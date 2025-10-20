Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Відновить наступ: в ISW сказали, чому Путін прагне отримати Донбас

Віталій Кірсанов
20 жовтня 2025, 09:17
204
Поступка частини Донецької області, що залишилася, непропорційно вигідна Росії, вважають в ISW.
У ISW сказали, чому Путін прагне отримати Донбас
У ISW сказали, чому Путін прагне отримати Донбас / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Коротко:

  • Донецька область має стратегічно важливе значення для оборони
  • Поступка території надасть росіянам вигідні позиції для нанесення ударів

Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна поступилася всією Донецькою областю як умовою припинення війни. При цьому, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, така поступка створить умови для того, щоб Росія відновила свою агресію проти України з більш вигідних позицій у зручний їй час.

"ISW постійно оцінює, що поступка решти Донецької області непропорційно вигідна Росії", - зазначають аналітики.

відео дня

Так, вони пояснюють, що Донецька область має стратегічно важливе значення для оборони та оборонно-промислової бази України. При цьому наразі у російських військ немає доступних засобів для швидкого охоплення або проникнення в пояс фортець - головну лінію оборони України в цьому регіоні, захоплення якого, ймовірно, займе кілька років за їхніх нинішніх темпів просування.

Як зазначають аналітики, поступка Донецької області дасть змогу російським військам уникнути тривалої і кровопролитної боротьби і продовжити бойові дії в глибоких тилових районах України з нових позицій. Це також надасть росіянам вигідні позиції для нанесення ударів по східних районах Дніпропетровської та Запорізької областей або півдню Харківської області, які значно менш укріплені, ніж пояс фортець. Також це створить більш вигідні умови для триваючого російського наступу через річку Оскіл на сході Харківської області до Ізюма.

"У Росії з'явиться можливість вибору між кількома взаємодоповнюючими наступальними операціями в разі поступки Україною Донецької області Росії, особливо якщо немає гарантій, що Росія не відновить наступальних операцій в Україні", - підсумовують в ISW.

Навіщо Путіну мирні переговори: думка експерта

Глава РФ Володимир Путін не зацікавлений у проведенні серйозних мирних переговорів. Його головна мета - уникнути нових американських санкцій. Таку думку озвучив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, росіяни не здатні вести справжні переговори і ніколи серйозно їх не вели. Для них усе, включно з переговорами, є інструментом війни та маніпуляцій.

"Він [Путін] може імітувати переговори, але з однією метою: щоб у Трампа не було підстав ввести серйозні санкції. Мета Путіна під час таких "переговорів" - уникнути масштабних обмежень проти РФ та її союзників. По суті, він повторює старі наративи про нібито "капітуляцію України. Росіяни і Путін можуть щось робити тільки під шаленим тиском. Тоді тут і переговорів не треба", - сказав Мережко в інтерв'ю Главреду.

Переговори сторін - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави зустрінеться з представниками оборонних та енергетичних компаній, а також із президентом США Дональдом Трампом.

17 жовтня Трамп проводить у Білому домі зустріч із Зеленським.

У Білому домі сподіваються на те, що президент України Володимир Зеленський погодиться взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп новини України новини України та світу новини Донбасу Інститут вивчення війни Зеленський у Вашингтоні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп обговорював із Зеленським гарантії для Москви: у Reuters розкрили деталі

Трамп обговорював із Зеленським гарантії для Москви: у Reuters розкрили деталі

09:40Світ
Відновить наступ: в ISW сказали, чому Путін прагне отримати Донбас

Відновить наступ: в ISW сказали, чому Путін прагне отримати Донбас

09:17Україна
В України є ракети кращі за Tomahawk: Гетьман – про удари по Кремлю, Останкіно та Керченському мосту

В України є ракети кращі за Tomahawk: Гетьман – про удари по Кремлю, Останкіно та Керченському мосту

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла Росія

Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла Росія

Гороскоп Таро на тиждень із 20 до 26 жовтня: Левам - тривога, Ракам - ризик

Гороскоп Таро на тиждень із 20 до 26 жовтня: Левам - тривога, Ракам - ризик

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

На яких обертах двигун авто "самоочищається" - експерти розкрили секрет

На яких обертах двигун авто "самоочищається" - експерти розкрили секрет

Останні новини

10:04

Чому 21 жовтня жінкам не можна прати білизну: яке церковне свято

09:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 жовтня (оновлюється)

