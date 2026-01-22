Сили оборони України вибили окупантів із села під Мирноградом - DeepState

ЗСУ відновили контроль над Сухецьким у Покровському районі.

https://glavred.net/front/sily-oborony-ukrainy-vybili-okkupantov-iz-sela-pod-mirnogradom-deepstate-10734419.html Посилання скопійоване

Сухецьке під контролем ЗСУ, але ворог просунувся біля Мирнограда / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live

Коротко:

На карті DeepState село Сухецьке позначено як звільнене від РФ

Інформація про зачистку відсутня в офіційному зведенні Генштабу ЗСУ

Аналітики фіксують просування окупантів поблизу Мирнограда і Дорожнянки

Сили оборони України зачистили від російських окупантів село Сухєцьке Мирноградської громади Покровського району Донецької області. Про це пізно ввечері 21 січня повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

Водночас ЗС РФ просунулися поблизу Мирнограда і Дорожнянки.

відео дня

"Ворог просунувся поблизу Мирнограда і Дорожнянки. Від противника зачищено Сухецьке", — йдеться в повідомленні.

Мирноград / Карта deepstatemap

Дорожнянка / Карта deepstatemap

Аналітики також внесли зміни в карту бойових дій. Село Сухецьке зараз перебуває в зеленій зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом здійснюють українські військові.

Сухєцьке / Карта deepstatemap

Зазначимо, що в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ інформації про зачистку Сухецького від росіян не було.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котліно, Удачне, Молодецьке, Філія і в бік Білицького, Іванівки, Сергіївки та Новоподгороднього", - йдеться в повідомленні.

Чи вдасться ЗСУ утримати Покровськ: думка експерта

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що Україна контролює тільки окремі околиці Покровська.

"Так, були рейди українських військових вглиб міста, іноді вони навіть заходили в грудні на втрачені позиції. Однак це робиться не для того, щоб повернути повний контроль над Покровськом, а для того, щоб створити проблеми ворогу і піти. А так, в Покровську ми контролюємо вже навіть не райони, а кілька вулиць. Однак це не дає можливості росіянам сказати, що вони захопили Покровськ", - розповів Ступак в інтерв'ю Главреду.

Він додав, що це місто штурмують 170 тисяч росіян, а це величезна кількість.

"Тому формально ми ще тримаємо Покровськ, але технічно він вже не наш. Втім, Покровськ продовжує виконувати свої функції: наші військові тягнули оборону міста на своїх плечах 16 місяців поспіль, тим самим виграючи час для нас і європейців", - зазначив експерт.

Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, у Куп'янську українські захисники продовжують зачистку міста від російських окупантів. Більшість ворога зараз зосереджена в одному кварталі багатоповерхівок. Як повідомив начальник управління комунікації Об'єднаних сил Віктор Трегубов, "зараз мова йде про те, щоб завершити зачистку цього кварталу і, бажано, без жертв з боку українських воїнів".

Тим часом російські окупаційні війська планують створити "зону контролю" вздовж кордону в Харківській та Сумській областях. Вони прощупують весь кордон у пошуках слабких місць в обороні.

20 січня в DeepState повідомили, що в Запорізькій області армія РФ окупувала село Рибне. Крім того, ворог просунувся в районі села Солодке, розташованого на південь від Рибного в Запорізькій області.

Інші новини:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред