РФ накопичила війська біля північних областей України: яка існує загроза

Про що йдеться:
- РФ накопичує війська біля Чернігівської та Сумської областей
- Україна не може перекинути війська на "гарячі" ділянки фронту
РФ стягнула війська до кордону з Чернігівською та Сумською областями. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.
Він зазначив, що окупанти тримають українські підрозділи у напрузі, не даючи перекинути військових на інші ділянки фронту.
"Вздовж всього кордону ми фіксуємо військову присутність. Тобто вони тримають у напрузі та сковують наші бойові підрозділи, щоб ми не перекидали (підрозділи - ред.) на більш гарячі ділянки фронту", - розповів Мисник.
Нині найбільша концентрація окупантів фіксується у Курській області поблизу кордону із Сумщиною. Там ворог намагається розширювати зону активних бойових дій. Водночас українські захисники майстерно знищують окупантів та не дають просунутись вглиб території України.
Ситуація на фронті в Сумській області – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, росіяни повідомили про захоплення важливого села на Сумщині – стало відомо, що відповіли в ЗСУ. На карті DeepState відбулися певні зміни на Сумському напрямку.
Нагадаємо, в DeepState заявили, що росіяни закріпилися на Сумщині. Завдяки чисельності окупанти отримали перевагу в цьому районі.
Також раніше повідомлялося, що РФ готує новий наступ у червні, під загрозою три області – ЗМІ розкрили деталі. У Путіна ніколи не було мети "укласти перемир'я", кампанію планували, навіть незважаючи на перемовини, вважає Ніко Ланге.
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