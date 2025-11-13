"У нас зростають втрати": оглядач оцінив загрозу на ключовому напрямку фронту

Ще один напрямок за складністю боїв наближається до рівня Покровська.

Що відбувається в районі Гуляйполя / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що повідомив оглядач:

На Запорізькому напрямку загострилась ситуація

Росіяни за рахунок переваги в небі створюють проблеми для ЗСУ

На Запорізькому напрямку активізувалися окупаційні війська країни-агресорки Росії і їхні просування дуже небезпечні. Про це в етері Еспресо розповів воєнний оглядач Василь Пехньо.

За його словами, українські бійці, які зараз виконують бойові задачі на цьому напрямку, кажуть, що окупанти вступають в бої з пілотами БПЛА та НРК.

Як росіяни створюють проблеми для українських військових

Пехньо стверджує, що перекидання підрозділу РФ Рубікон створило проблеми для ЗСУ на Запорізькому напрямку. До цього ці окупанти брали участь у боях за Покровськ, але є нюанс.

"Покровськ - це велика агломерація. Гуляйполе - це значно менша агломерація, так, в принципі, але Рубікон і їхні безпілотні частини вони почали системно працювати, ну, як почали, вони продовжують системно працювати по наших пілотах. І, на жаль, у нас зростають якраз таки в районі Гуляйполя втрати серед пілотів БПЛА", - пояснив він.

Водночас оглядач зазначив, що стрілецькі бої і районі Гуляйполя фактично відсутні. Тому Україні зараз треба вирішити головну проблему - як ефективно знищувати пілотів РФ.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Як змінилася ситуація на Запорізькому напрямку за оцінками аналітиків

Главред писав, що аналітичний проєкт DeepState нещодавно повідомив про продовження просування росіян в Запорізькій області. Зокрема ворог зміг окупувати ряд населених пунктів та відкриває простір для наступу на Гуляйполе.

За даними аналітиків, ворог захопив низку населених пунктів, що вже підтвердили у Силах оборони Півдня. Також підтверджено окупацію Рівнопілля. Наразі уточнюється ситуація в Солодкому, яке, за попередніми даними, перебуває під частковим або повним контролем противника.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна зіткнулася з дуже складною ситуацією у Донецькій області, де після місяців інтенсивних боїв окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються встановити контроль над містом Покровськ.

Раніше також повідомлялося, що російські окупаційні війська встановили контроль над населеними пунктами Рівнепілля та Яблукове в Запорізькій області, а також здійснили тактичне просування на ділянках фронту в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Напередодні стало відомо, що Запорізький напрямок стає однією з найгарячіших ділянок фронту, нарівні з Покровським. Російські війська активізували наступальні дії, намагаючись вийти в тил українських підрозділів і створити плацдарм для подальших операцій.

Про персону: Василь Пехньо Василь Пехньо - український журналіст, військовий оглядач, аналітик, що розбирає військові та політичні події в Україні.

