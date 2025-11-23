Рус
ЗСУ зірвали плани окупантів, проведені зачистки в Покровську - ДШВ

Ангеліна Підвисоцька
23 листопада 2025, 12:11
Українські захисники не дають змогу окупантам закріпитися у центральній частині Покровська.
ЗСУ зачистили центр Покровська

Що відомо:

  • РФ намагається просуватися у Покровську
  • ЗСУ провели зачистки у центрі міста
  • Військові знищили російських окупантів та техніку

Росіяни намагаються просуватися у Покровську. Водночас українські захисники змогли відбити атаки та вберегти власні позиції у центральній частині міста. Про це заявляє 7 корпус ДШВ.

"Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську. У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися", - йдеться у повідомленні.

Штурмові групи та інші підрозділи знищують окупантів у середмісті. У районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний провели зачистку від ворога бійці 425-го окремого штурмового полку "Скала".

"Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, який безуспішно намагається посилити тиск на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог несе максимальні втрати", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ зірвали плани окупантів, проведені зачистки в Покровську - ДШВ
Що відомо про Покровськ

З початку листопада українські військові знищили 388 окупантів та ще 87 росіяни були поранені. Також був знищений російський танк, який окупанти намагалися перемістити на південні околиці Покровська та замаскувати техніку для подальших штурмів.

Дивіться відео про ситуацію у Покровську:

бои за Покровск
Що відбувається у Покровську

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" також підтвердив, що Сили оборони мають просування в Покровську. Нашим захисникам вдалося зачистити певні території та будинки у місті.

"Проте я б не сказав, що це може сильно змінити ситуацію в оперативному масштабі, можливо, для тактичної обстановки це дасть певні переваги/полегшення", - зазначив військовий.

Що відбувається в Покровську: дані військових

Російські окупаційні сили регулярно намагаються проникнути в Покровськ, використовуючи різні маршрути і точки прихованого зосередження. Про це повідомив Максим Бакулін, начальник відділення комунікацій 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов".

За його словами, армія країни-агресора почала задіювати важку техніку та спеціальні транспортні машини, щоб перекидати свої підрозділи в тилові райони, звідки вони потім розосереджуються по різних частинах міста.

Ситуація в Покровську - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей. Загарбники продовжують своє так зване "сафарі" на людей - атакують FPV-дронами.

Нагадаємо, представник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Як повідомляв Главред, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

