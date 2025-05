Сили оборони успішно контратакували РФ: в ISW розповіли про зміни на фронті

Що повідомили аналітики:

Армія країни-агресорки Росії просувається на декількох важливих напрямках фронту. Попри це українським військовим вдається успішно проводити контратаки.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). У останньому звіті зазначається, що біля Часового Яру українські війська успішно контратакували росіян.

Вже підтверджено, що ЗСУ вдалося просунутися на північний схід від населеного пункту Залізнянське.

Водночас в напрямку Великої Новосілки, як стверджували російські мілблогери, українські захисники провели контратаки біля Перебудови, Новополя та Зеленого Поля.

Крім цього в рамках Курської операції Сили оборони намагалися контратакувати в районі прикордонного з РФ населеного пункту Безсалівка.

Раніше в ЗСУ повідомили, що РФ стягнула війська до кордону з Чернігівською та Сумською областями. Таким чином окупанти тримають українські підрозділи у напрузі, не даючи перекинути військових на інші ділянки фронту.

Напередодні стало відомо, що ворог продовжує штурми та атаки на дев’яти з дванадцяти напрямків, без наступальних дій наразі на Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському.

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією ЗМІ цього літа війська РФ підуть у масштабний наступ. Найактивніші наступальні дії очікуються у Донецькій області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.