Ізолювати і оточити місто: в ISW розповіли про новий план окупантів на фронті

Окупанти починають спроби реалізації плану з послаблення української оборони.

https://glavred.net/front/izolirovat-i-okruzhit-gorod-v-isw-rasskazali-o-novom-plane-okkupantov-na-fronte-10715315.html Посилання скопійоване

Як аналітики оцінюють ситуацію в районі Гуляйполя / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з карти ISW

Що повідомили аналітики:

Окупантам вдалося просунутися на Запорізькому напрямку

Ворожі сили будуть намагатися оточити Гуляйполе

Російські війська діють згідно з новим планом

Ситуація на Гуляйпільському напрямку останнім часом погіршилась, бо окупаційні війська країни-агресорки Росії скористалися поганою погодою і проникли між українськими позиціями у три населені пункти.

Згодом українські сили змушені були відійти на підготовлені оборонні позиції. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) оцінили, як може розвиватися ситуація на цьому напрямку далі.

відео дня

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Які плани в росіян на Гуляйполе

Аналітики стверджують, що російські війська, ймовірно, спробують ізолювати та оточити Гуляйполе з північного сходу відповідно до нового плану кампанії, метою якої є послаблення оборони України.

"Цей новий план кампанії складається з тривалої кампанії повітряного перекриття на полі бою, яка погіршує здатність України підтримувати сили на передовій таким чином, що Україна не зможе захиститися від подальших російських наступальних операцій у цьому районі; тактичних зусиль з перекриття, спрямованих на місцеві лінії постачання та українських операторів безпілотників; місій з інфільтрації, спрямованих на виявлення, погіршення та використання слабких місць в українській обороні, таким чином, щоб оборона України стала дезорганізованою; та масові атаки невеликими групами для швидкого просування та змусити українські війська вивести їх з певного району", - пояснили в ISW.

Яка загроза нависла над ЗСУ на Запорізькому напрямку - думка аналітика

Главред писав, що воєнний оглядач ВасильПехньо стверджує, що перекидання підрозділу РФ Рубікон створило проблеми для ЗСУ на Запорізькому напрямку. Безпілотні частини окупантів почали системно працювати по наших пілотах.

Через це в України зростають в районі Гуляйполя втрати серед пілотів БПЛА. Водночас стрілецькі бої в районі Гуляйполя фактично відсутні.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Запорізькій області значно розширилася сіра зона на ділянці Солодке–Новомиколаївка–Рівнопілля–Нове–Новоуспенівське. Ворожі сили збільшили свою присутність у цьому районі, їх постійно фіксують по всій сірій зоні.

Також пізніше аналітиками було підтверджено окупацію Рівнопілля. Уточнюється ситуація в Солодкому, яке, за попередніми даними, перебуває під частковим або повним контролем противника.

Згодом стало відомо, що українські воїни зупинили просування російських окупантів на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, зараз тривають дії з блокування просування ворога.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред