Звільнили території та знищили ворога: ЗСУ мають успіхи на ключовому напрямку

Маріна Фурман
21 листопада 2025, 22:15оновлено 21 листопада, 23:03
За словами Сирського, наразі ситуація на полі бою залишається складною.
Головне:

  • ЗСУ провели контрнаступальні дії на Добропільському напрямку
  • Українським бійцям вдалося звільнити території

Попри тиск російських окупантів, українським бійцям вдалося провести контрнаступальні дії на Добропільському напрямку, в проміжку з кінця серпня по жовтень цього року. Про це повідомив головнокомандувач Збройний сил України генерал Олександр Сирський у ході засідання Військового комітету Європейського Союзу під головуванням генерала Шона Кленсі.

За словами Сирського, ЗСУ розсікли наступальне угруповання противника та звільнили понад 430 квадратних кілометрів на півночі від Покровська.

"Втрати росіян склали більш ніж 13 тисяч убитими та пораненими", - розповів головком ЗСУ.

Сирський повідомив, що наразі оперативно-стратегічна ситуація залишається складною, адже противник продовжує завдавати ударів по населених пунктах України, об’єктах енергетичної інфраструктури та посилює наступальні дії вздовж лінії зіткнення.

Головнокомандувач зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти використали понад 112 тисяч ударних безпілотників "Шахед", націлюючись передусім на будинки українців і цивільну інфраструктуру.

Окремо Сирський подякував генералу Шону Кленсі за його активну підтримку України.

"Принциповість і єдність наших партнерів залишаються критично важливими для досягнення справедливого та довготривалого миру. Лише тверда й консолідована позиція міжнародної спільноти здатна змусити агресора припинити війну", - резюмував головнокомандувач.

Нагадаємо, Главред писав, що у Покровську Донецької області тривають міські бої. Наразі головне завдання українського командування в місті - утримати його північну частину.

Раніше очільник ГУР МО України Кирило Буданов запевнив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у Покровську, попри надзвичайно напружену ситуацію.

Крім цього, на території тимчасово окупованої Луганської області, де армія країни-агресорки Росії відчувала себе захищеною у далекому від фронту тилу, прогримів смертельний вибух. Внаслідок вибуху було ліквідовано чотирьох російських загарбників та їхні транспортні засоби - УАЗ і багі.

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