09:40

Трамп обговорював із Зеленським гарантії для Москви: у Reuters розкрили деталі

09:27

"Тривоги нескінченні": що зараз відбувається із Софією Ротару

09:17

Відновить наступ: в ISW сказали, чому Путін прагне отримати Донбас

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
09:08

Трампу дійсно начхати на поствоєнне майбутнє: чому Путін і далі "петлятиме"Погляд

09:00

В України є ракети кращі за Tomahawk: Гетьман – про удари по Кремлю, Останкіно та Керченському мостуВідео

08:34

Приходять і йдуть: 5 знаків зодіаку, які погано вміють розпоряджатися грошима

08:23

Євросоюз хоче змінити правила членства заради України - Politico

Реклама
08:22

Рішення щодо "Томагавків" для України ще відкрите - віце-президент США

08:12

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:25

РФ вдарила по енергосистемі Чернігівщини: без світла 2,7 тис. осіб

06:58

Розмова була далекою від дипломатичної: Трамп закликав Зеленського піти на поступки РФ

06:02

Приниження Європи: цей візит до Будапешта має стати символом безсилляПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з меломаном у навушниках за 45 с

04:00

Забарний потрапив під критику: чому експерт жорстко розкритикував захисника

03:24

Гороскоп на завтра 21 жовтня: Близнюкам - раптовий прибуток, Рибам - конфлікт

02:30

Прорив у медицині: простий аналіз крові виявляє десятки видів небезпечних хвороб

02:26

У повному складі: який зараз вигляд мають діти Іглесіаса та Курнікової

01:30

Дженніфер Лопес поскаржилася, що чоловіки її не кохали - у відповідь її звинуватили в невірності

Реклама
00:34

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

00:19

Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

19 жовтня, неділя
22:59

Сергій Притула вивів сім'ю у світ: син - копія, принцеси та чарівна дружина

22:47

"Постійно лаявся" і не дивився на карту: FT розкрив, що вимагав Трамп від Зеленського

22:35

Як українською сказати "капюшон" - правильний варіант чули одиниціВідео

21:36

Влупить мороз, а потім прийде потепління: в Україні різко змінюватиметься погода

21:32

Не можна позичати і не тільки: що приховують давні забобони та прикмети про яйця

20:48

Майже 200 людей під землею: РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині

20:17

Український бітмейкер в Канаді підірвав TikTok: його музика набрала 400 мільйонів прослуховувань

20:03

Відключення світла в Україні: Укренерго розкрило, де завтра не буде електрики

20:02

Цінний продукт в Україні зникає з полиць - дефіцит провокує ріст цін

19:55

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті - це політичне жахіття для ЄвропиПогляд

19:53

Все вирішиться за тижні: розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни

19:43

Сніг увірветься майже у всі області: синоптики дали неочікуваний прогноз

19:19

Не просто "три ромби": що насправді криється за філософією логотипа Mitsubishi

18:47

На яких обертах двигун авто "самоочищається" - експерти розкрили секрет

18:41

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня

18:09

Динамо має серйозні кадрові втрати: хто не вийде на поле проти Самсунспора

18:07

Після оголошення про роман: Lida Lee похвалилася ніжними поцілунками

17:40

"Він щось візьме": Трамп зробив гучну заяву про території України за підсумками війниВідео

Реклама
17:25

Виноградар розкрив "козирну карту": як підготувати виноград до зими без помилокВідео

17:01

Зеленський зробив заяву про зустріч віч-на-віч з Путіним і назвав його страх

16:43

Українцям доведеться платити за перебування в США - що відомо про нові правила

16:24

FPV-дрони РФ готують несподівані удари: які три міста під особливою загрозою

16:17

Чому Путін не піде на закінчення війни - FT назвали справжню ціль Кремля в Україні

16:14

Українцям завищували тарифи на комуналку на мільйони: кому повернуть кошти

15:42

Важкі дні вже позаду для цих знаків зодіаку: хто знайде щастя

15:33

У Парижі за сім хвилин пограбували Лувр: викрадено "безцінні коштовності"

15:27

Після підписання "мирної угоди" Трампа: війна в Ізраїлі знову відновилась

15:15

Секрет гарячих батарей: усе вирішує одна проста процедура з радіаторамиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти