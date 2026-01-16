Війська РФ зазнали колосальних втрат у боях за Куп’янськ: The Times розкрив цифри

Протягом останніх тижнів російські втрати в боях за місто у 27 разів перевищили втрати України.

https://glavred.net/front/voyska-rf-ponesli-kolossalnye-poteri-v-boyah-za-kupyansk-the-times-raskryl-cifry-10732973.html Посилання скопійоване

У Куп'янську співвідношення втрат РФ і України досягло абсолютного рекорду / Колаж: Главред, фото: wikimedia, Офіс президента

Головне з новини:

Втрати РФ у районі Куп’янська у 27 разів перевищують українські

Близько 200 російських військових опинилися в оточенні під кінець грудня

Дипломати не бачать готовності Кремля до компромісу, попри масштабні втрати та відсутність прогресу на фронті

відео дня

Українські Сили оборони суттєво переважають російські війська за ефективністю під час боїв у районі Куп’янська: за останні тижні втрати армії РФ на цій ділянці фронту виявилися у 27 разів більшими, ніж українські. Про це повідомляє The Times із посиланням на дані британської розвідки.

За інформацією видання, минулого тижня британських урядовців поінформували про актуальне "співвідношення вбивств" на фронті. Ці дані розглядаються як один із ключових індикаторів здатності України успішно відбивати території, попри чисельну перевагу російських сил.

Джерело у британському оборонному відомстві розповіло журналістам, що наприкінці грудня, напередодні Різдва, в районі Куп’янська в оточення потрапили близько 200 російських військових. Точна кількість загиблих під час українського контрнаступу не розголошується, однак загальні втрати РФ у цьому секторі за минулий рік оцінюються у тисячі.

Попри масштабні втрати та відсутність відчутного прогресу на полі бою, дипломатичні джерела, на які посилається The Times, не фіксують жодних сигналів про готовність Кремля йти на компроміс. За їхніми словами, Володимир Путін продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах щодо України, і зміни позиції найближчим часом не очікується.

Бої за Куп'янськ: дані військових

Командир 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігор Оболенський заявив, що повернення позицій в районі Куп'янська стало можливим завдяки чітко скоординованим діям всіх підрозділів Сил оборони України. За його словами, успіх операції забезпечила командна робота, і він висловив подяку військовослужбовцям, які брали участь у виконанні бойового завдання.

Бої за Куп'янськ - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська після успішної операції Сил оборони. Глава держави записав відео біля напівзруйнованої стели міста, а також привітав Сухопутні війська з їхнім днем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успішну операцію ЗСУ. Операцію зі стабілізації ситуації на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія".

Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.

Вас може зацікавити:

Про джерело: The Times The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред