ЗСУ підірвали важливу трубу біля Купʼянська: що вигадав ворог для просування

Наразі у росіян стоїть завдання обійти Куп’янськ по північно-західній околиці та просунутися максимально в самому місті.

Командир розповів, що відбувається поблизу Купʼянська / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Основне:

Газову трубу у Куп'янську підірвали

Росіяни на плотах та човнах рвуться до Куп'янська

Купʼянськ залишається значущою ціллю російських окупантів на фронті. Ворог хоче за будь-яку ціну прорватися до Купʼянська. Спершу противник використовував газову трубу для проникнення в місто, проте ЗСУ підірвали цю "переправу". Тепер росіяни на човнах та плотах через річку Оскіл намагаються прориватися. Про це розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллеса" Юрій Федоренко у коментарі "Суспільному".

"На поточний момент питання з газовою трубою Силами оборони було вирішене. Її підірвали. Але чи зможе противник другий раз її поновити... Тому що це вже не перший раз, коли виводимо з ладу" - повідомив командир. відео дня

За його словами, через те, що труба знаходиться на тимчасово окупованій території, наші військові не можуть її викопати. Водночас противник постійно обстрілює цей обʼєкт артилерією та безпілотниками, проте пошкодити його вогневими засобами вдалося.

Федоренко зазначив, що наразі ворог вимушений знову наростити переміщення через річку Оскіл за попередніми сценаріями - на човнах та плотах.

Він додав, що головна ціль росіян - обійти Куп'янськ по північно-західній околиці та просунутися максимально в самому місті.

Що відбувається в Купʼянську

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко у коментарі "Суспільне Харків" розповів, що у Куп'янську йдуть вуличні бої з диверсійно-розвідувальними групами.

"На поточний момент у самому Куп'янську присутні в значній кількості диверсійно-розвідувальні групи противника. Сказати про те, що противник повністю заволодів якимось районом, де не залишилося представників Сил оборони, поки що передчасно", — сказав Федоренко.

Купʼянськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, на Куп’янському напрямку в Харківській області ситуація залишається важкою. Російським окупантам потрібен не стільки сам Куп’янськ, скільки Куп’янськ-Вузловий, де розташована вузлова станція залізниці, необхідна для забезпечення підрозділів.

Нещодавно аналітики повідомили, що окупаційна армія Путіна 15 та 16 вересня проводила наступальні операції в районі населених пунктів Куп'янськ, Кондрашівка, Красне Перше, а також у напрямку Петропавлівки і Піщаного.

Крім того, у DeepState назвали ще один гарячий напрямок на фронті. Аналітики сказали, що російські окупанти намагаються прорватись у Ямпіль. При цьому вони одягають цивільний одяг, щоб замаскуватись. Ямпіль розташований на південному сході від Лимана.

Читайте також:

