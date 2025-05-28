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Біля двох областей 125 тисяч окупантів, РФ готується до масштабного наступу - WP

Ангеліна Підвисоцька
28 травня 2025, 00:20
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Росія хоче повністю захопити Донецьку область, але штурми триватимуть і на північному сході країни.
ВСУ
РФ готується до масштабного літнього наступу / Колаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Що відомо:

  • РФ готується до літнього наступу
  • Пріоритетом окупантів буде Донецька область

Цього літа РФ піду у масштабний наступ. Найактивніші наступальні дії очікуються у Донецькій області. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на українських військових, чиновників та аналітиків.

Водночас зазначається, що цей літній наступ вже міг початися. Це відбулось на фоні застою мирного врегулювання за посередництва США. Путін переконаний, що він зможе виграти війну проти України саме військовим шляхом. Однак жорсткі санкції можуть завадити цьому, тому найближчі місяці стануть останнім "вікном можливостей".

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Зазначається, що повний контроль над Донецькою областю був пріоритетом для Путіна ще з 2022 року. Наступною втратою для ЗСУ може стати Костянтинівка, яку ворог штурмує з трьох напрямків. Саме цей населений пункт та Покровськ нині є пріоритетними для окупантів, каже науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков.

При цьому росіяни будуть здійснювати атаки і в Сумській та Харківській областях. На кордонах з цими областями розміщено 125 тисяч російських окупантів, пише видання. Ці атаки будуть здійснюватись для посилення тиску на перенавантажені українські війська на передовій та на північному сході країни.

"Я очікую, що вони зосередяться на Донецькій області. Все інше буде відволіканням та розпорошенням українських ресурсів та уваги", – сказав Бєлєсков.

При цьому росіяни будуть намагатися тиснути на Суми та Харків. Окупанти вже заявляли про те, що вони хочуть створити "буферні зони" вздовж кордону. Нині росіяни вже захопили 4 села вздовж кордону.

Однак у України поки нема сил здійснювати власний наступ.

Ситуація на фронті в Сумській області – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, росіяни повідомили про захоплення важливого села на Сумщині – стало відомо, що відповіли в ЗСУ. На карті DeepState відбулися певні зміни на Сумському напрямку.

Нагадаємо, в DeepState заявили, що росіяни закріпилися на Сумщині. Завдяки чисельності окупанти отримали перевагу в цьому районі.

Також раніше повідомлялося, що РФ готує новий наступ у червні, під загрозою три області – ЗМІ розкрили деталі. У Путіна ніколи не було мети "укласти перемир'я", кампанію планували, навіть незважаючи на перемовини, вважає Ніко Ланге.

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Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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