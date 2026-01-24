Рус
"Місто звільнене": Тимочко розповів про зачистку Куп'янська від окупантів

Віталій Кірсанов
24 січня 2026, 21:21
243
Іван Тимочко підкреслив, що росіяни не досягли тих результатів, на які розраховували.
Тимочко розповів про зачистку Куп'янська від окупантів
Тимочко розповів про зачистку Куп'янська від окупантів / Колаж: Главред, фото: 56 ОМБр

Що сказав Іван Тимочко:

  • Є всього два або три невеликих осередки, де оточений противник
  • Для тотального знищення ворога потрібен час

Куп'янськ у Харківській області повністю звільнений. Зараз є всього кілька невеликих осередків з оточеними російськими окупантами. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Українського Радіо".

"Чому поки що є поодинокі осередки окупантів? Тому що їх потрібно знищити з мінімальними втратами Сил оборони України. Процес знищення є поетапним. Завжди краще виснажувати противника до такого рівня, щоб він втрачав можливість чинити опір. І тоді проводити вже його тотальне знищення, але на це завжди потрібен час", - поділився експерт.

відео дня

Тимочко підкреслив, що росіяни не досягли тих результатів, на які розраховували. За його словами, зараз захисники тримають окупантів в блокаді, не даючи їм можливості вийти з оточення.

Також Тимочко уточнив, що є всього два або три невеликих осередки, де оточений ворог. Він підкреслив, що Сили оборони контролюють місто і околиці, і шлях, по якому просувався ворог.

"Говорити, що місто звільнене – це однозначно. Ті російські солдати, які відрізані і знаходяться в оточенні – це вже теж не перша ситуація. Можна послати в атаку велику кількість людей, щоб швидко і публічно заявити, що всі заблоковані і знищені. Але це втрати людей, великих ресурсів в плані озброєння, тому завжди краще виснажувати противника до такого рівня, щоб він втрачав можливість чинити опір. І тоді проводити вже його тотальне знищення, але на це завжди потрібен час", - заявив експерт.

Чи здатний ворог вести наступальні дії на фронті - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко оцінює, що Росія втратила військовий потенціал, який мала на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.

За його словами, зараз головне завдання Збройних сил України - максимально виснажити противника.

"Держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, рано чи пізно змушена відступати. Зараз вона намагається утримати ситуацію локальними тактичними діями і демонструвати здатність наступати, але в цілому програє війну в Україні", - зазначив Коваленко.

Він додає, що Росія більше не здатна вести масштабні війни і її можливості значно обмежені.

Бої за Куп'янськ - новини за темою

Командир 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігор Оболенський зазначив, що повернення позицій в районі Куп'янська стало можливим завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів Сил оборони України. Він підкреслив, що успіх операції був забезпечений командною координацією і подякував військовослужбовцям, які брали участь у виконанні завдання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успішну операцію ЗСУ. Операцію зі стабілізації ситуації на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія".

Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.

Про особу: Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, діючий військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Купянск Харківська область Куп'янський напрямок Куп'янськ-Вузловий Фронт
