Росіяни раптово прорвались у Куп'янськ, застосована підступна тактика - Deep State

Російські окупанти збудували логістичну артерію, використовуючи газову трубу.

Росіяни прорвали у Куп'янськ через газову трубу / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха, DeepState, 14-та ОМБр,

Що відомо:

Росіяни прорвались у Куп'янськ

Ворог використовує газову трубу для просування без втрат

Російські окупанти прорвались у Куп'янськ через газову трубу. Це дало їм можливість подолати річку Оскіл. Про це повідомляє Deep State.

"Росіяни збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно чотири доби, тому по дорозі зроблені соціальні місця для відпочинку та запаси провізії", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Це дозволяє росіянам без серйозних втрат добиратись до Радьківки, переміщуватись на південь у ліс та розсереджуватись у Куп'янську, доходячи до залізниці. Вже у самому Куп'янську є позиції для зльоту російських пілотів.

"Проблеми створює і відсутність примусової евакуації місцевих жителів, які зараз перебувають в одних будинках з противником, через що багато куди не можна здійснювати ураження. Крім того, місцеві діляться з ними їжею..." - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео про наступ на Куп'янськ:

РФ прорвалась у Куп'янськ / фото: скріншот

Слід зазначити, що ворог вже не вперше використовує газові труби для просування груп. Вперше це було в Авдіївці, а вдруге - біля Суджі.

Ситуація на Куп'янському напрямку - думка експерта

В інтерв'ю Главреду військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов підтвердив, що росіяни вже на околицях Куп'янська.

"Але головне для окупантів на цьому напрямку – не Куп'янськ ... Точно. Окупанти зацікавлені у логістиці. Куп'янськ-Вузловий – найбільший транспортний вузол, ключова залізнична станція. Контроль над цією станцією дасть можливість створити коротке плече логістики та розвивати подальший наступ в напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації. Для цього вони намагатимуться відтворити ситуацію, яка була в 2022 році, коли їхнє ізюмське угруповання вважалося одним з найбільш боєздатних – як за оснащеністю, так і за чисельністю. Угруповання створювалося з метою подальшого оточення українських підрозділів у Донецькій області. Тоді вони практикували загальні та широкі "котли". Зрозумівши, що так воно не працює, перейшли до тактики малих "котлів", - зазначив Снєгирьов.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, ситуація поблизу Покровська в Донецькій області залишається надзвичайно напруженою. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорвати оборону міста, зокрема - через систему каналізації. Ворог уже не вперше застосовує такі методи для розвідки, проведення диверсій та ускладнення логістики українських військових. Політолог і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук заявив, що головна оперативна мета росіян до кінця 2025 року - зайти в Покровськ.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що окупанти перекидають елітні підрозділи із Сумської області на Донеччину, де наразі в них виникли серйозні проблеми. Тим часом українські захисники звільнили населений пункт Удачне поблизу Покровська.

Раніше українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції та звільнили селище Новоекономічне.

Інші новини:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

