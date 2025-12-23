Рус
Сили оборони вийшли з одного із міст на Донеччині - Генштаб

Руслан Іваненко
23 грудня 2025, 18:36
Місто залишається під вогнивим контролем українських сил після відходу підрозділів.
Сіверськ, ЗСУ
Українські війська відійшли з Сіверська для збереження життя / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Українські війська відійшли з Сіверська
  • Рішення ухвалили для збереження життя військових
  • Місто залишається під вогневим контролем ЗСУ

Українські Сили оборони відійшли з міста Сіверськ у Донецькій області з метою збереження життя особового складу. Відповідне рішення ухвалили на тлі інтенсивних бойових дій та значної переваги противника в живій силі й техніці. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

Хід боїв у Сіверську

У військовому командуванні зазначили, що в районі Сіверська тривали важкі бої, під час яких російські війська постійно здійснювали штурмові дії малими групами, попри значні втрати.

відео дня

"З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною", — наголосили в Генштабі ЗСУ.

Стратегічна ситуація

За даними штабу, противник зміг просунутися вперед через чисельну перевагу та безперервний тиск у складних погодних умовах. Водночас місто й надалі перебуває під вогневим контролем українських військ.

"Місто залишається під вогневим контролем наших військ. Окупантам, які перебувають у місті, завдається поразка, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їх подальшого просування", — зазначили в Генштабі.

Українські захисники продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку.

Що відомо про бої біля Сіверська - думка експерта

На думку експерта, російські війська ймовірно змогли подолати одну з найбільш укріплених ділянок оборони ЗСУ на Донеччині. Як зазначає кореспондент німецького видання Bild Юліан Рьопке, після захоплення населених пунктів Виїмка та Івано-Дар’ївка окупанти просунулися до Сіверська з південного напрямку, утримуючи наразі близько п’ятої частини міста.

Експерт підкреслює, що на прорив цього відрізка фронту протяжністю приблизно 9 кілометрів російська армія витратила майже 40 місяців, що свідчить про надзвичайно високий рівень опору українських військ та складність цієї оборонної ділянки.

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, російські війська захопили 52 цивільних, серед них діти, із села Грабовське в Сумській області, а також взяли в полон 13 військових Сил оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, бої за Гуляйполе на Запорізькому напрямку залишаються надзвичайно складними, а ситуація там "досить серйозна". Про це в коментарі Київ24 повідомив військовий експерт Іван Тимочко.

Нагадаємо, що США заявляють про зусилля для якнайшвидшого завершення війни, однак Росія не зменшує інтенсивності боїв, зокрема в районі Покровська. Ворог застосовує велику кількість ударних засобів та живої сили, проте значних успіхів на цьому напрямку не має.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

