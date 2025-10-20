Відновить наступ: в ISW сказали, чому Путін прагне отримати Донбас

Поступка частини Донецької області, що залишилася, непропорційно вигідна Росії, вважають в ISW.

https://glavred.net/ukraine/vozobnovit-nastuplenie-v-isw-skazali-pochemu-putin-stremitsya-poluchit-donbass-10707812.html Посилання скопійоване

У ISW сказали, чому Путін прагне отримати Донбас / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Коротко:

Донецька область має стратегічно важливе значення для оборони

Поступка території надасть росіянам вигідні позиції для нанесення ударів

Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна поступилася всією Донецькою областю як умовою припинення війни. При цьому, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, така поступка створить умови для того, щоб Росія відновила свою агресію проти України з більш вигідних позицій у зручний їй час.

"ISW постійно оцінює, що поступка решти Донецької області непропорційно вигідна Росії", - зазначають аналітики. відео дня

Так, вони пояснюють, що Донецька область має стратегічно важливе значення для оборони та оборонно-промислової бази України. При цьому наразі у російських військ немає доступних засобів для швидкого охоплення або проникнення в пояс фортець - головну лінію оборони України в цьому регіоні, захоплення якого, ймовірно, займе кілька років за їхніх нинішніх темпів просування.

Як зазначають аналітики, поступка Донецької області дасть змогу російським військам уникнути тривалої і кровопролитної боротьби і продовжити бойові дії в глибоких тилових районах України з нових позицій. Це також надасть росіянам вигідні позиції для нанесення ударів по східних районах Дніпропетровської та Запорізької областей або півдню Харківської області, які значно менш укріплені, ніж пояс фортець. Також це створить більш вигідні умови для триваючого російського наступу через річку Оскіл на сході Харківської області до Ізюма.

"У Росії з'явиться можливість вибору між кількома взаємодоповнюючими наступальними операціями в разі поступки Україною Донецької області Росії, особливо якщо немає гарантій, що Росія не відновить наступальних операцій в Україні", - підсумовують в ISW.

Навіщо Путіну мирні переговори: думка експерта

Глава РФ Володимир Путін не зацікавлений у проведенні серйозних мирних переговорів. Його головна мета - уникнути нових американських санкцій. Таку думку озвучив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, росіяни не здатні вести справжні переговори і ніколи серйозно їх не вели. Для них усе, включно з переговорами, є інструментом війни та маніпуляцій.

"Він [Путін] може імітувати переговори, але з однією метою: щоб у Трампа не було підстав ввести серйозні санкції. Мета Путіна під час таких "переговорів" - уникнути масштабних обмежень проти РФ та її союзників. По суті, він повторює старі наративи про нібито "капітуляцію України. Росіяни і Путін можуть щось робити тільки під шаленим тиском. Тоді тут і переговорів не треба", - сказав Мережко в інтерв'ю Главреду.

Переговори сторін - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави зустрінеться з представниками оборонних та енергетичних компаній, а також із президентом США Дональдом Трампом.

17 жовтня Трамп проводить у Білому домі зустріч із Зеленським.

У Білому домі сподіваються на те, що президент України Володимир Зеленський погодиться взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред