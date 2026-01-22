Рус
Ворог готує наступ одразу з трьох напрямків: яка область загрозою

Руслан Іваненко
22 січня 2026, 19:59
Росіяни використовують флангові напрямки та руйнування інфраструктури для просування.
Російські війська готують наступ на Донецьку область з трьох напрямків / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Коротко:

  • Росіяни планують наступ на Донеччину з південного сходу, півдня та південного заходу
  • Бойові дії тривають на всіх ключових напрямках фронту
  • Зруйновані міста та інфраструктура ускладнюють ведення боїв

Російські війська готуються наступати на вільну територію Донецької області з трьох напрямків. Таку думку в ефірі телеканалу "Еспресо" висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Противник зі своєї лінії фронту розглядає три базових напрямки наступу на Донецьку область - з південного сходу, півдня та південного заходу. Ситуація є надзвичайно серйозною та складною, враховуючи і погодні умови, і специфіку ворожого наступу. Бойові дії на цих напрямках тривають доволі довго, а це означає, що вся ця територія шалено зруйнована, відповідно, складається своя специфіка ведення боїв. Сили оборони України на цьому напрямку серйозно пригальмували просування російських окупантів", – зазначив Тимочко.

Гуляйполе

За його словами, у Гуляйполі Запорізької області українські війська утримують усі панівні висоти, а ворогу не вдалося швидко взяти контроль над містом.

"А залізничний вузол, який ворог сподівався використати на перспективу для своєї логістики, на жаль, вже зруйнований", – додав експерт.

Олександрівський напрямок

Щодо Олександрівського напрямку, Тимочко зазначає, що це флангова ділянка відносно Покровсько-Мирноградської агломерації.

"По-перше, військова вимога – розширення флангів на цій агломерації, а також вони намагаються прикріпити інформаційний шум, що Олександрівка ними розглядається як наступ на центральні та південні області України. Звичайно, росіяни пробують це подати як доконаний факт, але їхня спроможність накопичити особовий склад, як на Гуляйполі, виявляється проблемою. Тривають бойові дії надзвичайно високої інтенсивності", – пояснив експерт.

Він додав, що специфіка боїв є інтенсивною та затяжною через морози та сніги. Противник намагається просочуватися в темний час доби та використовує укриття, тому українські захисники постійно відстежують і знищують ворога.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Костянтинівка

Щодо Костянтинівки, Тимочко зазначає: "Противник розглядає її як плацдарм для наступу на Краматорськ та Слов’янськ. Окрім цього, це також фланговий напрямок зі східного боку відносно Покровська і Мирнограда, де російські вояки ще торік, в такий же час, планували окупувати місто. Але станом на зараз вони навіть не вийшли на рубежі чи на райони оборони міста. Звичайно, що Костянтинівка ворогу потрібна, тому що він сподівається замкнути наступальні порядки на Донеччину, на півдні України".

Тимочко також наголосив, що бойові дії тривають і на інших напрямках – Вовчанськ та район Ямполя.

"Противник не покидає намірів атакувати наші порядки й не відмовляється від загального штурму по всій лінії фронту, тут питання – інтенсивності", – підсумував він.

Чи здатен ворог вести наступальні дії на фронті - думка експерта

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Росія вже втратила той військовий потенціал, яким володіла на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. На його думку, ключове завдання Збройних сил України нині полягає в максимальному виснаженні противника.

Експерт наголошує, що держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, рано чи пізно змушена переходити до відступу. За його словами, Росія намагається утримувати ситуацію за рахунок окремих тактичних дій і створювати ілюзію наступальних можливостей, однак у стратегічному вимірі програє війну в Україні.

Коваленко також зазначає, що нинішні ресурси та можливості РФ уже не дозволяють їй вести масштабні воєнні кампанії. На його переконання, військовий потенціал Росії суттєво обмежений, що безпосередньо впливає на її здатність продовжувати активні бойові дії.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше Главред розповідав. що в Куп’янську українські захисники продовжують зачистку міста від російських окупантів. Більшість ворога зараз зосереджена в одному кварталі багатоповерхівок.

Крім того, ситуація у Вовчанську на Харківщині залишається напруженою, однак українські сили продовжують контролювати ключові райони міста та успішно стримують спроби російських військ прорвати оборону. Попри інтенсивний тиск, лінія фронту на східних і південних околицях залишається стабільною.

Нагадаємо, , що в Запорізькій області армія РФ окупувала село Рибне. Крім того, ворог просунувся в районі села Солодке, що розташоване південніше Рибного в Запорізькій області.

Читайте також:

Про персону: Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

війна в Україні лінія фронту новини України Фронт
