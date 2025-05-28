Ситуація загострюється: Генштаб розповів, де тривають найзапекліші бої

Українські сили утримують контроль на стратегічних напрямках попри посилену агресію супротивника.

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Ворог здійснює численні обстріли та авіаудари / Колаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

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За 27 травня зафіксовано 166 бойових зіткнень на дев’яти напрямках фронту

Ворог активно штурмує Покровський та Лиманський напрямки, ЗСУ відбивають атаки

Станом на вечір 27 травня на фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень. Ворог продовжує штурми та атаки на дев’яти з дванадцяти напрямків, без наступальних дій на Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 27 травня.

Зокрема, на Харківському напрямку українські захисники відбили сім атак російських військ, ще дві сутички тривають. На Куп’янському напрямку також зафіксовано дві ворожі атаки.

відео дня

"Двадцять чотири рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. Наші оборонці відбили 18 атак противника, триває шість боєзіткнень", – йдеться в зведенні.

На Краматорському напрямку війська РФ здійснили 10 спроб прориву, дві сутички ще тривають. У районі Торецька противник 15 разів намагався прорвати оборону Сил оборони.

Особливу активність ворог проявив на Покровському напрямку.

"Тут, впродовж дня, агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки. Одне боєзіткнення досі триває", – зазначають у Генштабі.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

На Новопавлівському напрямку українські сили відбили 16 ворожих атак, ще дев’ять — на Оріхівському.

"Двадцять дев’ять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, шість з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 229 артилерійських обстрілів, зокрема 13 – із реактивних систем залпового вогню; завдав сім авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб", – додає штаб.

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, росіяни повідомили про захоплення важливого села на Сумщині – стало відомо, що відповіли в ЗСУ. На карті DeepState відбулися певні зміни на Сумському напрямку.

Також раніше повідомлялося, що РФ готує новий наступ у червні, під загрозою три області – ЗМІ розкрили деталі. У Путіна ніколи не було мети "укласти перемир'я", кампанію планували, навіть незважаючи на перемовини, вважає Ніко Ланге.

Тим часом військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що 2025 року армія РФ може захопити Покровськ. Також росіяни точно намагатимуться форсувати Дніпро.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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