗСУ на Запорізькому напрямку. До цього ці окупанти брали участь у боях за Покровськ, але є нюанс.

"Покровськ - це велика агломерація. Гуляйполе - це значно менша агломерація, так, в принципі, але Рубікон і їхні безпілотні частини вони почали системно працювати, ну, як почали, вони продовжують системно працювати по наших пілотах. І, на жаль, у нас зростають якраз таки в районі Гуляйполя втрати серед пілотів БПЛА", - пояснив він.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ЗСУ вийшли із села Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні позиції. Це було зроблено для збереження життя українських військових.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що ситуація на Гуляйпільському напрямку останнім часом погіршилась, бо окупаційні війська країни-агресорки Росії скористалися поганою погодою і проникли між українськими позиціями у три населені пункти.

Однак через деякий час українські воїни зупинили просування російських окупантів на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, і тепер там тривають дії з блокування просування ворога.

Про персону: Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

