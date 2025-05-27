РФ накопичила війська біля північних областей України: яка існує загроза

Найбільша концентрація окупантів фіксується поблизу Сумської області.

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РФ накопичує сили біля двох областей / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Про що йдеться:

РФ накопичує війська біля Чернігівської та Сумської областей

Україна не може перекинути війська на "гарячі" ділянки фронту

РФ стягнула війська до кордону з Чернігівською та Сумською областями. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

Він зазначив, що окупанти тримають українські підрозділи у напрузі, не даючи перекинути військових на інші ділянки фронту.

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"Вздовж всього кордону ми фіксуємо військову присутність. Тобто вони тримають у напрузі та сковують наші бойові підрозділи, щоб ми не перекидали (підрозділи - ред.) на більш гарячі ділянки фронту", - розповів Мисник.

Нині найбільша концентрація окупантів фіксується у Курській області поблизу кордону із Сумщиною. Там ворог намагається розширювати зону активних бойових дій. Водночас українські захисники майстерно знищують окупантів та не дають просунутись вглиб території України.

Ситуація на фронті в Сумській області – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, росіяни повідомили про захоплення важливого села на Сумщині – стало відомо, що відповіли в ЗСУ. На карті DeepState відбулися певні зміни на Сумському напрямку.

Нагадаємо, в DeepState заявили, що росіяни закріпилися на Сумщині. Завдяки чисельності окупанти отримали перевагу в цьому районі.

Також раніше повідомлялося, що РФ готує новий наступ у червні, під загрозою три області – ЗМІ розкрили деталі. У Путіна ніколи не було мети "укласти перемир'я", кампанію планували, навіть незважаючи на перемовини, вважає Ніко Ланге.

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