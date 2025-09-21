Рус
"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

Андрій Ганчук
21 вересня 2025, 14:38
Ситуація складна, Сили оборони відбивають ворожі атаки.
Куп'янськ, війна
Окупанти намагаються просочитися до Куп'янська, трубу поки що не використовують - ЗСУ / Колаж Главред

Головне:

  • Росіяни атакують Куп'янськ із декількох напрямків
  • У Куп'янську складна ситуація, працюють ЗСУ
  • Ворог поки що не намагається знову використати трубу

Російські окупаційні війська атакують Куп'янськ Харківської області з декількох напрямків, ворожі солдати намагаються потрапити до міста. Ситуація складна, Сили оборони відбивають атаки противника. Про це заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов.

"Ситуація там складна"

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів, що складається складна ситуація. Куп'янськ фактично став фронтовим містом.

відео дня

"Постійні спроби російських груп проникати в місто, які відбиваються українськими захисниками. Постійні атаки БПЛА, артилерією, всім, чим можна. Ситуація там складна, це вже фронтове місто", - пояснив Трегубов.

Чи використовують окупанти газову трубу

Згідно з актуальною інформацією, для наступу на Куп'янськ ворог трубу поки що не використовує. Проте окупанти постійно намагаються проникнути до міста малими групами.

"Це зазвичай малі групи, до 5 осіб. Але їх може бути дуже багато в один конкретний період часу. Вони намагаються використовувати свою чисельність, просочуватися крізь українські позиції. Відповідно, завдання - знищити їх до того, як вони туди пролізуть, ідентифікувати і знищити. Щоб не було легко ідентифікувати, вони намагаються переодягатися в інший одяг", - наголосив Віктор Трегубов.

'Уже фронтове місто': у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі
Коротко про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Тактика окупантів - думка експерта

Росіяни навряд чи використовують бронетехніку в боях за Куп'янськ, вважає військово-політичний оглядач Дмитро Снєгирьов.

За його словами, ворог оцінює ризики, і тому до такої тактики не вдасться.

"Але я не думаю, що під Куп'янськом росіяни спробують задіяти бронетехніку. Навряд чи вони почнуть палити, умовно кажучи, Кантемирівську або Таманську дивізії, які зосереджені на цьому напрямку, у вуличних боях високої інтенсивності. Це було б як мінімум недоречно. Росіяни не настільки ідіоти, вони навчилися воювати, а ми вже неодноразово палили їхні танкові колони", - сказав Снєгирьов в інтерв'ю Главреду.

Ситуація в Куп'янську - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 12 вересня аналітики DeepState розповіли, що росіяни використовували газову трубу, щоб організувати захід до Куп'янська. Ворог застосував лежанки на колесах і електросамокати.

Пізніше ЗСУ підірвали цю трубу. Але ворожі сили продовжують свої наступальні дії. Бої точаться в місті, сіра зона досягла центру Куп'янська. Сили оборони проводять заходи та вибивають окупантів.

У Куп'янську триває контрдиверсійна операція, гуманітарна ситуація критична, сказав начальник міської військової адміністрації Андрій Бесєдін. До міста потрапляють ворожі диверсанти, ЗСУ їх знищують і роблять усе можливе для стабілізації обстановки.

Інші новини:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

